Cиндром Пейтца-Йегерса

Профилактическое обследование на рак ЖКТ у пациентов с синдромом Пютца-Джегерса включает колоноскопию, эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта и капсульную эндоскопию, начиная с 8 лет с последующим наблюдением, определяемым результатами. Полипы толстой кишки > 1 см, как правило, удаляют.

Профилактическое обследование на рак молочной железы, яичников, эндометрия и шейки матки должно включать самообследование молочных желёз, начиная с 18 лет, а затем включать ежегодное гинекологическое обследование, тазовое или трансвагинальное УЗИ, мазок по Папаниколау (ПАП-тест) и МРТ грудной клетки и/или маммографию с 25 лет.

Профилактическое обследование на рак поджелудочной железы должно начаться в возрасте 30 лет и включать магниторезонансную холангиопанкреатографию (МРХПГ) или эндоскопическую ультрасонографию.

Профилактическое обследование семенников (на предмет опухоли клеток Сертоли) с помощью осмотра семенников должно проводиться ежегодно от рождения до подросткового возраста; УЗИ следует проводить в случае выявления аномалии при пальпации или при феминизации.

Хотя пациенты с синдромом Пейтца-Егерса имеют повышенный риск развития рака легких, специфический скрининг не рекомендуется, но его следует рассматривать, если пациенты курят.

Родственников первой степени родства необходимо обследовать на предмет повреждений кожи, характерных для синдрома Пютца-Джегерса.