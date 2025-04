Язвенный колит

Правильное питание и лоперамид (за исключением острых тяжелых приступов) для облегчения симптомов

5-аминосалициловая кислота (5-АСК)

Кортикостероиды и другие препараты назначают в зависимости от характера и выраженности симптомов

Антиметаболиты, биологические агенты, ингибитор янус-киназы или модулятор рецепторов сфингозин-1-фосфата (S1P)

Иногда хирургическое вмешательство

Подробная информация о конкретных препаратах и дозировках приведена в разделе Средства для лечение воспалительных заболеваний кишечника. (См. также the American College of Gastroenterology's 2019 guidelines for management of ulcerative colitis in adults.)

Общие лечебные меры Следует исключить употребление фруктов и овощей, что уменьшает травматизацию воспаленной слизистой толстой кишки и выраженность симптомов. Исключение молочных продуктов может оказывать эффект, но при отсутствии улучшения можно возобновить их употребление. Лоперамид в дозе 2 мг перорально 2–4 раза в день показан при мягковыраженной диарее; при более выраженной диарее могут потребоваться повышенные дозы (4 мг перорально утром и по 2 мг после каждого опорожнения кишечника). При тяжелой диарее антидиарейные средства следует применять с особой осторожностью из-за опасности развития токсической дилатации кишки. Всем пациенты с воспалительным заболеванием кишечника следует рекомендовать надлежащие дозы кальция и витамина D. Следует обратить особое внимание на рутинные меры профилактики (например, иммунизация, скрининг на предмет рака).

Левосторонний колит низкой активности Пациентам с язвенным проктитом или проктосигмоидитом от легкой до умеренной степени тяжести, не распространяющемся проксимальнее сигмовидной кишки, проводится лечение 5-АСК (месаламином) в клизмах 1–2 раза в день, в зависимости от тяжести состояния. Суппозитории эффективны при более дистальных формах болезни, пациенты обычно предпочитают применять их. Клизмы с кортикостероидами и будесонидом несколько менее эффективны, их применяют при неэффективности или непереносимости 5-АСК. При достижении ремиссии дозу медленно снижают до поддерживающей. Препараты 5-АСК для приема внутрь обладают преимуществом за счет снижения риска поражения отделов кишечника, расположенных проксимальнее.

Колит умеренной активности или распространенный Пациентам, имеющим воспаление проксимальнее сигмовидной кишки или левостороннее поражение, не реагирующие на местные агенты, следует назначать биологические агенты (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, устекинумаб, ведолизумаб) с иммуномодуляторами (азатиоприн или 6-меркаптопурин), или без них. Иногда, чтобы добиться ремиссии у пациентов с умеренным и тяжелым язвенным колитом, добавляют высокие дозы кортикостероидов. Иногда помогает комбинация анти-ФНО-терапии и иммуномодуляторов. Наконец, некоторым пациентам можно рассмотреть возможность назначения ингибитора янус-киназы (тофацитиниба или упадацитиниба) или озанимода, модулятора рецепторов сфингозин-1-фосфата.

Тяжелое течение При наличии > 10 эпизодов геморрагической дефекации в сутки, тахикардии, высокой температуры или сильной боли в животе показана госпитализация и введение биологических препаратов и/или кортикостероидов в высоких дозах внутривенно. При наличии дегидратации и анемии показано внутривенное введение плазмозаменителей и препаратов крови. Необходимо внимательное наблюдение пациента для исключения развития токсического колита. В ряде случаев прибегают к полному парентеральному питанию, но эта мера не имеет значения для снижения активности болезни; при удовлетоврительной переносимости пищи предпочтительно питание через рот. У пациентов, которые не реагируют на биологические агенты и/или кортикостероиды в течение 3–7 дней, должно быть рассмотрено внутривенное введение циклоспорина или хирургическое вмешательство. При хорошем эффекте кортикостероидов примерно в течение недели пациента переводят на прием преднизолона 40 мг перорально 1 раз в день, затем дозу можно постепенно снижать в амбулаторных условиях – под контролем состояния. При введении циклоспорина внутривенно и хорошем эффекте терапии переходят на прием циклоспорина внутрь в сочетании с азатиоприном или 6-меркаптопурином. Прием циклоспорина внутрь следует продолжать 3–4 месяца, в течение этого времени дозу кортикостероидов снижают, а концентрацию циклоспорина в крови постоянно контролируют. Некоторые эксперты рекомендуют профилактическое лечение против пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, в период сочетанной терапии кортикостероидами, циклоспорином и антиметаболитом. Такролимус – иммуносупрессор, который также применяется при трансплантации органов, по эффективности сопоставим с циклоспорином и может быть назначен пациентам с тяжелым или рефрактерным язвенным колитом, которые не требуют госпитализации. Общий уровень крови должен поддерживаться в пределах 10–15 нг/мл (12–25 нмоль/л).

Фульминантный колит При подозрении на скоротечный или токсический колит пациент должен: Остановить прием всех антидиарейных препаратов Ничего не брать в рот и ввести длинный кишечный зонд, прикрепленный к прерывистому всасывающему дренажу Получить внутривенно агрессивную жидкость и электролитную терапию 0,9% раствором натрий хлорида и хлорида калия; кровь по мере необходимости. Получить высокие дозы кортикостероидов или циклоспоринов внутривенно Получить дозу антибиотиков (например, метронидазол 500 мг внутривенно каждые 8 часов и ципрофлоксацин 500 мг внутривенно каждые 12 часов) Возможно назначение инфликсимаба Следует каждые 2–3 часа переворачивать пациента в кровати со спины на живот, что выравнивает распределение газа в просвете толстой кишки и предотвращает нарастание растяжения. Введение мягкой ректальной трубки также играет вспомогательную роль, но требует чрезвычайной осторожности во избежание перфорации кишечника. Даже если удается достичь декомпрессии дилатированной зоны толстой кишки, пациент находится в опасности, пока основной воспалительный процесс не будет под контролем; в противном случае, необходима колэктомия. Если на фоне интенсивного лечения в течение 24–48 часов не отмечается явного улучшения, показана неотложная операция, поскольку пациент может умереть от сепсиса вследствие бактериальной транслокации или перфорации кишки.

