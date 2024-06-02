Тестирование включает:

Данные аудиограммы

Иногда МРТ или КТ

Аудиометрию необходимо проводить всем больным с тугоухостью; эти исследования, как правило, включают в себя:

Измерение воздушной и костной продимости

Порога слышимости речи

Восприятие речи

Тимпанометрию

Аккустическую рефлексометрию

Информацию полученную при выполнении вышеперечисленных исследований можно использовать для дифференцировки сенсорного и нервного компонента тугоухости.

Тональная пороговая аудиометрия позволяет дать количественную оценку тугоухости. Аудиометр посылает звуковые сигналы с определенной частотой с различной интенсивностью, чтобы определить порог слышимости (т.е. насколько громким должен быть звук, чтобы он воспринимался больным) на каждой частоте. Воздушная проводимость с каждой стороны исследуется на частотах 125–8 000 Гц (с использованием наушников), а костная – до 4 кГц (с фиксацией специального контактного микрофона на поверхности сосцевидного отростка или на лбу). Результаты исследования представлены в виде графиков, которые называются аудиограммами, на которых на каждой частоте показана разница между порогом слышимости у пациента и нормальным слухом. Разница измеряется в дБ. Нормальным порогом считается уровень слуха 0 дБ (Hl); потеря слуха считается наличествующей, если порог пациента превышает 20 дБ Hl. Иногда при выраженной тугоухости используются довольно громкие звуки, слышимые снаружи от микрофона и могут быть слышимы в противоположном ухе. Для предупреждения искажения информации и «переслушивания» противоположным ухом использутся специальные маскирующие шумы, чтобы изолировать исследуемое ухо.

Аудиограмма правого уха у пациента с нормальным слухом

Речевая аудиометрия проводится с целью исследования порога восприятия речи (ПВР) и степени распознавания слов. ПВР отражает интенсивность, с которой речь распознается. Чтобы оценить ПВР, врач называет пациенту слова с различной звуковой интенсивностью. Эти слова, как правило, содержат 2 ударных слога, такие как "футбол", "картон", "бейсбол". Врач отмечает громкость, при которой пациент правильно повторяет 50% слов. ПВР составляет средний порог слышимости на разговорных частотах (500 Гц, 1 000 Гц, 2 000 Гц).

Тест на распознавание слов оценивает способность различать различные речевые звуки и фонемы. Данный метод исследования широко распространен во всем мире и основан на произнесении 50 специально подобранных слов на определенном растоянии от пациента с уровнем громкости 35–40 дБ. Все слова должны иметь только один слог и совпадать по звучанию. Процент правильно произнесенных испытуемым слов отображает способность воспринимать речь в некомфортных для слуховосприятия условиях. В норме он должен составлять 90–100%. Балльная оценка распознавания слов нормальна при кондуктивной тугоухости и при более высоком уровне интенсивности, но при нейросенсорной тугоухости может снижаться при всех уровнях интенсивности. При невральной тугоухости распознавательная способность страдает еще больше, нежели при сенсорной тугоухости. Также широко распространено исследование шепотной речи путем повторения испытуемым предложений вслед за специалистом; данный метод часто используется в процессе определения кандидатов на постановку слуховых имплантов (если эффект от слуховых аппаратов не значителен).

Темпанометрия – измерение сопротивления, формирующего в полости среднего уха в ответ на звуковую волну; данный метод не требует активного участия пациента. Его часто применяют с целью диагностики экссудата барабанной полости у детей. Прибор, содержащий в себе источник звука, микрофон и регулятор давления воздуха посредством плотно установленного в наружный слуховой проход датчика регистирует звуковую волну, отражаемую барабанной перепонкой. При изменении давления в канале микрофон датчика регистрирует отраженный звук от барабанной перепонки. В норме максимальная эластичность в среднем ухе регистрируется, когда давление в слуховом канале выравнивается до атмосферного. Аномальные параметры согласования требуют исключать специфичные анатомические поражения. При блоке слуховой трубы или наличии эксудата в полости среднего уха максимальный пик регистрируется при отрицательном давлении в слуховом проходе. В случае, если цепь слуховых косточек прервана, то барабанная перепонка имеет повышенную подвижность. При ограничении подвижности цепи слуховых косточек (отосклероз) подвижность может быть сохранена или снижена.

Под акустическим рефлексом понимают сокращение стременной мышцы в ответ на громкий звук, приводящие к изменению колебания барабанной перепонки, предотвращая травму барабанной перепонки. Акустический рефлекс проверяется путем подачи звука и определения той интенсивности, при которой происходит изменение сопротивления в среднем ухе, на что указывает движение БП. Отсутствие рефлекса свидетельствует о поражении среднего уха или опухоли слухового нерва. При любом виде кондуктивной тугоухости исчезает акустический рефлекс. Кроме того, рефлекс исчезает при параличе лицевого нерва, так как лицевой нерв иннервирует стременную мышцу.

В некоторых случаях необходимо провести дополнительное исследование. МРТ с контрастом показано в случае необходимости исключения опухоли в области мостомозжечкового угла у пациентов с неврологическими изменениями, выраженными изменениями по результатам аудиологического исследования, двусторонней сенсоневральной тугоухостью разной степени снижения слева и справа, тугоухостью неясной этиологии.

При подозрении на опухоли кости или костную деструкцию рекомендовано проведение КТ исследования. Магнитно-резонансная ангиография и венография выполняется при подозрении на сосудистые аномалии, например. такие как гломусные опухоли.

В случае, если пациент не способен взаимодействовать с врачом во время аудиологического исследования, рекомендована регистрация мозговых волн в ответ на звуковой раздражитель.

Электрокохлеография – регистрация электрических импульсов улиткового органа и слухового нерва посредством электрода, расположенного на барабанной перепонке или проведенного сковзь нее. Он может быть использован при болезни Меньера для подтверждения диагноза и мониторинга ответа на лечение, может быть использован у пациентов в состоянии бодрствования и полезен при интраоперационном мониторинге.

Отоакустическая эмиссия – регистрация звука, генерируемого наружными волосковыми клетками улитки в ответ на звуковую стимуляцию в наружном слуховом проходе. Эти эмиссии, по существу, представляют собой эхо-сигналы малой интенсивности, которые наблюдаются при активации наружных волосковых клеток улитки. Эмиссии используются для скрининга тугоухости у новорожденных и младенцев, а также для наблюдения за пациентами, принимающими ототоксические препараты (например, гентамицин, цисплатин).

При оценке центральной слуховой системы определяют способность распознавать приглушенную или искаженную речь, распознавать сказанное на фоне альтернативного сообщения в другое ухо, способность складывать неполные или частичные сообщения, произнесенные в каждое ухо, в единую смысловую фразу, а также способность определить расположение источника звука в пространстве при одновременной подаче звуковых стимулов в оба уха. Такое исследование необходимо проводить у определенных категорий пациентов, например, у детей, испытывающим трудности с чтением и другими проблемами, связанными с учебой, а также пациентам пожилого возраста, которые вроде бы слышат, но не понимают.

У детей с тугоухостью необходимо дополнительно провести офтальмологическое обследование, так как многие генетические причины глухоты также вызывают патологию органа зрения. У детей с тугоухостью неясной этиологии также следует выполнить ЭКГ для выявления синдрома удлинения интервала QT а также, возможно, генетическое тестирование.