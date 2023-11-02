Лекарственные препараты при воспалительных заболеваниях кишечника

5-АСК блокирует выработку простагландинов и лейкотриенов, а также имеет другие положительные эффекты на воспалительный каскад. Поскольку 5-АСК является активной только в просвете и быстро абсорбируется в проксимальной части тонкой кишки, для перорального приема необходимо применять лекарственные формы с отсроченной абсорбцией.

Сульфасалазин – оригинальный препарат данного класса, который обладает отсроченной абсорбцией за счет образования комплекса 5-АСК с серосодержащим соединением – сульфапиридином. Комплекс разрушается под действием кишечных бактерий в дистальной части подвздошной и толстой кишке, при этом высвобождается 5-АСК. Соединение серы, однако, может провоцировать различные побочные эффекты (в частности, тошноту, диспепсию, головную боль), взаимодействует с фолатом (фолиевой кислотой) и в ряде случаев вызывает серьезные нежелательные явления (например, гемолитическую анемию или агранулоцитоз, редко – гепатит, пневмонит или миокардит). Обратимое снижение числа и подвижности сперматозоидов наблюдается у мужчин с частотой до 80%. Сульфасалазин назначают с приемом пищи, первоначально – в низкой дозе (например, 0,5 г внутрь 2 раза в день) и постепенно увеличивают дозу и частоту приема в течение нескольких дней до 1–1,5 г 4 раза в день. Пациентам следует дополнительно ежедневно принимать фолат в дозе 1 мг перорально, а также проводить общий анализ крови и исследование печеночных тестов каждые 6–12 месяцев Острый интерстициальный нефрит на фоне приема мезаламина встречается редко; рекомендуется периодический контроль функции почек, потому что при ранней диагностике, в большинстве случаев изменения являются обратимыми.

Препараты, которые являются комплексом 5-АСК с другими наполнителями одинаково эффективны, но имеют меньше побочных эффектов. Олсалазин (димер 5-АСК) и балсалазид (5-АСК, конъюгированная с неактивным компонентом) подвергаются расщеплению под действием азоредуктаз бактерий (как и сульфасалазин). Данные препараты переходят в активную форму преимущественно в толстой кишке и менее эффективны в лечении БК c поражением проксимальной части тонкой кишки. В ходе клинических исследований не была доказана эффективность таблетированной формы балсалазида для женщин. Олсалазин способен вызывать диарею, особенно при панколите. Это действие можно свести к минимуму путем постепенного повышения дозы и назначения препарата во время еды.

С целью отсрочки высвобождения препарата до того, как он достигнет дистального отдела подвздошной кишки и толстой кишки, в других лекарственных формах 5-АСК используются оболочки, замедляющие и/или продлевающие высвобождение препарата. Комбинированные препараты с замедленным высвобождением и с пролонгированным высвобождением могут назначаться 1 раз в день; их менее частое дозирование может улучшить соблюдение пациентом режима приема препаратов. Все эти формы 5-АСК являются приблизительно эквивалентными с терапевтической точки зрения.

При проктите и левостороннем поражении толстой кишки 5-АСК также доступна в виде суппозитория или клизмы. Такие ректальные формы эффективны как для лечения острого проктита и проктосигмоидита, так и в качестве длительной поддерживающей терапии, а в сочетании с пероральной 5-АСК их эффективность возрастает. Пациентам, которые не переносят клизмы из-за ректального раздражения назначается 5-АСК в форме пены.