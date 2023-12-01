Осмотр пациента начинается с исследования основных показателей жизнедеятельности на наличие общих симптомов лихорадки и отравления (например, прострации и спутанности сознания).

Офтальмологическое обследование начинается с наружного осмотра и измерения остроты зрения с коррекцией каждого глаза по отдельности и обоих вместе, что позволяет установить монокулярный и бинокулярный характер диплопии. При осмотре глаз следует отметить наличие проптоза (выпячивание одного или обоих глаз), птоза (опущение века), зрачковых аномалий, а также рассогласованного движения глаз и нистагма (непроизвольное, ритмичное движение глаз) во время исследования глазодвигательных функций. Необходимо провести офтальмоскопию, обращая внимание на любые аномалии хрусталика (например, катаракта, дислокация) и сетчатки (например, эпиретинальная мембрана).

Подвижность глазных яблок проверяется, когда больной устойчиво держит голову и следит за пальцем экзаменатора, который двигается до максимального взора вправо, влево, вверх, вниз, диагонально в любую сторону и, наконец, внутрь к носу пациента (конвергенция). Однако, мягкий парез движения глаз, достаточный, чтобы вызвать двоение, может не определяться при таком исследовании.

Если диплопия возникает в одном направлении взора, глаз, который продуцирует каждое изображение, может быть определен при повторном исследовании с красным стеклом, закрывающим один из глаз больного. Изображение, которое располагается более периферийно, возникает в ослабленном глазу; например, если более периферийно находится изображение красного цвета, красное стекло закрывает ослабленный глаз. Если красное стекло недоступно, в некоторых случаях пораженный глаз можно определить, закрывая глаза по очереди. Паретическим глазом является глаз, при закрытии которого устраняется более периферическое изображение.

С целью определить, присутствуют ли какие-либо отклонения или косоглазие при обоих открытых глазах (явное косоглазие/тропия) или только при открытии одного глаза (латентное косоглазие/фория) также могут быть использованы тест с прикрытием и тест с прикрытием/открытием. Оба теста выполняются на обоих глазах. При выполнении теста с прикрытием пациента просят сконцентрироваться на предмете с открытыми глазами, при этом один глаз прикрывают щитком. В этот момент наблюдают за другим глазом на предмет движений рефиксации, указывающих на то, что ранее он был смещен, что свидетельствует о явном косоглазии (тропии). Тест с прикрытием/открытием проводится аналогичным образом, за исключением того, что проверяемый глаз закрывается на несколько секунд, а затем щиток убирают. За тем же глазом наблюдают на предмет движений рефиксации, в случае их наличия это указывает на латентное косоглазие (форию). Во время установочного движения пациент может также видеть объект «прыгающим» при любом из тестов.

Другие черепно-мозговые нервы исследуются, а остальная часть неврологического обследования, включая проверку силы, чувствительности, рефлексов, мозжечковой функции и наблюдение за походкой, завершена.

Соответствующие неофтальмоневрологические компоненты обследования включают пальпацию шеи на наличие зоба и осмотр голеней на наличие признаков претибиальной микседемы (болезнь Грейвса).