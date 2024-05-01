Хинупристин и далфопристин

Хинупристин и дальфопристин являются стрептограминовыми антибиотиками, которые, как макролиды и линкозамиды, способны ингибировать синтез бактериальных протеинов.
Дальфопристин/хинупристин (D/Q) назначают вместе в фиксированной комбинации 70/30; эта комбинация проявляет синергетическую бактерицидную активность в отношении:
Стрептококков и стафилококков, включая штаммы, резистентные к другим классам антибиотиков;
Некоторых грамотрицательных анаэробных бацилл
Нетипичных респираторных болезнетворных микроорганизмов (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila)
Препарат подавляет Enterococcus faecium, включая ванкомицин-резистентные штаммы. Enterococcus faecalis является резистентным.
D/Q назначается через центральный внутривенный катетер, потому что часто встречается флебит, если D/Q вводится через периферийную вену. До 30% пациентов страдают выраженными миалгиями. Дальфопристин/хинупристин может вызвать гипербилирубинемию.
Сокращение дозировки требуется при тяжелой печеночной недостаточности, но не при почечной недостаточности.
Предупреждение о соблюдении техники безопасности при применении хинупристина и дальфопристина
D/Q может ингибировать метаболизм препаратов, которые метаболизируются цитохромной системой изофермента P-450 (CYP450) 3A4.