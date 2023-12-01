Инфекционный мононуклеоз

Лабораторная диагностика обычно включает общий анализ крови и серологический анализ на вирус Эпштейна – Барр. Морфологически атипичные лимфоциты составляют до 30% лейкоцитов. Хотя отдельные лимфоциты могут быть подобны лейкемическим лимфоцитам, лимфоциты являются гетерогенными, что маловероятно при лейкемии. Нетипичные лимфоциты могут также присутствовать при ВИЧ или цитомегаловирусной инфекции, гепатите B, гриппе B, краснухе или других вирусных болезнях, таким образом, диагноз требует серологического анализа. Однако очень высокое количество нетипичных лимфоцитов, как правило, отмечается только при первичном вирусе Эпштейна – Барр и цитомегаловирусной инфекции.

Чтобы диагностировать острую инфекцию Эпштейна–Барр используются два серологических анализа:

Анализ на гетерофильные антитела

Тест на специфические антитела к ВЭБ

Наличие гетерофильных антител определяют с использованием различных тестов агглютинации на твердой подложке (монопятно). Однако эти антитела присутствуют только у 50% пациентов < 5 лет и приблизительно у 80–90% подростков и взрослых с инфекционным мононуклеозом. Важно, что анализ на гетерофильные антитела может быть ложноположительным у некоторых пациентов с острой стадией ВИЧ-инфекции. Титр и распространенность этих антител повышаются на 2-й и 3-й неделях болезни. Таким образом, если диагноз подозревается, а тест на гетерофильные антитела отрицательный в начале клинического заболевания (в первую неделю), тестирование можно повторить приблизительно через 7 дней. В связи с возможностью получения ложноположительных или ложноотрицательных результатов, Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) не рекомендуют тест на гетерофильные антитела для диагностики первичной инфекции ВЭБ (см. ЦКЗ: лабораторные исследования). Тем не менее положительный тест на гетерофильные антитела в соответствующей клинической ситуации обычно достаточен для подтверждения диагноза первичного ВЭБ. В качестве альтернативы может быть проведен анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барр.

Тест на специфические антитела против ВЭБ является высокочувствительным. Присутствие антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр указывает на первичную ВЭБ-инфекцию (эти антитела исчезают в пределах 3 месяцев после инфекции). Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр (IgG к VCA ВЭБ) также появляются на ранних стадиях первичной инфекции ВЭБ, но сохраняются в течение всей жизни. Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ-IgG) при острой инфекции вирусом Эпштейна–Барр образуются позже (через 2 - 4 месяца) и сохраняются на всю жизнь. Если титры антител к вирусу Эпштейна – Барра отрицательны или указывают на перенесенную инфекцию (т.е., определяются антитела IgG и не определяются антитела IgM), нужно исключить другие диагнозы, имеющие аналогичные симптомы (например, острую ВИЧ-инфекцию, цитомегаловирусную инфекцию).