Анальная трещина может быть острой – в виде продольного надрыва или хронической – в виде овоидного изъязвления в плоском эпителии анального канала. Она протекает с выраженной болью, иногда сопровождается кровоточивостью, особенно при дефекации. Диагноз становится на основании данных осмотра. Лечение подразумевает поддержание местной гигиены, применение средств, смягчающих консистенцию кала, местнодействующих средств, в ряде случаев – инъекцию ботулинического токсина и/или хирургическое вмешательство.
(См. также Оценка аноректальных расстройств (Evaluation of Anorectal Disorders)).
По наблюдениям, анальные трещины развиваются в результате травмирования плотным или объемистым стулом, а также при учащенном неоформленном стуле. В редких случаях они развиваются вследствие травмы (например, при половом сношении).
При трещинах может наблюдаться спазм внутреннего сфинктера, что ухудшает кровоснабжение и затрудняет заживление.
Симптомы и признаки анальной трещины
Анальные трещины, как правило, расположены по средней линии сзади, но иногда и по средней линии спереди. При другом расположении они могут быть обусловлены другими факторами (в особенности болезнью Крона). У нижнего края трещины может определяться кожный сосочек («сторожевой бугорок»), у верхнего – увеличенный (гипертрофированный) сосочек.
Трещины сопровождаются болью и кровоточивостью. В типичных случаях боль возникает во время или в течение короткого промежутка времени после дефекации, продолжается до нескольких часов, затем стихает до следующей дефекации. Осмотр нужно проводить осторожно, но при достаточном для осмотра разведении ягодиц.
Хронические трещины необходимо отличать от рака анального канала, первичных элементов сыпи при сифилисе, туберкулезного поражения и изъязвления при болезни Крона.
У детей могут развиваться острые трещины, а хронические наблюдаются редко.
Диагностика анальной трещины
Клиническая оценка
Диагноз анальной трещины устанавливают по данным осмотра. Если нет признаков, указывающих на специфическую природу трещины, и она имеет характерный вид и расположение, дополнительных исследований не требуется.
Лечение анальной трещины
Послабляющие препараты, пищевые добавки с клетчаткой
Защитные мази, сидячие ванны
Мазь с нитроглицерином, местное применение блокаторов кальциевых каналов или инъекции ботулинического токсина типа А
(См. также the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2016 clinical practice guideline for the management of anal fissures.)
Во многих случаях трещины хорошо поддаются консервативным мерам, направленным на уменьшение травматизации во время дефекации (например, прием мягчительных средств, препаратов подорожника, растительных волокон).
Заживлению способствует применение защитных мазей с цинком и мягких свечей (например, глицериновых), которые смазывают нижнюю часть прямой кишки и смягчают стул. Временное облегчение дают местные анестетики (например, бензокаин, лидокаин) и теплые (негорячие) сидячие ванны на 10–15 минут после каждой дефекации и при необходимости.
Местное применение 0,2%-ной нитроглицериновой мази, 0,2%-ного крема с нифедипином или 2%-ного геля с дилтиаземом или инъекции ботулинического токсина типа А во внутренний сфинктер вызывают расслабление анального сфинктера и снижают максимальное давление покоя в нем, что способствует заживлению.
При неэффективности консервативных мер необходимо прибегнуть к хирургическим методам устранения спазма внутреннего анального сфинктера (внутренней анальной сфинктеротомии).
Дополнительная информация
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American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guideline for the management of anal fissures (2016)