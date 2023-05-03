Вступление к теме “Патология внутреннего уха (Inner Ear Disorders)”

Внутреннее ухо находится в каменистой части височной кости. Выделяют костный и перепончатый лабиринты. Костный лабиринт включает в себя вестибулярную систему (полукружные каналы) и кортиев орган.

Вестибулярная система, которая отвечает за равновесие и положение тела в пространстве, состоит из сферического мешочка, овального мешочка и полукружных каналов. Сферический и овальный мешочки содержат клетки, которые воспринимают движение головы по прямой линии (чувствуя ускорение) или вверх и вниз (чувствуя силу тяжести). 3 полукружных канала ощущают вращательные движения головы. В зависимости от направления движения головы, движение жидкости в одном из 3 каналов будет более выражено, чем в других. Волосковые клетки в каналах реагируют на движение жидкости, инициируя нервные импульсы, так что головной мозг может принять соответствующие меры для удержания равновесия.

Улитка, которая отвечает за слух, заполнена жидкостью. В улитке расположен кортиев орган, содержащий около 30 000 волосковых клеток. Реснички от волосковых клеток обращены к жидкости и встроены в желатинообразную мембрану. Звуковые колебания передаются от слуховых косточек через среднее ухо и овальное окно во внутреннее ухо, где эти колебания вызывают колебания жидкости и ресничек. Эти колебания затем преобразуются в электрический сигнал, который посылается в головной мозг.

Многие факторы окружающей среды могут повредить клетки внутреннего уха и привести к потере слуха. Одним из наиболее важных факторов является воздействие громкого шума. Несмотря на защитный эффект акустического рефлекса, который вызывает напряжение косточек среднего уха для притупления громких звуков, громкий шум может привести к повреждению и необратимому разрушению волосковых клеток. Продолжительное воздействие громкого шума вызывает прогрессирующее повреждение, в конечном итоге приводя к потере слуха и зачастую к появлению тиннитуса.

Различают следующие заболевания внутреннего уха:

Внутреннее строение уха

Среднее ухо и внутреннее ухо 3D модель