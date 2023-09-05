Инвазивные инфекции обычно приобретаются при вдыхании спор или иногда прямым внедрением через поврежденную кожу.

К основным факторам риска аспергиллеза относятся:

Продолжительная нейтропения (обычно >7 дней)

Долгосрочная терапия кортикостероидами в больших дозах

Трансплантация органа (особенно пересадка костного мозга с реакцией "трансплантат против хозяина" [ТПХ])

Наследственные заболевания, связанные с функцией нейтрофила (например, хроническое гранулематозное заболевание)

Грибы рода Aspergillus склонны поражать открытые места, такие как полости в легких, что вызвано предыдущими заболеваниями легких (например, расширение бронхов, опухоль, туберкулез), пазухи или наружные слуховые проходы (отомикоз). Такие инфекции склонны быть локально инвазивными и вызывать деструкцию, хотя иногда происходит системное распространение, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом и нейтропенией или иммуносупрессией на фоне приема кортикостроидов. Аспергиллез также может возникать у пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.

Аспергилл дымящий является наиболее частой причиной инвазивных заболеваний легких.

Аллергический бронхолегочный аспергиллез – это реакция гиперчувствительности на A. fumigatus, которая приводит к воспалению легких, не связанному с грибковой инвазией тканей.

В результате очаговой инфекции, что обычно развивается в легких, иногда формируется аспергиллома, присутствует характерный рост запутанных масс гифов, с эксудатом фибрина и небольшим количеством клеток воспаления, как правило, заключенный в капсулу из волокнистой ткани. Иногда есть локальная инвазия в ткань на периферии полости, но обычно грибы только проживают в пределах полости без заметного локального внедрения.

Иногда встречается хроническая форма инвазивного аспергиллеза, особенно у пациентов, которые длительное время принимают кортикостероиды, и пациентов с хроническим гранулематозным заболеванием, которое характеризуется наследственным дефектом фагоцитов.

Вид Aspergillus может также вызвать эндофтальмит после травмы или операции на глазах, или путем гематогенной диссиминации, и может инфицировать внутрисосудистые и внутрисердечные протезы.

Первичный поверхностный аспергиллез нехарактерен, но может развиться при ожогах; под герметичной повязкой; после травмы роговицы (кератит); или в носовых пазухах, ротовой полости, носу или наружном слуховом проходе.