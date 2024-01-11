При сборе анамнеза настоящего заболевания следует определить момент манифестации зуда, инициальную локализацию, закономерности течения, продолжительность, клинические особенности (например, ночной или дневной зуд; ремиттирующий или персистирующий; сезонный), а также установить наличие/отсутствие высыпаний. Необходимо собрать полную информацию о всех рецептурных и безрецептурных препаратах, которые принимал пациент, особое внимание нужно уделить тем лекарственным средствам, которые использовались в последнее время. Следует пересмотреть увлажняющие и другие местные средства (напр., гидрокортизон, дифенгидрамин), которые использовал пациент. При сборе анамнеза необходимо обращать внимание на факторы, которые облегчают или усиливают зуд

Исследование систем организма должно включать поиск симптомов, указывающих на причину заболевания, в том числе:

Раздражительность, потливость, потеря веса и учащенное сердцебиение (гипертиреоз)

Депрессия, сухость кожи и увеличение веса (гипотиреоз)

Головная боль, извращенный аппетит, истончение волос и непереносимость физической нагрузки (железодефицитная анемия)

Общесоматические симптомы – потеря веса, утомляемость, ночная потливость (рак)

Периодическая слабость, онемение, покалывание, нарушение или потеря зрения (рассеянный склероз)

Стеаторея, желтуха и боль в правом верхнем квадранте (холестаз)

Частое мочеиспускание, усиленная жажда, потеря веса (сахарный диабет)

Сведения о ранее перенесенных заболеваниях должны помочь выявить возможные этиологические факторы (например, заболевание почек, холестаз, химиотерапия по поводу рака), а также определить эмоциональное состояние пациента. При сборе семейного анамнеза следует сконцентрироваться на данных о родственниках со схожими кожными симптомами, страдающих от зуда (например, чесотка, педикулез); при выяснении профессионального анамнеза требуется анализ связи зуда с профессиональными вредностями и контактом с растениями, животными, химическими веществами, что также актуально при выявлении факта путешествий в предшествовавшее заболеванию время.