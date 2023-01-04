Ощущение зуда кожи перианальной области, причины которого различны (см. таблицу Некоторые причины анального зуда). Данное состояние также обозначают как рruritus аni. В ряде случаев раздражение воспринимается пациентом как ощущение боли, так что необходимо исключать другие причины болезненных ощущений в перианальной области (в частности, абсцесс или рак).
Этиология анального зуда
Как правило, анальный зуд:
является идиопатическим (основная часть случаев),
связан с неадекватной гигиеной
При недостаточном очищении следы каловых масс и влаги вызывают раздражение кожи перианальной области. Чрезмерное очищение, особенно с применением гигиенических салфеток и агрессивного мыла, может вызывать высушивание, раздражение либо местную реакцию гиперчувствительности. Наружные геморроидальные узлы больших размеров затрудняют гигиену после дефекации, а внутренние геморроидальные узлы большого размера могут вызывать выделение слизи или подтекание кала с раздражением кожи.
Другие причины анального зуда определяются редко, хотя в его возникновении могут участвовать многие факторы (см. таблицу Некоторые причины анального зуда).
В детском или пожилом возрасте недержание мочи и кала предрасполагает к местному раздражению и развитию вторичного кандидоза.
При появлении зуда, независимо от причины, может возникать цикл «зуд – расчесывание – зуд», при котором расчесывание порождает или усиливает зуд. Нередко возникает травмирование и вторичное инфицирование кожи, еще больше усиливающее зуд. Применение местных средств для лечения зуда и инфекции может оказывать сенситизирующее действие, способствуя продолжению зуда.
Некоторые причины анального зуда
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Аноректальные расстройства
Воспалительные заболевания кишечника (в частности, болезнь Крона)
Гнойное отделяемое
Боль в прямой кишке (в ряде случаев) и/или боль в животе (часто)
В ряде случаев - дренирующаяся фистула
В ряде случаев - диарея
Аноскопия, сигмоскопия либо колоноскопия
Геморрой (внутренний или наружный)
При внутреннем геморрое - кровотечение (небольшое количество крови на туалетной бумаге или поверхности унитаза)
При наружном геморрое - болезненные пролабирующие узлы в области ануса
Клиническая оценка
Как правило, аноскопия или сигмоскопия
Инфекции
Бактериальные инфекции (вторичные - при инфицировании расчесов)
Воспаление кожи, следы расчесов
Клиническая оценка
Кожная сыпь в окружности ануса
Клиническая оценка
В ряде случаев - оценка соскоба кожи
Как правило, у детей
Может возникать у членов семьи
Микроскопическое исследование прозрачной клейкой ленты после ее наложения на область ануса – для выявления яиц остриц (см. диагностика остриц)
Интенсивный зуд, как правило, усиливающийся ночью
Возможно появление зуда на других участках тела
Возможно наличие тонких, слегка приподнятых линейных "ходов" розового цвета или неровностей на пораженных участках
Клиническая оценка
Оценка соскоба кожи
Кожные заболевания
Зудящая сыпь красного цвета, с явлениями мокнутия и образованием корочек
Клиническая оценка
Перианальная карцинома (в частности, болезнь Боуэна, экстрамаммарная форма болезни Педжета)
Чешуйчатый вид или наличие корочек
Биопсия
Типичные псориатические бляшки
В ряде случаев - бляшки на других участках кожи
Клиническая оценка
Небольшие сосочковые образования в области ануса
Клиническая оценка
Лекарственные препараты
Антибиотики
Применение антибиотиков в настоящий момент или в предшествующий период
Пробная элиминация
Влияние компонентов пищи и пищевых добавок
Пиво, кофеин, шоколад, острый перец, молочные продукты, орехи, томаты, соки цитрусовых, специи или витамин С в таблетках
Симптомы появляются только после употребления "виновного" компонента пищи
Пробная элиминация
Неадекватная гигиена
Избыточное потоотделение, на которое указывает пациент, особенно при ношении тесной и/или синтетической одежды
Меры, направленные на уменьшение потливости (например, ношение хлопкового белья свободного покроя, частая смена белья)
Чрезмерно тщательно или грубое очищение перианальной области
Недостаточная гигиена
Неправильно сформированная гигиеническая привычка (судя по описаниям самого пациента)
Изменение гигиенических привычек
Вещества, раздражающие кожу
Применение местных анестетиков, мазей, мыла, гигиенических салфеток
Указания пациента на применение веществ с возможным раздражающим или сенситизирующиим действием
Пробная элиминация
Обследование при анальном зуде
Анамнез
В анамнезе настоящего заболевания необходимо определить, носят изменения острый или хронический характер. Следует расспросить пациента о применяемых средствах, оказывающих местное средствие на перианальную область, в т.ч. туалетной бумаге, мазях (даже тех, которые назначают с целью лечения зуда), спреях, мыле. Следует проанализировать лекарственные назначения и характер питания с целью выявить возможный раздражающий фактор (см. таблицу Некоторые причины анального зуда), в особенности употребление кислой пищи или специй. Общее представление о соблюдении гигиены можно получить, расспросив пациента о частоте приема душа и ванны.
