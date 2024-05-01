Приблизительно 60–80% тетрациклина и ≥90% доксициклина и миноциклина абсорбируются при пероральном назначении. Однако абсорбция уменьшается металлическими катионами (например, алюминем, кальцием, магнием, железом); таким образом, тетрациклины нельзя назначать вместе с препаратами, содержащими эти вещества (например, нейтрализаторы кислотности, многие витаминные и минеральные добавки). Тетрациклин и омадациклин следует принимать с большим количеством воды натощак. Пища снижает абсорбцию других тетрациклинов, но оказывает меньше влияния на доксициклин или миноциклин.

Тетрациклины проникают в большинство тканей и жидкостей организма. Все они концентрируются в свободной желчи. Однако уровни в спинномозговой жидкости не являются достоверно терапевтическими. Mиноциклин – единственный тетрациклин, который достигает высоких концентраций в слезах и слюне.

Тетрациклин и миноциклин выводятся в основном с мочой. Доксициклин, эравациклин и омадациклин выводятся прежде всего через желудочно- кишечный тракт.