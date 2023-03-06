Серологические маркеры

Биопсия тонкой кишки

(См. также the American College of Gastroenterology's 2023 Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease.)

Диагноз целиакии следует заподозрить при наличии клинических проявлений и отклонений в данных лабораторных исследований, отражающих мальабсорбцию. Ценную информацию дает семейный анамнез. У пациентов с дефицитом железа без очевидных признаков кровотечения из желудочно-кишечного тракта, высокая вероятность наличия целиакии.

Для подтверждения диагноза необходимо проведение биопсии из нисходящей части двенадцатиперстной кишки. К характерным изменениям относят исчезновение или укорочение (атрофию) ворсин, повышение содержания интраэпителиальных лимфоцитов, гиперплазию крипт. Однако такие изменения могут возникать и при тропической спру, выраженном избыточном бактериальном росте в тонком кишечнике, эозинофильном энтерите, инфекционном энтерите (например, при лямблиозе), а также лимфоме.

Так как специфичность биопсии недостаточна, следует дополнительно исследовать серологические маркеры. Анализы на антитела к тканевой трансглутаминазе (тТГ) и на антитела к эндомизию (ЕМА – антитела к белку соединительной ткани кишечника) обладают чувствительностью и специфичностью > 90%. Данные маркеры также могут применяться для скрининга популяций с высокой распространенностью целиакии, в т.ч. родственников 1-й степени родства больных целиакией и пациентов, страдающих другими заболеваниями, которые чаще встречаются при целиакии. Если один из тестов дал положительный результат, следует провести диагностическую биопсию тонкой кишки. Если оба теста отрицательные, наличие целиакии крайне маловероятно. Титр антител снижается при соблюдении аглютеновой диеты, поэтому наблюдение за титром применяется для контроля соблюдения диеты. Все диагностические серологические тесты должны проводится пациентам после глютен-содержащей диеты.

Проба на гистосовместимость может быть полезна в отдельных клинических ситуациях. Более 95% пациентов с целиакией имеют человеческие лейкоцитарные антигены (HLA)-DQ2 или HLA-DQ8 (1), хотя они не особенно специфичны для целиакии. Однако, учитывая высокую чувствительность, отрицательные результаты тестирования на HLA-DQ2 или HLA-DQ8 могут эффективно исключить целиакию, когда результаты биопсии и серологические маркеры не согласуются.

Необходимо обращать внимание на другие лабораторные отклонения. К ним относятся анемия (железодефицитная анемия у детей и фолиеводефицитная анемия у взрослых); снижение уровня альбумина, кальция, калия, натрия; повышение уровня щелочной фосфатазы и увеличение протромбинового времени.

Тесты на мальабсорбцию неспецифичны для диагностики целиакии. При проведении этих тестов часто регистрируют стеаторею в количестве 10–40 г/день и отклонения в результатах теста с D-ксилозой, а также (при тяжелом поражении подвздошной кишки) положительную пробу Шиллинга.

Здравый смысл и предостережения