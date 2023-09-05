Аспергиллез - оппортунистическая инфекция, которая обычно поражает нижние дыхательные пути и вызвана вдыханием спор нитевидного гриба Aspergillus, которые, как правило, присутствуют в окружающей среде. Споры проростают и формируют гифы, которые попадают в кровеносные сосуды, при инвазивном заболевании вызывают геморрагический некроз и инфаркт. Симптоматика может напоминать астму, пневмонию, синусит или быстро прогрессирующее системное заболевание. Диагностика основывается на результатах визуализирующих исследований, гистопатологии, окрашивании и культуральном исследовании образцов. Лечение проводится вориконазолом, позаконазолом или изавуконазонием. Альтернативным методом лечения является липидная форма амфотерицина B. Аспергилломы могут потребовать хирургической резекции.
(См. также Обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)).
Патофизиология аспергиллеза
Инвазивные инфекции обычно приобретаются при вдыхании спор или иногда прямым внедрением через поврежденную кожу.
К основным факторам риска аспергиллеза относятся:
Продолжительная нейтропения (обычно >7 дней)
Долгосрочная терапия кортикостероидами в больших дозах
Трансплантация органа (особенно пересадка костного мозга с реакцией "трансплантат против хозяина" [ТПХ])
Наследственные заболевания, связанные с функцией нейтрофила (например, хроническое гранулематозное заболевание)
Грибы рода Aspergillus склонны поражать открытые места, такие как полости в легких, что вызвано предыдущими заболеваниями легких (например, расширение бронхов, опухоль, туберкулез), пазухи или наружные слуховые проходы (отомикоз). Такие инфекции склонны быть локально инвазивными и вызывать деструкцию, хотя иногда происходит системное распространение, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом и нейтропенией или иммуносупрессией на фоне приема кортикостроидов. Аспергиллез также может возникать у пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.
Аспергилл дымящий является наиболее частой причиной инвазивных заболеваний легких.
Аллергический бронхолегочный аспергиллез – это реакция гиперчувствительности на A. fumigatus, которая приводит к воспалению легких, не связанному с грибковой инвазией тканей.
В результате очаговой инфекции, что обычно развивается в легких, иногда формируется аспергиллома, присутствует характерный рост запутанных масс гифов, с эксудатом фибрина и небольшим количеством клеток воспаления, как правило, заключенный в капсулу из волокнистой ткани. Иногда есть локальная инвазия в ткань на периферии полости, но обычно грибы только проживают в пределах полости без заметного локального внедрения.
Иногда встречается хроническая форма инвазивного аспергиллеза, особенно у пациентов, которые длительное время принимают кортикостероиды, и пациентов с хроническим гранулематозным заболеванием, которое характеризуется наследственным дефектом фагоцитов.
Вид Aspergillus может также вызвать эндофтальмит после травмы или операции на глазах, или путем гематогенной диссиминации, и может инфицировать внутрисосудистые и внутрисердечные протезы.
Первичный поверхностный аспергиллез нехарактерен, но может развиться при ожогах; под герметичной повязкой; после травмы роговицы (кератит); или в носовых пазухах, ротовой полости, носу или наружном слуховом проходе.
Симптомы и признаки аспергиллеза
Острый инвазивный легочный аспергиллез обычно вызывает кашель, часто с кровохарканьем, плевритической болью в грудной клетке и одышкой. Без лечения инвазивный легочной аспергиллез может привести к быстро прогрессирующей и в конечном счете смертельной дыхательной недостаточности.
Хронический легочной аспергиллез может проявляться умеренными, вялотекущими симптомами, несмотря на выраженное заболевание.
Внелегочный инвазивный аспергиллез возникает у пациентов с тяжелым иммунодефицитом. Он начинается с поражения кожи, синусита или пневмонии и может вовлекать печень, почки, головной мозг и другие ткани через распространения гематогенуза; часто приводит к скорой смерти.
Аспергиллез в носовых пазухах может сформировать аспергиллому или вызвать аллергический грибковый синусит или хроническое, медленное инвазивное гранулематозное воспаление с лихорадкой, ринитом и головной болью. У пациентов могут быть некрозы кожи над носом или пазухами, изъязвления нёба и десен, симптомы пещеристого тромбоза пазухи или легочные или диссеминированные поражения.
Аспергиллезные мицетомы протекают бессимптомно, однако могут вызвать мягкий кашель, а иногда и кровохарканье.
Диагностика аспергиллеза
Обычно грибковая культура и гистопатология образцов ткани
Определение антигена галактоманнана в образцах сыворотки и/или бронхоальвеолярного лаважа
Поскольку виды Aspergillus распространены в окружающей среде, положительные культуры мокроты могут быть связаны с загрязнением или с неинвазивной колонизацией у пациентов с хроническим заболеванием легких; положительные культуры являются существенными показателями главным образом тогда, когда мокрота получена у пациентов с увеличенной восприимчивостью из-за иммуносупрессии или нейтропении, или есть сильное подозрение из-за типичных результатов томографии (1). Наоборот, культуры мокроты пациентов с аспергилломами или инвазивным легочным аспергиллезом часто отрицательны.
