Как правило, анальный зуд:

является идиопатическим (основная часть случаев),

связан с неадекватной гигиеной

При недостаточном очищении следы каловых масс и влаги вызывают раздражение кожи перианальной области. Чрезмерное очищение, особенно с применением гигиенических салфеток и агрессивного мыла, может вызывать высушивание, раздражение либо местную реакцию гиперчувствительности. Наружные геморроидальные узлы больших размеров затрудняют гигиену после дефекации, а внутренние геморроидальные узлы большого размера могут вызывать выделение слизи или подтекание кала с раздражением кожи.

Другие причины анального зуда определяются редко, хотя в его возникновении могут участвовать многие факторы (см. таблицу Некоторые причины анального зуда).

В детском или пожилом возрасте недержание мочи и кала предрасполагает к местному раздражению и развитию вторичного кандидоза.

При появлении зуда, независимо от причины, может возникать цикл «зуд – расчесывание – зуд», при котором расчесывание порождает или усиливает зуд. Нередко возникает травмирование и вторичное инфицирование кожи, еще больше усиливающее зуд. Применение местных средств для лечения зуда и инфекции может оказывать сенситизирующее действие, способствуя продолжению зуда.