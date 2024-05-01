Обзор антибактериальных препаратов (Overview of Antibacterial Drugs)

В естественных условиях на эффективность антибиотика влияет множество факторов, включая следующие:

Фармакокинетика: временная динамика уровней антибиотика, на которые влияют такие факторы, как абсорбция, распределение, (концентрация в жидкостях и тканях, связывание с белками), уровень метаболизма и секреции

Фармакодинамика: антимикробная активность локальных концентраций антибиотиков в отношении патогенов-мишеней и ответ этих патогенов, включая резистентность

Наличие инородных материалов

Контроль источника инфекции

Лекарственные взаимодействия или ингибирующие вещества

Защитные механизмы хозяина

Бактерицидные антибиотики убивают бактерии. Бактериостатические антибиотики замедляют или останавливают рост бактерий in vitro. Эти определения не являются абсолютными; бактериостатические антибиотики могут убивать некоторые восприимчивые виды бактерий, а бактерицидные антибиотики могут только ингибировать рост некоторых восприимчивых видов бактерий. Более точные количественные методы идентифицируют минимальную концентрацию in vitro, при которой антибиотик может затормозить рост (минимальная ингибирующая концентрация [МИК]) или убить бактерию (минимальная бактерицидная концентрация [МБК]). Использование антибиотиков с бактерицидной активностью может улучшить уничтожение бактерий в случае локального нарушения защитных сил организма в месте инфекции (например, при менингите или эндокардите), или системного нарушения (например, у пациентов с нейтропенией или иммунодефицитами по иным причинам). Тем не менее, имеются ограниченные клинические данные, указывающие на то, что бактерицидный антибиотик должен быть выбран вместо бактериостатического антибиотика просто на основе этой классификации. Для оптимальной эффективности выбор антибиотика должен основываться на том, как концентрация лекарственного средства изменяется во времени по отношению к МИК, а не на том, обладает ли антибиотик бактерицидной или бактериостатической активностью.

На основе фармакокинетики, которая оптимизирует антимикробную активность (фармакодинамика), антибиотики можно разделить на 3 основные категории (4):

Зависящие от концентрации: величина , при которой пиковая концентрация препарата, превышающая МИК (обычно выражаемая как отношение пика к МИК), наилучшим образом коррелирует с антимикробной активностью.

Зависящие от длительности лечения: продолжительность периода приема дозы, в ходе которого концентрация антибиотика превышает МИК (как правило, выражается в процентах от времени при показаниях выше нормы МИК), лучше всего коррелирует с антимикробной активностью.

Зависящие от времени экспозиции: вводимое количество препарата, приближенное к МИК (количество лекарственного препарата вводится относительно 24-часового интервала по кривой распределения времени (AUC24); отношение AUC24 к МИК лучше всего коррелирует с антимикробной активностью).

Аминогликозиды, фторхинолоны и даптомицин показывают зависимую от концентрации бактерицидную активность. Увеличение их концентраций от уровней немного выше MПК к уровням намного выше MПК увеличивает скорость и степень их бактерицидной активности. Кроме того, если концентрации превышают MПК даже краткосрочно, у аминогликозидов и у фторхинолонов имеется постантибиотический эффект (ПАЭ) на остаточные бактерии; продолжительность постантибиотического эффекта также зависит от концентрации. Если постантибиотический эффект продолжительный, уровни препарата могут быть ниже MПК в течение длительных периодов без потери эффективности, что позволяет менее частое дозирование. Следовательно, аминогликозиды и фторхинолоны обычно являются наиболее эффективными при условии прерывистого болюсного введения, при котором достигаются пиковые сывороточные уровни свободного препарата (т.е. части антибиотика, не связанного с белком сыворотки) ≥ 10 раз МИК бактерий.

Бета-лактамы, кларитромицин и эритромицин показывают бактерицидную активность с временной зависимостью. Увеличение их свободной сывороточной концентрации выше MИК не увеличивает бактерицидную активность этих антибиотиков и их бактерицидное действие in vivo обычно медленное. Кроме этого, поскольку не существует или присутствует очень краткосрочное торможение роста бактерий после того, как концентрации препарата становятся ниже МИК (т.е., минимальный постантибиотический эффект), применение бета-лактамов является наиболее эффективным, когда сывороточные уровни свободного препарата (препарата, не связанного с белками сыворотки) превышают MПК в течение ≥ 50% времени. Поскольку у цефтриаксона длительный период полувыведения из сыворотки (~8 ч), то свободные уровни в сыворотке превышают MИК по очень восприимчивым болезнетворным микроорганизмам в течение всего 24-часового интервала дозирования. Однако при бета-лактамах, у которых полувыведение из сыворотки ≤ 2 часов, с целью оптимизирования времени концентрации выше MИК требуется частое дозирование или непрерывная инфузия.

Большинство антибактериальных препаратов имеют экспозиционно-зависимую антибактериальную активность, которая лучше всего характеризуется соотношением AUC-МИК (см. рисунок Время против концентрации однократной дозы теоретического антибиотика). Примерами являются ванкомицин, тетрациклины и клиндамицин.