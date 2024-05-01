Хинупристин и далфопристин

Хинупристин и дальфопристин являются стрептограминовыми антибиотиками, которые, как макролиды и линкозамиды, способны ингибировать синтез бактериальных протеинов.

Дальфопристин/хинупристин (D/Q) назначают вместе в фиксированной комбинации 70/30; эта комбинация проявляет синергетическую бактерицидную активность в отношении:

Препарат подавляет Enterococcus faecium, включая ванкомицин-резистентные штаммы. Enterococcus faecalis является резистентным.

D/Q назначается через центральный внутривенный катетер, потому что часто встречается флебит, если D/Q вводится через периферийную вену. До 30% пациентов страдают выраженными миалгиями. Дальфопристин/хинупристин может вызвать гипербилирубинемию.

Сокращение дозировки требуется при тяжелой печеночной недостаточности, но не при почечной недостаточности.