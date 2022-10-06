Световая микроскопия может быть сделана быстро, но точность зависит от опыта работника лаборатории и качества оборудования. Инструкции часто ограничивают использование врачами микроскопии в диагностических целях вне сертифицированной лаборатории.

Может потребоваться микроскопическое исследование тканей, чтобы отличить инвазивное заболевание от поверхностной колонизации — это различие сложно установить с помощью метода культивирования.

Большинство образцов обрабатывают специальными красителями, которые окрашивают болезнетворные микроорганизмы, что позволяет выделить их на общем фоне, хотя для выявления грибов и некоторых других патогенов, также могут использоваться влажные препараты неокрашенных образцов.

Врач назначает проведение окрашивания, основанное на вероятных возбудителях. Тем не менее, никакое окрашивание не является на 100% специфичным (т.е., различные микроорганизмы могут окрашиваться одинаково). Большинство образцов обрабатывают окрашиванием по Граму, а если подозреваются микобактерии, то кислотостойким окрашиванием. Однако некоторые болезнетворные микроорганизмы нелегко увидеть при использовании этих методов, тогда в таких случаях требуются различные варианты окрашивания или другие методы идентификации.

Поскольку микроскопическое обнаружение обычно требует концентрации микробов по меньшей мере около 1 ×104-5/мл, большинство образцов биологической жидкости (например, спинномозговая жидкость) перед исследованием концентрируются (например, центрифугированием).

Окрашивание по Граму Окрашивание по Граму обеспечивает следующее: Окрашивание по Граму (Escherichia coli) Изображение DR. ROSALIND KING/SCIENCE PHOTO LIBRARY Окрашивание по Граму (Streptococcus pneumoniae) Изображение CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Классифицирует бактерии в соответствии с тем, дают ли они прочное соединение с кристаллвиолетом при окрашивании этим красителем или нет (грамположительные окрашиваются в синий цвет, грамотрицательные – в красный)

Позволяет определить морфологию клеток (например, бациллы, кокки) и их расположение относительно друг друга (например, скопления, цепочки, диплоиды)

Идентифицируют полиморфноядерные лейкоциты, указывая на бактериальную инфекцию, а не на колонизацию Данные характерные черты микроорганизмов могут быть основанием для назначения той или иной антибактериальной терапии в период, предшествующий окончательной идентификации. После окраски по Граму обнаружение в образце смеси микроорганизмов с различными морфологическими характеристиками и окрашиванием предполагает зараженный образец или полимикробный характер бактериальной инфекции. Обнаружение большого количества плоскоклеточных клеток в образце мокроты позволяет предположить, что он загрязнен слюной и поэтому имеет ограниченную диагностическую ценность. Для окрашивания по Граму лаборанты фиксируют материал образца на предметном стекле путем нагревания, а затем окрашивают его, последовательно обрабатывая образец кристаллическим фиолетовым красителем Грама, йодом, обесцвечивающим реагентом и контрастирующим красителем (как правило, сафранином).

Кислотостойкие и модифицированные кислотостойкие красители Эти красители используются для идентификации следующих микроорганизмов: Окрашивание кислотоустойчивых бактерий (микобактерии туберкулеза... Изображение CDC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Окрашивание по Цилю-Нильсену (микобактерии лепры) Изображение WEBPATHOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY Кислотоустойчивые микроорганизмы (вид Mycobacterium spp)

Умеренно кислотоустойчивые организмы (в первую очередь вид Nocardia spp)

Rhodococcus и связанные с ним роды

Ооцисты некоторых паразитов (например, Cryptosporidium, microsporidia Cystoisospora [Isospora] belli, Cyclospora, Balantidium coli) Хотя обнаружение микобактерий в мокроте требует не менее 10 000 микроорганизмов/мл, а микобактерии часто присутствуют в организме человека в меньших концентрациях, таким образом, чувствительность метода весьма ограничена. Обычно несколько мл мокроты дезактивируют гидроокисью натрия и концентрируют центрифугированием для кислотостойкого окрашивания. Это улучшает диагностику, хотя некоторые умеренно кислотостойкие организмы трудно отличить от микобактерий.

Флуоресцентное окрашивание Флуоресцентное окрашивание позволяют обнаружить возбудителей при более низких концентрациях (< 1 × 104 клеток/мл). Примеры: Окраска флуоресцентными красителями (Pneumocystis jirovecii) Скрыть подробности Это изображение представляет собой прямое иммунофлюоресцентное окрашивание антител с использованием моноклональных антител против P. jirovecii в образце бронхоальвеолярного лаважа пациента с раком. CDC/Image courtesy of Brigham & Women's Hospital, Boston, MA Акридиновый оранжевый (бактерии и грибы)

Аурамин-родамин и аурамин О (микобактерии)

Калькофлюор белый (грибы, особенно дерматофиты) Соединение флуоресцентного красителя с антителом, направленным на болезнетворный микроорганизм (прямая или непрямая иммунофлюоресценция), увеличивает чувствительность и специфичность диагностики. Однако эти анализы трудно читать и интерпретировать, и немногие (например, прямые флуоресцентные анализы антител Pneumocystis и Legionella) коммерчески доступны и обычно используются.

Срезы нефиксированной ткани (влажные препараты) Срез нефиксированной ткани неокрашенных образцов может быть использован с помощью темнопольной микроскопии для обнаружения следующего: Грибки

Паразиты (включая яйца гельминтов и личинки)

Вагинальные ключевые клетки (присутствующие при бактериальном вагинозе)

Подвижные организмы (например, трихомонады)

Спирохеты Treponema (присутствуют при сифилисе) Обнаружение грибков может быть улучшено применением 10%-ной гидроокиси калия, чтобы растворить окружающие ткани и негрибковые организмы.

Окрашивание тушью (коллоидный углерод) Окрашивающая тушь используется, чтобы обнаружить главным образом Cryptococcus neoformans и другие скрытые грибки во взвеси отмытых клеток (например, осадок спинномозговой жидкости). Окрашивается второстепенная область, а не организм непосредственно, что дает возможность увидеть любую капсулу вокруг организма как ореол. В спинномозговой жидкости тест не столь чувствителен, как при обнаружении криптококкового антигена. Специфичность метода также ограничена: лейкоциты могут казаться скрытыми возбудителями. Окраска индийскими чернилами (Cryptococcus neoformans) Скрыть подробности Это изображение представляет собой световую микрофотографию окрашенного китайской тушью C. neoformans. Окрашивание тушью делает капсулы вокруг микроорганизмов видимыми как ореол (светящееся кольцо). CDC/Brinkman/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Серебрение по методам Вартин-Старри и Дитерле Данное окрашивание используется для визуализации таких бактерий, как Серебрение по Вартину-Старри (Бартонелла Хенсели) Изображение WEBPATHOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY Серебрение по Вартину-Старри (Боррелия Бургдорфера) Изображение CDC/Sherif Zaki, M.D. Ph.D.; DVBD/SCIENCE PHOTO LIBRARY Спирохеты

Helicobacter pylori

Микроспоридии

Bartonella henselae (возбудитель болезни кошачьих царапин)

Окрашивание по Райту и Гимзе Это окрашивание используется для обнаружения следующего: Окрашивание мазка периферической крови по Райту-Гимзе Изображение By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Паразиты в крови

Histoplasma capsulatum в фагоцитах и клетках ткани

Внутриклеточные включения, образованные вирусами и хламидиями

Трофозоиты Pneumocystis jirovecii

Некоторые внутриклеточные бактерии