Клиническая оценка

С целью исключения возможных причин головокружения показано МРТ с контрастом

Болезнь Меньера диагностируют клинически. Характерно одновременное сочетание флуктуирующей нейросенсорной тугоухости на низких частотах, эпизодического головокружения, ипсилатеральной флуктуирующей заложенности уха и шума в ушах. Подобные симптомы могут быть следствием вестибулярной мигрени, вестибулярного нейронита, вирусного лабиринтита, опухоли мостомозжечкового угла (например, вестибулярной шванномы) или инсульта ствола мозга. Для болезни Меньера более характерно одностороннее поражение, поэтому двусторонний характер течения говорит в пользу какого-то другого, схожего по симптоматике заболевания (мигрень). Вестибулярная мигрень (также известная как мигренозное головокружение) характеризуется эпизодами головокружения у пациентов, страдающих мигренью или с другими признаками мигрени, такими как головная боль, фотофобия и фонофобия, или зрительная аура; без потери слуха.

В межприступном периоде при клиническом обследовании у пациента может быть диагностирована абсолютная норма. Но во время острого приступа у пациента возникает нистагм и он падает в сторону поражения. Кроме того, в давних или упорных случаях с сопутствующей гипофункцией лабиринта тест Фукуды (марширование на месте с закрытыми глазами, ранее известный как тест Унтербергера) является причиной поворота пациента в сторону пораженного уха, что соответствует одностороннему поражению лабиринта.

Тест встряхивания головы Хальмаги или тест импульсного движения головы, является еще одним методом, который используется для проверки односторонней лабиринтной дисфункции. Пациента просят сфокусировать свой взгляд в какой-то точке (часто – на носу врача). Затем, наблюдая за глазами пациента, эксперт быстро поворачивает голову пациента на 15–30° в одну из сторон.

При повороте головы в одну сторону вестибулярная функция на этой стороне нормальная в случае, если глаза пациента зафиксированы на цели. При нарушении вестибулярной функции вестибуло-окулярный рефлекс отсутствует и глаза пациента не фиксируются на цели, но вместо этого быстро следуют за поворотом головы, а затем также быстро и произвольно возвращаются обратно к цели (так называемые отсроченные корректирующие саккады).

Пациентам с предполагаемой болезнью Меньера рекомендовано аудиологическое исследование, МРТ (с гадолинием) головного мозга с детальным описанием внутреннего слухового прохода для исключения других нарушений. Как правило, аудиограмма свидетельствует об односторонней сенсоневральной тугоухости на низких частотах. Для подтверждения сенсоневральной потери слуха можно провести тест Ренне и тест Вебера.