Траншейная лихорадка – это заболевание, передающееся через вшей, вызванное грамотрицательными бактериями Bartonella quintana. Изначально она была обнаружена у военнослужащих во время Первой и Второй мировых войн. Симптомы – острая, рецидивирующая лихорадка, иногда с сыпью. Диагноз подтверждается выделением гемокультуры. Лечение – показана антимикробная терапия макролидами иди доксициклином.
(См. также Обзор инфекций, вызванных Bartonella (Overview of Bartonella Infections)).
Человек является единственным резервуаром этой инфекции, вызванной Bartonella. B. quintana передается людям, когда экскременты зараженных вшей попадают на поврежденную кожу или конъюнктиву.
Траншейная лихорадка является эндемичной в Мексике, Тунисе, Эритрее, Польше и бывшем Советском Союзе. В США она вновь появляется у бездомных.
Симптомы и признаки окопной лихорадки
После 3–35-дневного инкубационного периода траншейной лихорадки внезапно появляются лихорадка, слабость, головокружение, головная боль (с болью за глазами), конъюнктивальная инъекция и выраженные боли в спине и ногах (голенях).
Лихорадка может достигать 40,5° C и сохраняться в течение 5–6 дней. Приблизительно в половине случаев лихорадка повторяется 1–8 раз с 5–6-дневными интервалами.
Появляется преходящая пятнистая или папулезная сыпь, а иногда гепатомегалия и спленомегалия. В некоторых случаях осложнением может быть эндокардит.
Характерны рецидивы, которые происходят в течение 10 лет после первоначального заражения.
Диагностика траншейной лихорадки
Посев крови
Серологическая диагностика и тесты, основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР)
О траншейной лихорадке можно думать в отношении людей, проживающих в местах распространения вшей. Ее также следует рассматривать у пациентов с эндокардитом, потенциально подвергшихся контакту со вшами, у которых рутинные посевы крови отрицательны (эндокардит с отрицательным результатом посева) (1).
Лептоспироз, сыпной тиф, возвратный тиф и малярия должны рассматриваться как альтернативные диагнозы..
Микроорганизм идентифицируется при посеве крови, хотя рост может занимать 1–4 недели.
Болезнь характеризуется постоянной бактериемией во время начального приступа, рецидивов, в течение бессимптомных периодов между рецидивами, а также у пациентов с эндокардитом.
Доступное серологическое тестирование может быть подтверждением для установления диагноза. Высокие титры антител IgG должны стать триггером для проведения обследования на эндокардит с помощью эхокардиографии сердца. Также может быть проведено ПЦР-исследование крови или тканей.
Справочные материалы по диагностике
1. Spach DH, Kanter AS, Daniels NA, et al. Bartonella (Rochalimaea) species as a cause of apparent "culture-negative" endocarditis. Clin Infect Dis. 1995;20(4):1044-1047. doi:10.1093/clinids/20.4.1044
Лечение траншейной лихорадки
Доксициклин или макролид
Несмотря на то, что полное исчезновение симптомов достигается в течение 1–2 месяцев, а смертность является незначительной, бактериемия может сохраняться в течение многих месяцев после клинического выздоровления, поэтому может понадобиться пролонгированное лечение (> 1 месяца) доксициклином или макролидами. Пациентам назначают доксициклин в течение 4–6 недель. Лечение часто длительное (например, при эндокардите), при этом добавляют второй агент, обычно рифампин или гентамицин в течение первых 2 недель. При тяжелых или осложненных инфекциях назначается комбинированная терапия.
Необходимо, если они есть, принять меры по выведению вшей.
Пациенты с хронической бактериемией должны обследоваться для исключения эндокардита.