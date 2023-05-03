Супраглоттит/эпиглоттит и глоточной абсцесс представляют угрозу для дыхательных путей и должны быть дифференцированы от простого тонзиллофарингита, который является неприятным, но не настолько опасным явлением. В диагностике помогают клинические данные.

При супраглоттите/эпиглоттите сильная боль в горле и дисфагия появляются внезапно, обычно без предшествующих симптомов инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП). У детей часто наблюдается слюнотечение и признаки интоксикации. Иногда (чаще у детей) у пациентов наблюдаются респираторные симптомы, с тахипноэ, одышкой, стридором, сидением в позе штатива. При осмотре задняя стенка глотки практически не визуализируется.

Абсцесс глотки и тонзиллофарингит могут стать причиной эритемы глотки, появления экссудата или и того и другого. Однако некоторые симптомы чаще встречаются при том или ином заболевании:

Фарингеальный абсцесс: приглушенный голос, как будто во рту находится "горячий картофель" (речь, как будто во рту держат горячий предмет) и видимый очаговый отек в задней части глотки (часто с девиацией язычка)

Тонзиллофарингит: часто симптомы инфекции верхних дыхательных путей (например, насморк, кашель)

Клинически распознать ОРЗ не составляет труда, в отличие от установления этиологии. Проявления инфекции вирусами и бета-гемолитическим стрептококком группы А (GABHS) в значительной мере сходные, хотя инфекция верхних дыхательных путей чаще имеет вирусную природу. У взрослых клиническими признаками бактериального генеза заболевания являются:

Тонзиллярный экссудат

Лимфоаденопатия

Лихорадка во время осмотра или в анамнезе

Отсутствие кашля

У взрослых с 1 или отсутствием критериев можно обоснованно предположить наличие вирусного заболевания При наличии 2 или более критериев с большой долей вероятности можно утверждать о стрептококковой природе заболевания (1), что обуславливает необходимость провести дальнейшее обследование, однако этих показателей недостаточно для назначения антибактериальной терапии; в любом случае вопрос о назначении антибиотиков решается в индивидуальном порядке (пороговое количество критериев для проведения анализов и назначения лечения может быть ниже у людей с риском развития диабета или с пониженным иммунитетом). У детей, как правило, проводят обследование. Хотя такой подход является разумным, не все эксперты согласны с тем, когда для проверки необходимо проводить анализ на бета-гемолитический стрептокок группы А и когда показано лечение антибиотиками.

Редкие причины тонзиллофарингита необходимо заподозрить в следующих случаях: