Острая ишемия брыжейки

Клинические признаки более важны, чем данные обследований

При неясном диагнозе – ангиография брыжеечных сосудов или КТ-ангиография

Мезентериальная ишемия (КТ-ангиография) Изображение Image provided by Parswa Ansari, MD.

Ранняя диагностика мезентериальной ишемии особенно важна, поскольку при развитии инфаркта летальность значительно возрастает (1). Ишемию брыжейки следует заподозрить при внезапном появлении выраженной боли в животе у любого пациента в возрасте > 50 лет при наличии известных факторов риска или предрасполагающих состояний.

При наличии признаков раздражения брюшины пациента следует сразу направлять в операционную с целью проведения диагностических и лечебных мероприятий. В других случаях методами выбора выступают селективная ангиография брыжеечных сосудов или КТ-ангиография. Магнитно-резонансная ангиография может быть использована при наличии противопоказаний к стандартному внутривенному контрастированию.

При применении других методов визуализации и анализов крови могут выявляться те или иные отклонения, но они не обладают достаточной чувствительностью и специфичностью на ранней стадии ишемии, когда диагностика особенно важна. Обзорная рентгенография брюшной полости помогает главным образом исключить другие причины боли (например, перфорацию органов), в далеко зашедней стадии также можно определить газ в ветвях воротной вены или пневматоз кишечника. Эти изменения также видны при КТ, при которой может непосредственно определяться окклюзия сосуда – наиболее точно при поражении венозного русла. При ультразвуковой допплерографии иногда можно выявить артериальную окклюзию, однако чувствительность этого метода низкая. МРТ высокоинформативна в определении проксимальной окклюзии сосудов, но менее точна в определении дистальной окклюзии.

Сывороточные маркеры некроза (креатинкиназа, лактат) – неспецифические показатели, которые определяются в поздней стадии.