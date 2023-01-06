Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ)

Существует > 100 известных типов вируса папилломы человека. Некоторые поражают кожный эпителий и вызывают всем известные кожные папилломы. Некоторые вырусы поражают, в первую очередь, слизистую оболочку аногенитальной области, а также орофарингеальные и ларингеальные области.

Важные проявления аногенитального вируса папилломы человека включают

Генитальные бородавки (остроконечная кондилома)

Внутриэпителиальную неоплазию и карциному шейки, вульвы, влагалища, заднего прохода или полового члена

Рак гортани и ротоглотки

Бовеноидный папулез

Некоторые данные свидетельствуют о том, что ВПЧ играет роль в патогенезе некоторых видов рака мочевого пузыря.

Остроконечные кондиломы являются доброкачественными аногенитальными бородавками, чаще всего вызываемыми 6 и 11 типами вируса папилломы человека, такие как бородавки гортани и ротоглотки. Интраэпителиальная неоплазия низкой и высокой степени дифференцировки и карцинома могут быть вызваны ВПЧ.

Практически все случаи рака шейки матки провоцируются ВПЧ; около 70% обуславливаются типами 16 и 18, а большинство остальных вызывается типами 31, 33, 45. 52 и 58 (1). Типы ВПЧ, которые в основном поражают аногенитальную область, могут передаваться в ротоглотку путем орогенитального контакта; тип 16 является причиной многих случаев рака ротоглотки. ВПЧ типов 16 и 18 также могут вызвать рак в других участках, включая вульву, влагалище, анус и половой член.

Здравый смысл и предостережения

ВПЧ передается от поражений при контакте с кожей или слизистой оболочкой. Те типы, которые поражают аногенитальную область, обычно передаются половым путем при вагинальном или анальном половом акте, но возможны также пальцевой, оральный и непроникающий генитальный контакт.

Генитальные бородавки более распространены среди пациентов с ослабленным иммунитетом. Темпы роста варьируются, но беременность, иммуносупрессия или мацерация кожи могут ускорить рост и распространение бородавок.