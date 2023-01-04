Анальные трещины, как правило, расположены по средней линии сзади, но иногда и по средней линии спереди. При другом расположении они могут быть обусловлены другими факторами (в особенности болезнью Крона). У нижнего края трещины может определяться кожный сосочек («сторожевой бугорок»), у верхнего – увеличенный (гипертрофированный) сосочек.

Трещины сопровождаются болью и кровоточивостью. В типичных случаях боль возникает во время или в течение короткого промежутка времени после дефекации, продолжается до нескольких часов, затем стихает до следующей дефекации. Осмотр нужно проводить осторожно, но при достаточном для осмотра разведении ягодиц.

Хронические трещины необходимо отличать от рака анального канала, первичных элементов сыпи при сифилисе, туберкулезного поражения и изъязвления при болезни Крона.

Анальные трещины Скрыть подробности BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У детей могут развиваться острые трещины, а хронические наблюдаются редко.