Поддерживающая терапия После эффективного лечения обострения дозу кортикостероидов постепенно снижают под контролем клинического состояния пациента, затем их отменяют, т.к. для поддержания ремиссии они не эффективны. Следует продолжить лечение 5-АСК перорально или ректально, в зависимости от локализации процесса – неопределенно долго, поскольку прекращение поддерживающей терапии нередко провоцирует рецидив. Интервалы применения ректальных форм можно постепенно удлинять, используя их каждый 2-й или 3-й день. Существует достаточно доказательств того, что сочетание введения препаратов перорально и ректально намного эффективнее, чем отдельные виды терапии. Пациентам, которые не могут отказаться от приема кортикостероидов, следует назначать тиопурины (азатиоприн или 6-меркаптопурин), метотрексат, биопрепараты, ингибиторы янус-киназы, модулятор рецептора сфингозин-1-фосфата озанимод или комбинацию этих препаратов. Пациенты, начавшие прием инфликсимаба в качестве индукционной терапии, также должны продолжать прием этого препарата как поддерживающую терапию.

Примерно у трети пациентов с распространенной формой язвенного колита возникает необходимость в хирургическом вмешательстве. Тотальная проктоколэктомия имеет лечебный эффект: продолжительность жизни восстанавливается до нормальной, а риск рака толстой кишки значительно снижается. Тем не менее, некоторые исследования сообщают, что у до 25% пациентов впоследствии развивается воспаление в слизистой оболочке тонкой кишки, соответствующее болезни Крона (1, 2); это может произойти через много лет после операции. После тотальной проктоколэктомии с илеоанальным резервуарным анастомозом (ИАРА) остается небольшой риск дисплазии или рака прямой кишки в прямокишечной манжете анальной переходной зоны и даже в подвздошном резервуаре. После проктоколэктомии с илеостомией или ИАРА, качество жизни улучшается; однако появляются новые проблемы связанные с качеством жизни. Неотложная колэктомия показана при массивном кровотечении, молниеносном течении токсического колита и перфорации. Поскольку у пациентов в критическом состоянии проведение расширенного вмешательства несет высокий риск, методами выбора являются субтотальная колэктомия с наложением илеостомы и формированием ректосигмоидной культи (процедура Хартмана) или слизистого свища. Ректосигмоидная культя может быть удалена позже или использована для наложения илеоанального анастомоза с резервуаром (карманом). Состояние ректосигмоидного отрезка необходимо регулярно контролировать, поскольку возможна активация болезни и злокачественное перерождение. Различные виды хирургических вмешательств проводятся также при развитии рака, клинически значимых стриктур, задержке роста у детей, тяжелом хроническом течении, приводящем к инвалидизации и стероидной зависимости. Тяжелые внекишечные поражения, ассоциированные с колитом (например, гангренозная пиодермия), в настоящее время хорошо поддаются активной медикаментозной терапии, и лишь в редких случаях служат показанием к операции. Процедура выбора при сохраненной функции сфинктера – восстановительная проктоколэктомия с наложением илеоанального анастомоза. При этом из дистальной части подвздошной кишки формируют тазовый резервуар, соединяющийся с анусом. Здоровый сфинктер обеспечивает регуляцию функцию кишечника, при частоте дефекации 4–9 раз/день (включая 1 или 2 раза в ночное время). «Паучит» – воспалительный процесс, который отмечается примерно у 50% пациентов после проведения проктоколэктомии с наложением илеоанального анастомоза+. Риск возникновения воспаления тонкокишечного резервуара оказывается выше у пациентов с первичным склерозирующим холангитом, у пациентов с предоперационными внекишечными проявлениями, и, возможно, у пациентов с высокими предоперационными серологическими титрами околоядерных антинейтрофильных антител и других биомаркеров воспалительного заболевания кишечника. Полагают, что возникновение воспаления тонкокишечного резервуара связано с избыточным бактериальным ростом, и для его лечения применяют антибиотики (например, хинолоны). Профилактическое действие могут оказывать пробиотики. В большинстве случаев "паучит" хорошо поддается лечению, но в 5–10% случаев устойчив к лекарственной терапии, в таких случаях требуется его превращение в обычную илеостому по Бруку. У небольшой части пациентов пожилого возраста с хорошо налаженным бытом и уходом в семье при недостаточной функции сфинктера, плохой переносимости учащенной дефекации или субъективном нежелании столкнуться с возможными проявлениями хронического рецидивирующего "паучита" операцией выбора остается илеостомия по Бруку. Илеит после ИАРА или после илеостомии лечится так же, как и другие формы ВЗК. Хирургические процедуры требуются редко. В любой ситуации необходимо обращать внимание на возможные физические и эмоциональные проблемы после оперативного лечения; следует позаботиться о том, чтобы пациент получил все необходимые инструкции до и после хирургического вмешательства и оказывать ему всемерную медицинскую и психологическую поддержку. Илеоанальный резервуарный анастомоз (IPAA)