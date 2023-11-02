Язвенный колит

Примерно у трети пациентов с распространенной формой язвенного колита возникает необходимость в хирургическом вмешательстве. Тотальная проктоколэктомия имеет лечебный эффект: продолжительность жизни восстанавливается до нормальной, а риск рака толстой кишки значительно снижается. Тем не менее, некоторые исследования сообщают, что у до 25% пациентов впоследствии развивается воспаление в слизистой оболочке тонкой кишки, соответствующее болезни Крона (1, 2); это может произойти через много лет после операции. После тотальной проктоколэктомии с илеоанальным резервуарным анастомозом (ИАРА) остается небольшой риск дисплазии или рака прямой кишки в прямокишечной манжете анальной переходной зоны и даже в подвздошном резервуаре. После проктоколэктомии с илеостомией или ИАРА, качество жизни улучшается; однако появляются новые проблемы связанные с качеством жизни.

Неотложная колэктомия показана при массивном кровотечении, молниеносном течении токсического колита и перфорации. Поскольку у пациентов в критическом состоянии проведение расширенного вмешательства несет высокий риск, методами выбора являются субтотальная колэктомия с наложением илеостомы и формированием ректосигмоидной культи (процедура Хартмана) или слизистого свища. Ректосигмоидная культя может быть удалена позже или использована для наложения илеоанального анастомоза с резервуаром (карманом). Состояние ректосигмоидного отрезка необходимо регулярно контролировать, поскольку возможна активация болезни и злокачественное перерождение.

Различные виды хирургических вмешательств проводятся также при развитии рака, клинически значимых стриктур, задержке роста у детей, тяжелом хроническом течении, приводящем к инвалидизации и стероидной зависимости. Тяжелые внекишечные поражения, ассоциированные с колитом (например, гангренозная пиодермия), в настоящее время хорошо поддаются активной медикаментозной терапии, и лишь в редких случаях служат показанием к операции.

Процедура выбора при сохраненной функции сфинктера – восстановительная проктоколэктомия с наложением илеоанального анастомоза. При этом из дистальной части подвздошной кишки формируют тазовый резервуар, соединяющийся с анусом. Здоровый сфинктер обеспечивает регуляцию функцию кишечника, при частоте дефекации 4–9 раз/день (включая 1 или 2 раза в ночное время).

«Паучит» – воспалительный процесс, который отмечается примерно у 50% пациентов после проведения проктоколэктомии с наложением илеоанального анастомоза+. Риск возникновения воспаления тонкокишечного резервуара оказывается выше у пациентов с первичным склерозирующим холангитом, у пациентов с предоперационными внекишечными проявлениями, и, возможно, у пациентов с высокими предоперационными серологическими титрами околоядерных антинейтрофильных антител и других биомаркеров воспалительного заболевания кишечника. Полагают, что возникновение воспаления тонкокишечного резервуара связано с избыточным бактериальным ростом, и для его лечения применяют антибиотики (например, хинолоны). Профилактическое действие могут оказывать пробиотики. В большинстве случаев "паучит" хорошо поддается лечению, но в 5–10% случаев устойчив к лекарственной терапии, в таких случаях требуется его превращение в обычную илеостому по Бруку. У небольшой части пациентов пожилого возраста с хорошо налаженным бытом и уходом в семье при недостаточной функции сфинктера, плохой переносимости учащенной дефекации или субъективном нежелании столкнуться с возможными проявлениями хронического рецидивирующего "паучита" операцией выбора остается илеостомия по Бруку.

Илеит после ИАРА или после илеостомии лечится так же, как и другие формы ВЗК. Хирургические процедуры требуются редко.

В любой ситуации необходимо обращать внимание на возможные физические и эмоциональные проблемы после оперативного лечения; следует позаботиться о том, чтобы пациент получил все необходимые инструкции до и после хирургического вмешательства и оказывать ему всемерную медицинскую и психологическую поддержку.