Хронический панкреатит

Обезболивание является наиболее сложной задачей в лечении пациентов с хроническим панкреатитом (1). В первую очередь, у пациентов с хроническим панкреатитом как можно ранее должны быть предприняты решительные усилия по стимулированию отказа от курения и алкоголя, имеющие целью замедлить прогрессирование заболевания. Во-вторых, необходимо выявить поддающиеся лечению осложнения хронического панкреатита, такие как дуоденальная или билиарная обструкция, которые могут вызвать подобные симптомы. Пациенты должны соблюдать диету с низким содержанием жиров (< 25 г/день), чтобы уменьшить секрецию ферментов поджелудочной железы. Пациенты с хроническим панкреатитом должны быть осведомлены о здоровом образе жизни, и это должно настойчиво обсуждаться при каждом визите.

Заместительная ферментная терапия может способствовать облегчению хронической боли за счет подавления выброса холецистокинина из двенадцатиперстной кишки и снижения секреции панкреатических ферментов. Энзимотерапия более вероятно даст позитивный результат у больных с легким идиопатическим панкреатитом, чем при алкогольном панкреатите. Хотя энзимотерапия часто используется из-за своей безопасности и минимальных побочных эффектов, она не привносит существенного результата в уменьшении боли.

Часто эти меры не облегчают боль, что требует применения все большего количества опиоидных анальгетиков, что увеличивает риск возникновения зависимости. Аъдювантные препараты для купирования боли, такие как трициклические антидепрессанты, габапентин, прегабалин, и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, использовались по-отдельности или в сочетании с опиоидами для купирования хронической боли; результаты их применения вариабельны. Медикаментозное лечение боли при хроническом панкреатите часто оказывается безуспешным.

Для лечения аутоиммунного панкреатита могут использоваться глюкокортикоиды (2).

Другие способы лечения включают в себя эндоскопическую терапию, литотрипсию, блокаду солнечного сплетения, и хирургию.

Эндоскопическая терапия направлена на декомпрессию панкреатического протока, который перекрыт стриктурой и/или камнями, и может обеспечить облегчение болевой симптоматики у подобранных пациентов с соответствующей протоковой анатомией. При наличии выраженной стриктуры в области сфинктера Одди или дистальном отделе главного панкреатического протока показано проведение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) с папиллосфинктеротомией и последующим стентирование (3). Псевдокисты могут быть причиной хронической боли. Некоторые псевдокисты могут быть дренированы эндоскопически (4).

Литотрипсия (Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия или внутрипротоковая литотрипсия), как правило, применяются для лечения больших или плотных конкрементов поджелудочной железы.

Чрескожная или эндоскопическая блокада солнечного сплетения под контролем УЗИ с кортикостероидами и анестетиками длительного действия может обеспечить кратковременное облегчение боли у некоторых пациентов с хроническим панкреатитом.

Хирургическое лечение может быть эффективным для купирования резистентной к фармакотерапии боли. Варианты хирургического вмешательства следует оставить для пациентов, прекративших употреблять алкоголь и справляющихся с диабетом, который может усиливаться после резекции поджелудочной железы. Разнообразие хирургических методов включает резекцию и/или декомпрессию (5). Выбор хирургической процедуры зависит от анатомии протока поджелудочной железы, суждений о возможности местных осложнений, хирургической истории пациента и профессионального опыта в данном лечебном учреждении. Например, если главный панкреатический проток расширен и составляет > 5–8 мм, выполнение латеральной панкреатоеюностомии (операции Пуэстова) или модификации Партингтона-Рошеля для операции Пуэстова купирует боль в 70–80% случаев при условии тщательного подбора пациентов (например, пациенты без воспалительной опухоли) (6). Если дилатация протоков отсутствует, может быть проведен вариант модифицированной операции Пуэстова: V-образную пластику или операцию Гамбурга.

Другие хирургические методы включают в себя частичную резекцию, например дистальную панкреатэктомию (при обширном поражении хвоста поджелудочной железы), процедуру Уипла (при обширном поражении головки поджелудочной железы), пилоросохраняющую панкреатодуоденоектомию (по аналогии с процедурой Уиппла), сохраняющую двенадцатиперстную кишку резекцию головки поджелудочной железы (процедура Бегера) или тотальную панкреатэктомию с аутотрансплантацией островков. В целом, хирургическое дренирование является более эффективным, чем эндоскопические подходы в уменьшении обструкции и обезболивании (7).