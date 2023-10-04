Подробный семейный анамнез

Клинические критерии сопровождаемые исследованием на микросателлитную нестабильность (МСН) или иммуногистохимией (ИГХ)

Генетическое исследование для подтверждения диагноза

Специфический диагноз синдрома Линча подтверждают генетическим тестированием. Тем не менее сложно определить, кому проводить тестирование, поскольку, в отличие от семейного аденоматозного полипоза, нет типичной фенотипической картины. Таким образом, при подозрении на синдром Линча подробный семейный анамнез должен быть собран у всех пациентов молодого возраста с колоректальным раком (КРР).

Для установления соответствия Амстердамским критериям II диагностики синдрома Линча необходимо наличие всех трех из описанных признаков (1):

Три или более родственника с КРР или раком, ассоциированным с синдромом Линча

КРР отмечается по крайней мере в двух поколениях;

по крайней мере в одном случае КРР развился в возрасте < 50 лет

Другие модели прогнозирования (например, PREMM5) и другие критерии (например, критерий Бетесда (Bethesda) [2]) используются некоторыми практикующими специалистами из сферы здравоохранения.

Пациентам, отвечающим этим критериям, необходимо провести анализ опухолевых тканей или на микросателлитную нестабильность или с помощью иммуногистохимических методов определить протеины, которые отвечают за репарацию ошибок репликации ДНК; впрочем, большинство коммерческих и госпитальных патологоанатомических лабораторий в настоящее время, в рабочем порядке, выполняют этот анализ на всех образцах колоректальной аденокарциномы. В руководстве Американской гастроэнтерологической ассоциации 2015 года всем пациентам с КРР рекомендуется проводить исследование опухолей как с помощью иммуногистохимических тестов, так и тестов на микросателлитную недостаточность. Показано генетическое тестирование (анализ зародышевой линии) на наличие генетических мутаций, специфичных для синдрома Линча, если результаты ИГС (иммуногистохимических) исследований или анализ на МСН (микросателитную недостаточность) были положительными.

Пациентам с синдромом Линча должна проводиться контрольная колоноскопия каждые 1-2 года Пациенты с подтвержденным синдромом Линча нуждаются в непрерывном скрининге на предмет рака других органов. Для выявления рака эндометрия рекомендуется ежегодно проводить аспирацию эндометрия или трансвагинальное УЗИ. Для выявления рака яичников следует ежегодно проводить трансвагинальное УЗИ и анализ уровней СА-125 в сыворотке. Также может рассматриваться профилактическое удаление матки с придатками. Для скрининга рака почки можно применять общий анализ мочи.

Родственникам пациентов с синдромом Линча 1-й степени родства необходимо провести генетическое тестирование. В случае, если генетическое тестирование не было проведено, им необходимо проводить колоноскопию каждые 1–2 года, начиная с 20 лет, а в возрасте старше 40 лет – ежегодно. Родных 1-й степени родства женского пола необходимо ежегодно обследовать на рак эндометрия и яичников.