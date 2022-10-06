Методы идентификации инфекционного заболевания, основанные на выявлении нуклеиновых кислот

Основанные на выявлении нуклеиновых кислот методы обнаруживают определенные для организма последовательности ДНК или РНК, извлеченные из микроорганизма. Последовательности могут быть амплифицированы в пробирке.

Идентификация нуклеиновых кислот (молекулярная) становится обычным явлением в клинической медицине, быстрая идентификация в результате применения данного метода позволяет подобрать пациенту точную антибактериальную терапию и избежать длительного приема эмпирических, потенциально несоответствующих лекарств.

Основанные на выявлении нуклеиновых кислот методы являются в целом специфичными и очень чувствительными и могут использоваться для всех категорий микробов. Результаты могут быть получены быстро. Поскольку каждый анализ, как правило, является специфичным для определенного организма, клиницист должен знать диагностические возможности и запрашивать соответствующий анализ. Например, если у пациента есть симптомы, предполагающие грипп, но сезон гриппа закончился, проведение более общего вирусного диагностического анализа (например, вирусная культура), а не определенного анализа на грипп лучше, потому что другой вирус (например, парагрипп, аденовирус) может быть причиной.

Последние достижения привели к развитию мультиплексных анализов, в котором анализ на одиночную нуклеиновую кислоту может обнаружить и различить ≥ 2 микроорганизма-возбудителя. Мультиплексные анализы в настоящее время доступны для обнаружения биологических боевых отравляющих веществ, вариантов SARS-CoV-2 и некоторых патогенов респираторного тракта (т.е., мультиплексные анализы, охватывающие как панель респираторных вирусов, таких как РСВ [респираторно-синцитиальный вирус], аденовирус, грипп, парагрипп, так и невирусные патогены, такие как пневмококки, микоплазмы и хламидии). Мультиплексные анализы имеют ту же чувствительность и специфичность, что и однотаргетные тесты, но их качество выше и они могут быть более сложными для интерпретации у конкретного пациента.

Эти методы могут быть полезными для диагноза и для мониторинга ответа на лечение. Основанные на определении нуклеиновых кислот тесты качественны, но количественные методы определения существуют для ограниченного, но увеличивающего числа инфекций (например, гепатит B, гепатит С, ВИЧ, цитомегаловирус, Т-лимфотропный вирус человека).

Методы, не требующие амплификации Методы, мишенью которых являются последовательности аминокислот, не требуют их амплификации, которые используются в тех случаях, когда организм был сначала обнаружен в тест-культуре и присутствует в образце в высокой концентрации (например, при фарингите, вызванном группой А Streptococcus, при генитальных инфекциях, вызванных Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae).