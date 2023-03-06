Синдром короткой кишки

Полное Парентеральное Питание

Возможно пероральное питание при сохранении > 100 см тонкого кишечника

Антидиарейные средства, холестирамин, ингибиторы протонной помпы, препараты витаминов

В ближайшем послеоперационном периоде диарея, как правило, значительно выражена и ведет к сушественной потере электролитов. Обычно возникает необходимость в полном парентеральном питании и тщательном контроле водно-солевого обмена (в т. ч. кальция и магния). Изоосмолярный раствор натрия и глюкозы для перорального приема (сходный по составу с раствором для регидратации, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения – см. Пероральная регидратация) медленно вводят в послеоперационном периоде после того, как состояние пациента стабилизируется и объем стула уменьшится до < 2 л/день.

При расширенной резекции (остаточный отрезок тонкого кишечника < 100 см) и тяжелой потере жидкости и электролитов по жизненным показаниям проводят полное парентеральное питание.

Пациенты, у которых остаточная длина тощей кишки составляет > 100 см, могут обеспечить адекватный уровень питания при пероральном приеме пищи. Жир и белок в составе пищи, как правило, хорошо переносятся, в отличие от углеводов, которые представляют существенную осмотическую нагрузку. Прием пищи небольшими порциями снижает осмотическую нагрузку. Желательно, чтобы 40% от общей калорийности пищи обеспечивалось жирами.

При развитии диареи после приема пищи показаны антидиарейные средства (например, лоперамид) за 1 час до еды. Прием холестирамина 2–4 г во время еды способствует разрешению диареи, связанной с мальабсорбцией желчных кислот после резекции подвздошной кишки. Следует проводить ежемесячные инъекции витамина B12 внутримышечно при документированном дефиците его. Большей части пациентов показан дополнительный прием витаминов, кальция и магния.

Возможное развитие гиперсекреции соляной кислоты может деактивировать панкреатические ферменты; поэтому большинству пациентов назначают ингибиторы протонной помпы.

При невозможности проведения длительного полного парентерального питания и отсутствии признаков кишечной адаптации оправданна трансплантация тонкой кишки.

Для пациентов старше 1 года, нуждающихся в парентеральном питании, может быть эффективным применение тедуглутида (аналог глюкагоноподобного пептида-2 [ГПП-2]).