Oбзор заболеваний пищевода и нарушений акта глотания (Overview of Esophageal and Swallowing Disorders)

Глотательный аппарат состоит из глотки, верхнего пищеводного (крикофарингеального) сфинктера, тела пищевода и нижнего пищеводного сфинктера (НПС). Верхняя треть пищевода и структуры проксимальнее пищевода представлены поперечно-полосатой мускулатурой; дистальная часть пищевода и НПС представлены гладкомышечной тканью. Эти структуры функционируют как интегрированная система, которая транспортирует пищу от полости рта до желудка и предотвращает ее рефлюкс в пищевод. Функционирование этой системы может нарушаться вследствие физической обструкции или нарушений, приводящих к изменению моторной функции (нарушения моторики пищевода).

В большинстве случаев диагноз предполагает анамнез пациента. Единственными данными, которые можно получить путем физикального обследования, при заболеваниях пищевода являются: обнаружение увеличенных шейных и надключичных лимфатических узлов, обусловленных метастазированием; опухание шеи, обусловленное большим глоточным дивертикулом, или тиромегалия; наличие белых бляшек по задней стенке ротоглотки вследствие грибковой инфекции, вызванной Candida, и увеличение времени глотания (время от момента глотания до звука, вызванного попаданием в желудок проглоченной жидкости и воздуха, определяемых с помощью стетоскопа, установленного в эпигастральной области, в норме ≤ 12 секунд). Наблюдение за актом глотания может помочь в диагностике аспирации или носовой регургитации. Диагностика большинства заболеваний пищевода требует проведения специфических исследований.

Заболевания пищевода и нарушения глотания включают в себя следующее:

(См. также Рак пищевода и Атрезия пищевода).