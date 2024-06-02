Траншейная лихорадка

После 3–35-дневного инкубационного периода траншейной лихорадки внезапно появляются лихорадка, слабость, головокружение, головная боль (с болью за глазами), конъюнктивальная инъекция и выраженные боли в спине и ногах (голенях).

Лихорадка может достигать 40,5° C и сохраняться в течение 5–6 дней. Приблизительно в половине случаев лихорадка повторяется 1–8 раз с 5–6-дневными интервалами.

Появляется преходящая пятнистая или папулезная сыпь, а иногда гепатомегалия и спленомегалия. В некоторых случаях осложнением может быть эндокардит.

Характерны рецидивы, которые происходят в течение 10 лет после первоначального заражения.