Проводится рентгенографическое обследование грудной клетки; однако КТ грудной клетки – гораздо более чувствительный метод и должна назначаться пациентам с высоким риском (т.е., с нейтропенией). КТ носовых пазух, если есть подозрение на синусит. Подвижный грибок в пределах полостного поражения характерен для обоих, хотя большинство поражений очаговые и твердые. Иногда томография выявляет симптом нимба (туманная тень, окружающая узелок) или образование каверн в пределах некротического поражения. У некоторых пациентов отмечаются диффузные генерализованные легочные инфильтраты.
Image courtesy of Paschalis Vergidis, MD, MSc.
Для подтверждения диагноза требуются, как правило, посев и гистопатология образца ткани; гистопатология помогает отличить инвазивную инфекцию от колонизации. Образец, как правило, отбирается из легких во время бронхоскопии или чрескожной биопсии и из пазух при передней риноскопии. Поскольку тест-культуры занимают время, и результаты гистологического исследования могут быть ложно-отрицательными, большинство решений по лечению основываются на весомых клинических доказательствах. Гемокультуры почти всегда отрицательны, даже в редких случаях эндокардита. При аспергилезном (Aspergillus) эндокардите от большого разрастания часто отсоединяются заметных размеров эмболы, которые могут закупорить кровеносные сосуды и обеспечить образцы для диагноза. Эхокардиограммы, особенно чреспищеводные, могут выявить подвижное внутрисердечное образование, соответствующее вегетациям, несмотря на отрицательные посевы крови.
Сывороточный галактоманнан Aspergillus специфичен, но часто недостаточно чувствителен для выявления большинства случаев на ранних стадиях. При инвазивном легочном аспергиллезе тест на галактоманнан в образцах бронхоальвеолярного лаважа значительно чувствительней, чем в сыворотке, и часто является единственным вариантом диагностики для пациентов с тромбоцитопенией, которым биопсия противопоказана. Анализы полимеразной цепной реакции (ПЦР) коммерчески доступны.
Справочные материалы по диагностике
1. Patterson TF, Thompson GR 3rd, Denning DW, et al: Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 63(4):e1–e60, 2016. doi: 10.1093/cid/ciw326
Лечение аспергиллеза
Вориконазол
Позаконазол
Изавуконазоний
Амфотерицин В (в том числе липидные лекарственные формы)
Эхинокандины, как резервная терапия
Иногда хирургическое вмешательство при аспергилломах
(См. также Противогрибковые препараты).
Инвазивные инфекции обычно требуют агрессивного лечения вориконазолом (1), позаконазолом (2) или изавуконазонием (3). Позаконазол и изавуконазоний имеют равную эффективность и меньше побочных эффектов, чем вориконазол (2, 3). Амфотерицин В (в частности, его липидные лекарственные формы) также эффективен, хотя более токсичен (4). Итраконазол (но не флуконазол) может быть эффективным в некоторых случаях. Каспофунгин или другие эхинокандины можно использовать в качестве терапии спасения в сочетании с активным в отношении плесеневых грибов азолом или амфотерицином B. У отдельных пациентов может быть эффективной комбинированная терапия вориконазолом с эхинокандинами.
Обычно лечение требует коррекции иммуносупрессии (например, разрешения нейтропении, отмены кортикостероидов). Рецидив возможен, если нейтропения не купирована.
Аспергилломы не требуют и не реагируют на системную противогрибковую терапию, но могут потребовать резекции из-за местного воздействия, особенно кровохарканья.
Профилактику с использованием позаконазола или итраконазола можно рассматривать для пациентов высокого риска (с болезнью «трансплантат против хозяина» или нейтропенией вследствие острого миелолейкоза).
Справочные материалы по лечению
1. Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, et al: Voriconazole versus amphotericin B for primary treatment of invasive aspergillosis. N Engl J Med 347(6):408–415, 2002. doi: 10.1056/NEJMoa020191
2. Maertens JA, Rahav G, Lee DG, et al: Posaconazole versus voriconazole for primary treatment of invasive aspergillosis: A phase 3, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet 397(10273):499–509, 2021. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00219-1. Clarification and additional information. Lancet 398(10299):490, 2021.
3. Maertens JA, Raad II, Marr KA, et al: Isavuconazole versus voriconazole for primary treatment of invasive mould disease caused by Aspergillus and other filamentous fungi (SECURE): A phase 3, randomised-controlled, non-inferiority trial. Lancet 387(10020):760–769, 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01159-9
4. Patterson TF, Thompson GR 3rd, Denning DW, et al: Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 63(4):e1–e60, 2016. doi: 10.1093/cid/ciw326
Основные положения
Вдыхание спор плесени Aspergillus может вызвать локализованное или инвазивное заболевание легких и, реже, диссеминированную инфекцию (например, в мозг) у пациентов с выраженным снижением иммунитета.
Инвазивный аспергиллез чаще встречается среди пациентов с ослабленным иммунитетом с нейтропенией или иммуносупрессией из-за применения кортикостероидов, но он также может возникнуть у пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.
Посев и гистопатология образца ткани, как правило, необходимы, но тест на галактоманнан в бронхоальвеолярном лаваже может помочь диагностировать легочную инфекцию.
Инвазивные инфекции лечат вориконазолом, позаконазолом или изавуконазонием; альтернативой является амфотерицин B.
Аспергилломы не требуют назначения противогрибковых препаратов и не реагируют на них, но следует рассмотреть возможность хирургической резекции, если они вызывают кровотечение или другие симптомы.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Infectious Diseases Society of America: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillus (2016)