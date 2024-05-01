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Тетрациклины

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024

Тетрациклины это бактериостатические антибиотики, которые связываются с субъединицей рибосомы 30S, таким образом подавляя бактериальный синтез белка. Специфическими тетрациклинами являются

  • Доксициклин

  • Эравациклин (только внутривенно)

  • Миноциклин

  • Омадациклин (новый аминометилциклин)

  • Тетрациклин

Фармакокинетика тетрациклинов

Приблизительно 60–80% тетрациклина и 90% доксициклина и миноциклина абсорбируются при пероральном назначении. Однако абсорбция уменьшается металлическими катионами (например, алюминем, кальцием, магнием, железом); таким образом, тетрациклины нельзя назначать вместе с препаратами, содержащими эти вещества (например, нейтрализаторы кислотности, многие витаминные и минеральные добавки). Тетрациклин и омадациклин следует принимать с большим количеством воды натощак. Пища снижает абсорбцию других тетрациклинов, но оказывает меньше влияния на доксициклин или миноциклин.

Тетрациклины проникают в большинство тканей и жидкостей организма. Все они концентрируются в свободной желчи. Однако уровни в спинномозговой жидкости не являются достоверно терапевтическими. Mиноциклин – единственный тетрациклин, который достигает высоких концентраций в слезах и слюне.

Тетрациклин и миноциклин выводятся в основном с мочой. Доксициклин, эравациклин и омадациклин выводятся прежде всего через желудочно- кишечный тракт.

Показания к применению тетрациклинов

Тетрациклины активны против инфекций, вызванных следующими микроорганизмами:

Приблизительно 5–10% штаммов пневмококка и многие бета-гемолитические стрептококки группы А, многие грамотрицательные бациллярные уропатогены и пенициллиназа-продуцирующие гонококки являются резистентными.

Тетрациклины являются взаимозаменяемыми при большинстве показаний к назначению, хотя миноциклин изучен лучше всего при инфекциях, обусловленных метициллин-резистентным S. aureus.

Доксициклин обычно предпочитается при всех нижеследующих нарушениях, потому что он лучше переносится и его можно давать 2 раза в день:

Противопоказания к назначению тетрациклинов

Тетрациклины противопоказаны пациентам с наличием в анамнезе аллергической реакции на эти препараты.

Применение препарата у детей в возрасте < 8 лет было ограничено из-за опасений по поводу окрашивания зубов, однако в клинических исследованиях при краткосрочном применении доксициклина это не было показано. Таким образом, большинство экспертов в настоящее время полагают краткосрочное (< 21 дней) использование доксициклина приемлемым для всех возрастов (1). Исследование детей в возрасте < 8 лет, лечившихся коротким курсом доксициклина в связи с подозрением на пятнистую лихорадку Скалистых гор, не выявило признаков окрашивания зубов или дефектов эмали по сравнению с детьми, не получавшими доксициклин (2, 3).

Справочные материалы по противопоказаниям

  1. 1. Stultz JS, Eiland LS: Doxycycline and Tooth Discoloration in Children: Changing of Recommendations Based on Evidence of Safety. Ann Pharmacother 53(11):1162-1166, 2019. doi: 10.1177/1060028019863796

  2. 2. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain spotted fever. J Pediatr 166(5):1246–1251, 2015. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015

  3. 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining. По состоянию на 20 февраля 2024 г.

Назначение тетрациклинов во время беременности и кормления грудью

Тетрациклины избегают при беременности из-за риска его накопления в костях и зубах плода; однако короткие курсы доксициклина (≤ 10 дней), по-видимому, не увеличивают риск изменения цвета зубов. Тем не менее беременные и кормящие женщины должны избегать приема тетрациклинов, когда доступны более безопасные альтернативы.

Гепатотоксичность может проявляться у беременных женщин, особенно после внутривенного применения и у пациентов с азотемией или пиелонефритом. Прием больших доз во время беременности может привести к жировой дистрофии печени, которая может стать смертельной.

Побочные эффекты тетрациклинов:

Побочные эффекты тетрациклинов включают:

  • Желудочно-кишечные расстройства

  • Кандидоз

  • Фоточувствительность

  • Влияние на кости и зубы у детей

  • Жировая печень

  • Вестибулярная дисфункция (при миноциклине)

Все пероральные тетрациклины вызывают тошноту, рвоту и диарею и могут вызывать кандидозные суперинфекции. Если не запивать водой, то тетрациклины могут вызывать эрозии пищевода.

Светочувствительность, вызванная приемом тетрациклинов, может проявиться как слишком сильная реакция при загорании.

Влияние на кости и зубы включает окрашивание зубов (не наблюдается при краткосрочном применении доксициклина; см. раздел Противопоказания), гипоплазию зубной эмали и неправильный рост костей у детей младше 8 лет. У младенцев тетрациклины могут вызывать идиопатическую внутричерепную гипертонию и выпирание родничка.

Чрезмерные уровни в крови из-за использования больших доз или почечной недостаточности могут привести к смертельной острой жировой дистрофии печени, особенно во время беременности.

Миноциклин обычно вызывает вестибулярную дисфункцию, что ограничивает его применение. Использование миноциклина ассоциируется с развитием аутоиммунных нарушений, таких как системная красная волчанка и полиартериит nodosa, который может быть обратимым. Миноциклин также может вызвать лекарственную аллергию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), которые характеризуются лихорадкой, сыпью, лимфаденопатией, гепатитом, атипичным лимфоцитозом, эозинофилией и тромбоцитопенией.

Тетрациклины (за исключением доксициклина) могут усугублять азотемию, гиперфосфатемию и метаболический ацидоз у пациентов с почечной недостаточностью. Хотя доксициклин обладает многими метаболическими свойствами группы тетрациклинов, его уровень в крови обычно не повышается до токсического из-за экстраренального пути выведения.

Таблетки тетрациклина с истекшим сроком могут ухудшить состояние и, если их принимать, вызывают синдром Фанкони. Пациенты должны быть проинструктированы о необходимости выбрасывать антибиотики по истечении их срока годности.

Рекомендации по дозированию тетрациклинов

Доксициклин, эравациклин и омадациклин выводятся преимущественно через желудочно-кишечный тракт и не требуют снижения дозы при наличии почечной недостаточности, в то время как при приеме тетрациклина и миноциклина необходимо проводить коррекцию дозы у пациентов со сниженной функцией почек.

Тетрациклины могут снизить эффективность пероральных контрацептивов и усилить эффект пероральных антикоагулянтов.

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