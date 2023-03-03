Манометрия подразумевает измерение давления в просвете различных отделов желудочно-кишечного тракта.

Манометрия осуществляется с помощью катетера, содержащего твердотельные или жидкостные датчики давления, которые вводят через рот или анус в просвет исследуемого органа. Как правило, манометрия проводится с целью выявления нарушений моторики, когда в ходе предшествующих исследований структурные изменения исключены. Манометрия применяется при исследовании пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, сфинктера Одди, прямой кишки.

За исключением небольших дискомфортных ощущений, осложнения наблюдаются очень редко. Пациент не должен принимать пищу и жидкость после полуночи перед исследованием.

Импедансная планиметрия может применяться после манометрии с целью дополнения ее результатов.

Аноректальная манометрия При этом способе диагностики датчик давления помещается в задний проход, чтобы исследовать функционирование аноректального сфинктера и ректальную чувствительность у пациентов с недержанием кала или запором . Это может помочь диагностировать болезнь Гиршпрунга и расстройства дефекации, а также обеспечить обучение методу биологической обратной связи при недержании кала. Баллон баростата может быть надуваемым во время исследования, чтобы оценить ректальную чувствительность и приспособляемость. Тест с использованием баллонного катетера, который часто проводится вместе с аноректальной манометрией, позволяет провести объективную эвакуаторной функции.

Баростат Это датчик давления, который помещается в желудочно-кишечный тракт для измерения аккомодации. Устройство состоит из пластикового баллона и электронного регулятора, который меняет содержание воздуха в баллоне, так чтобы в нем поддерживалось постоянное давление. Баростат в основном применяется в исследовательских целях для оценки порога восприятия и нарушений висцеральной чувствительности, особенно при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Манометрия пищевода Это исследование проводится при дисфагии, изжоге, срыгивании или боли в грудной клетке. Манометрия позволяет измерять давление в верхнем и нижнем пищеводном сфинктерах, определять эффективность и скоординированность пропульсивных сокращений и регистрировать аномальные сокращения. Пищеводную манометрию можно использовать в диагностике нарушений моторики пищевода, а именно таких патологий, как ахалазия, спазм дистального отдела, системный склероз, а также гипотонус и гипертонус нижнего пищеводного сфинктера. Этот метод также применяется для диагностики нарушений функций и структуры пищевода - таких, как грыжи пищеводного отверстия, перед некоторыми лечебными вмешательствами (например, перед антирефлюксными хирургическими процедурами или пневматической дилатацией по поводу ахалазии). Чтобы одновременно оценить транзит пищевого комка по пищеводу во время проверочных глотательных движений методику манометрии с высоким разрешением может сочетаться с импедансной планиметрией (1, 2).

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