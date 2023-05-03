Желудочно-кишечные кровотечения, обзор [Overview of GI Bleeding]

Кровотечение в желудочно-кишечном тракте может развиваться на любом уровне – от ротовой полости до ануса, протекать в явной и скрытой форме. Клинические проявления зависят от локализации источника кровотечения и его интенсивности. (См. также Варикозное расширение вен, Сосудистые поражения желудочно-кишечного тракта).

Гематемезис – рвота с примесью алой крови, указывающая на кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, как правило из пептической язвы, повреждения сосуда или варикозного узла. Рвота содержимым типа «кофейной гущи» характеризуется примесью зернистого темно-коричневого материала. Причиной ее служит кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта небольшой интенсивности или остановившееся, с последующим превращением гемоглобина, имеющего красную окраску, в гематин коричневого цвета под действием соляной кислоты.

Гематохезия – выделение значительного объема крови из прямой кишки, что, как правило, указывает на кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, но может развиваться и при интенсивной кровопотере из верхних отделов с быстрым транзитом крови по кишечнику.

Мелена – черный дегтеобразный стул, обычно указывающий на кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, но причиной может быть также кровотечение из тонкой кишки или правых отделов толстой кишки. Для возникновения мелены должна произойти потеря 100–200 мл крови в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, и мелена может сохраняться на протяжении нескольких дней после прекращения кровотечения. Стул черной окраски, в котором не обнаруживается скрытая примесь крови, может наблюдаться при приеме препаратов железа, висмута, некоторых пищевых продуктов, и его следует отличать от мелены.

Хроническая скрытая кровопотеря может происходить из любого отдела желудочно-кишечного тракта, ее обнаруживают при химическом исследовании образца стула.

Острое интенсивное кровотечение также может развиваться на любом уровне желудочно-кишечного тракта. При этом может развиваться картина шока. При наличии ишемической болезни сердца вследствие ухудшения коронарного кровотока могут развиваться приступы стенокардии, инфаркт миокарда.

При желудочно-кишечном кровотечении у пациентов с болезнью печени (в качестве основной причины) могут нарастать явления портосистемной энцефалопатии или гепаторенального синдрома (вторичной почечной недостаточности на фоне печеночной недостаточности).

Этиология желудочно-кишечного кровотечения Существует много возможных причин (см. Таблицу Распространенные причины кровотечения желудочно-кишечного (ЖКТ)), которые делятся на верхние отделы ЖКТ (над связкой Трейтца), нижние отделы ЖКТ и тонкую кишку. Наиболее высока вероятность кровотечений разной этиологии и более выражена их интенсивность у пациентов с хронической печёночной недостаточностью (например, алкогольной болезнью печени или хроническим гепатитом), наследственными нарушениями свертываемости крови или на фоне приема определенных лекарств. Лекарственные средства, применяемые при желудочно-кишечных кровотечениях, включают антикоагулянты (например, гепарин, варфарин, дабигатран, апиксабан, ривароксабан, эдоксабан), препараты, влияющие на функцию тромбоцитов (например, аспирин и некоторые другие нестероидные противовоспалительные препараты [НПВС], клопидогрел), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [СИОЗС], а также медикаменты, влияющие на защитные функции слизистой оболочки (НПВС). Таблица

Основы гериартрии: ЖК кровотечение В пожилом возрасте самыми частыми причинами малых кровопотерь из ЖКТ являются геморрой и колоректальный рак. Причинами выраженных кровотечений – пептическая язва, дивертикулярная болезнь, ангиодисплазия. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода наблюдается реже, чем у пациентов более молодого возраста. Пожилые пациенты плохо переносят массивные желудочно-кишечные кровотечения. Необходимо быстро поставить диагноз и начать лечение в более ранние сроки по сравнению с более молодыми больными, лучше переносящими повторные эпизоды кровотечения.