Анальные трещины

Послабляющие препараты, пищевые добавки с клетчаткой

Защитные мази, сидячие ванны

Мазь с нитроглицерином, местное применение блокаторов кальциевых каналов или инъекции ботулинического токсина типа А

(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2016 clinical practice guideline for the management of anal fissures.)

Во многих случаях трещины хорошо поддаются консервативным мерам, направленным на уменьшение травматизации во время дефекации (например, прием мягчительных средств, препаратов подорожника, растительных волокон).

Заживлению способствует применение защитных мазей с цинком и мягких свечей (например, глицериновых), которые смазывают нижнюю часть прямой кишки и смягчают стул. Временное облегчение дают местные анестетики (например, бензокаин, лидокаин) и теплые (негорячие) сидячие ванны на 10–15 минут после каждой дефекации и при необходимости.

Местное применение 0,2%-ной нитроглицериновой мази, 0,2%-ного крема с нифедипином или 2%-ного геля с дилтиаземом или инъекции ботулинического токсина типа А во внутренний сфинктер вызывают расслабление анального сфинктера и снижают максимальное давление покоя в нем, что способствует заживлению.

При неэффективности консервативных мер необходимо прибегнуть к хирургическим методам устранения спазма внутреннего анального сфинктера (внутренней анальной сфинктеротомии).