Оценка состояния различных систем направлена на выявление признаков основной патологии, в т.ч. недержания мочи или кала (местное раздражение), боли или инородного тела в анусе, крови на туалетной бумаге (при геморрое), геморрагической диареи и схваткообразной боли в животе (при воспалительных болезнях кишечника) и бляшек на коже (псориаз).
Анамнез перенесенных заболеваний направлен на выявление уже известных заболеваний, которые могут сопровождаться анальным зудом, в особенности предшествующих операций в аноректальной зоне, геморроя, сахарного диабета.
Объективное обследование
Общий осмотр должен дать представление о соблюдении индивидуальной гигиены и позволяет обнаружить признаки тревоги или обсессивно-компульсивного расстройства (невроза навязчивых состояний).
При физикальном исследовании перианальной области особое внимание уделяют наличию кожной сыпи, следов кала или загрязнений белья (может указывать на недостаточную гигиену), геморроя. При внешнем осмотре следует отметить целостность кожи перианальной области, признаки ее уплотнения или утолщения (указывают на хронический характер процесса), наличие других изменений, фистул, расчесов, признаков местного инфицирования. Во время пальцевого исследования прямой кишки оценивают тонус сфинктера, попросив пациента сжать его. Пациента просят натужиться, имитируя дефекацию, при этом могут определяться пролабирующие внутренние геморроидальные узлы. Для более подробного осмотра ануса и прямой кишки и оценки геморроидальных вен может потребоваться аноскопия.
Для выявления чесоточных ходов в интердигитирующем слое и признаков других кожных заболеваний проводится дерматологическое обследование.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
дренирующаяся фистула;
Кровянистая диарея
наружный геморрой большого размера;
пролабирующий внутренний геморрой;
фекальное загрязнение перианальной области;
уплотненная или утолщенная кожа перианальной области
Интерпретация результатов
Влияние таких факторов, как несоблюдение гигиены, применение местных раздражающих средств, локальные патологические процессы (в частности, кандидная инфекция, геморрой), удается обнаружить при сборе анамнеза и осмотре.
При остро возникшем зуде без явной причины следует заподозрить действие компонентов пищи; пробное исключение определенных продуктов помогает подтвердить связь с возникновением зуда. У детей необходимо исключить инвазию остриц.
При хроническом зуде, причину которого выявить не удается, возможно, играет роль чрезмерно тщательная гигиена перианальной области.
Обследование
Если не выявлена какая-либо специфическая причина зуда, часто назначается эмпирическая неспецифическая терапия. При наличии изменений неясного характера проводится их биопсия и/или культуральное исследование. Если есть подозрения на остриц, которые чаще всего обнаруживаются у детей школьного возраста, то их яйца можно обнаружить следующим методом: рано утром на перианальные складки помещают полоску целлофановой ленты и несколько раз слегка прижимают ее; затем полоску этой стороной вниз помещают на предметное стекло и проводят микроскопию.
Лечение анального зуда
При паразитозе, грибковой инфекции, системной патологии проводится специфическое лечение.
Необходимо исключить из пищевого рациона продукты питания и средства местного действия, которые служат вероятной причиной анального зуда.
Общие мероприятия
Следует носить свободную одежду и пользоваться нежарким постельным бельем.
После дефекации пациент должен обрабатывать перианальную область абсорбирующим ватным тампоном или мягкой тканью, смоченными водой, либо очищающим средством промышленного производства, применяющимся при геморрое; следует избегать использования мыла и влажных салфеток.
Частое припудривание немедицинским и кукурузным крахмалом помогает устранить излишнюю влажность.
Применение 1%-ной мази гидрокортизона ацетата 4 раза в день на короткий срок (< 1 недели) помогает облегчить зуд. В некоторых случаях может возникнуть необходмость назначения более мощных местнодействующих стероидов.
Основные положения
Хотя большинство случаев являются идиопатическими, следует исключить инфекционные, неопластические и другие излечимые причины.
Основные причины анального зуда: у детей – инвазия остриц, у взрослых – неадекватная гигиена перианальной области.
Некоторые компоненты пищи, моющие вещества и мыло могут быть причиной зуда.
Выработав оптимальный гигиенический режим, не вызывающий радражения (т.е., не слишком щадящая, но и не слишком интенсивная обработка, исключающая применение агрессивного мыла и химических воздействий), а также устранив излишнюю влажность, то можно достичь уменьшения зуда.