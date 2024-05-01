Тетрациклины это бактериостатические антибиотики, которые связываются с субъединицей рибосомы 30S, таким образом подавляя бактериальный синтез белка. Специфическими тетрациклинами являются
Доксициклин
Эравациклин (только внутривенно)
Миноциклин
Омадациклин (новый аминометилциклин)
Тетрациклин
Фармакокинетика тетрациклинов
Приблизительно 60–80% тетрациклина и ≥90% доксициклина и миноциклина абсорбируются при пероральном назначении. Однако абсорбция уменьшается металлическими катионами (например, алюминем, кальцием, магнием, железом); таким образом, тетрациклины нельзя назначать вместе с препаратами, содержащими эти вещества (например, нейтрализаторы кислотности, многие витаминные и минеральные добавки). Тетрациклин и омадациклин следует принимать с большим количеством воды натощак. Пища снижает абсорбцию других тетрациклинов, но оказывает меньше влияния на доксициклин или миноциклин.
Тетрациклины проникают в большинство тканей и жидкостей организма. Все они концентрируются в свободной желчи. Однако уровни в спинномозговой жидкости не являются достоверно терапевтическими. Mиноциклин – единственный тетрациклин, который достигает высоких концентраций в слезах и слюне.
Тетрациклин и миноциклин выводятся в основном с мочой. Доксициклин, эравациклин и омадациклин выводятся прежде всего через желудочно- кишечный тракт.
Показания к применению тетрациклинов
Тетрациклины активны против инфекций, вызванных следующими микроорганизмами:
Спирохеты (например, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi)
Виды рода Vibrio
Brucella spp
Plasmodium falciparum
Виды рода Mycoplasma
Chlamydia и Chlamydophila spp
Некоторые метициллин-резистентные Staphylococcus aureus
Приблизительно 5–10% штаммов пневмококка и многие бета-гемолитические стрептококки группы А, многие грамотрицательные бациллярные уропатогены и пенициллиназа-продуцирующие гонококки являются резистентными.
Тетрациклины являются взаимозаменяемыми при большинстве показаний к назначению, хотя миноциклин изучен лучше всего при инфекциях, обусловленных метициллин-резистентным S. aureus.
Доксициклин обычно предпочитается при всех нижеследующих нарушениях, потому что он лучше переносится и его можно давать 2 раза в день:
Инфекции, вызываемые риккетсиями или Anaplasma, Chlamydia, Chlamydophila, Ehrlichia, Mycoplasma и Vibrio spp
Обострения хронического бронхита
Профилактика малярии, вызванной хлорохин-резистентным P. falciparum
Противопоказания к назначению тетрациклинов
Тетрациклины противопоказаны пациентам с наличием в анамнезе аллергической реакции на эти препараты.
Применение препарата у детей в возрасте < 8 лет было ограничено из-за опасений по поводу окрашивания зубов, однако в клинических исследованиях при краткосрочном применении доксициклина это не было показано. Таким образом, большинство экспертов в настоящее время полагают краткосрочное (< 21 дней) использование доксициклина приемлемым для всех возрастов (1). Исследование детей в возрасте < 8 лет, лечившихся коротким курсом доксициклина в связи с подозрением на пятнистую лихорадку Скалистых гор, не выявило признаков окрашивания зубов или дефектов эмали по сравнению с детьми, не получавшими доксициклин (2, 3).
Справочные материалы по противопоказаниям
1. Stultz JS, Eiland LS: Doxycycline and Tooth Discoloration in Children: Changing of Recommendations Based on Evidence of Safety. Ann Pharmacother 53(11):1162-1166, 2019. doi: 10.1177/1060028019863796
2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain spotted fever. J Pediatr 166(5):1246–1251, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining. По состоянию на 20 февраля 2024 г.
Назначение тетрациклинов во время беременности и кормления грудью
Тетрациклины избегают при беременности из-за риска его накопления в костях и зубах плода; однако короткие курсы доксициклина (≤ 10 дней), по-видимому, не увеличивают риск изменения цвета зубов. Тем не менее беременные и кормящие женщины должны избегать приема тетрациклинов, когда доступны более безопасные альтернативы.
Гепатотоксичность может проявляться у беременных женщин, особенно после внутривенного применения и у пациентов с азотемией или пиелонефритом. Прием больших доз во время беременности может привести к жировой дистрофии печени, которая может стать смертельной.
Побочные эффекты тетрациклинов:
Побочные эффекты тетрациклинов включают:
Желудочно-кишечные расстройства
Кандидоз
Фоточувствительность
Влияние на кости и зубы у детей
Жировая печень
Вестибулярная дисфункция (при миноциклине)
Все пероральные тетрациклины вызывают тошноту, рвоту и диарею и могут вызывать кандидозные суперинфекции. Если не запивать водой, то тетрациклины могут вызывать эрозии пищевода.
Светочувствительность, вызванная приемом тетрациклинов, может проявиться как слишком сильная реакция при загорании.
Влияние на кости и зубы включает окрашивание зубов (не наблюдается при краткосрочном применении доксициклина; см. раздел Противопоказания), гипоплазию зубной эмали и неправильный рост костей у детей младше 8 лет. У младенцев тетрациклины могут вызывать идиопатическую внутричерепную гипертонию и выпирание родничка.
Чрезмерные уровни в крови из-за использования больших доз или почечной недостаточности могут привести к смертельной острой жировой дистрофии печени, особенно во время беременности.
Миноциклин обычно вызывает вестибулярную дисфункцию, что ограничивает его применение. Использование миноциклина ассоциируется с развитием аутоиммунных нарушений, таких как системная красная волчанка и полиартериит nodosa, который может быть обратимым. Миноциклин также может вызвать лекарственную аллергию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), которые характеризуются лихорадкой, сыпью, лимфаденопатией, гепатитом, атипичным лимфоцитозом, эозинофилией и тромбоцитопенией.
Тетрациклины (за исключением доксициклина) могут усугублять азотемию, гиперфосфатемию и метаболический ацидоз у пациентов с почечной недостаточностью. Хотя доксициклин обладает многими метаболическими свойствами группы тетрациклинов, его уровень в крови обычно не повышается до токсического из-за экстраренального пути выведения.
Таблетки тетрациклина с истекшим сроком могут ухудшить состояние и, если их принимать, вызывают синдром Фанкони. Пациенты должны быть проинструктированы о необходимости выбрасывать антибиотики по истечении их срока годности.
Рекомендации по дозированию тетрациклинов
Доксициклин, эравациклин и омадациклин выводятся преимущественно через желудочно-кишечный тракт и не требуют снижения дозы при наличии почечной недостаточности, в то время как при приеме тетрациклина и миноциклина необходимо проводить коррекцию дозы у пациентов со сниженной функцией почек.
Тетрациклины могут снизить эффективность пероральных контрацептивов и усилить эффект пероральных антикоагулянтов.