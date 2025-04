Герпетиформный дерматит характеризуется сгруппировано расположенными интенсивно зудящими эритематозными уртикарными поражениями, а также везикулами, папулами и волдырями, которые, как правило, расположены симметрично на разгибательных поверхностях.

Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.