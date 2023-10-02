Фоточувствительность – это гиперреакция кожи на солнечный свет. Она может быть связана с фотоаллергией или фототоксичностью и может быть идиопатической или возникать после воздействия определенных токсинов, аллергенов или химических веществ. Иногда это также может быть признаком системных заболеваний (например, системной красной волчанки, порфирии, пеллагры, пигментной ксеродермы). Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение зависит от типа фоточувствительности.
Помимо острых эффектов солнечного излучения и хронических эффектов солнечного излучения может развиваться ряд менее распространенных реакций на инсоляцию. Несмотря на очевидность провоцирующего фактора, больных с выраженной фоточувствительностью необходимо обследовать для исключения системного или кожного заболевания, ассоциированного с повышенной фоточувствительностью, (например, системная красная волчанка, дерматомиозит и порфирия).
(См. также Обзор воздействия солнечного излучения (Overview of Effects of Sunlight)).
Солнечная крапивница
У некоторых пациентов в месте воздействия солнечного света в течение нескольких минут развивается крапивница. Поражения обычно проходят в течение 24 часов. Редко при поражении больших площадей возможно развитие обморока, головокружения, осиплости и других общих симптомов. Этиология неясна, но могут участвовать эндогенные компоненты кожи, функционирующие как фотоаллергены, вызывая дегрануляцию тучных клеток, как и при других типах крапивницы. Солнечную крапивницу можно отличить от других типов крапивницы, поскольку волдыри развиваются только на открытых участках тела после воздействия ультрафиолета (УФ).
Солнечную крапивницу можно клиссифицировать на основании компонента УФ-спектра (УФ-А, УФ-В и видимый свет), вызывающего высыпания. При необходимости больным можно провести тестирование на участке кожи путем экспозиции естественного или искусственного света с определенной длиной волны (фотопробы).
Лечение солнечной крапивницы может быть довольно трудным и может включать H1-блокаторы, топические кортикостероиды и солнцезащитные средства. Если стандартная терапия не дает результата, можно попробовать снизить светочувствительность с помощью облучения узкополосным ультрафиолетом В или ПУВА-терапией (псорален + ультрафиолет A). Применение омализумаба (анти-IgE-терапия) дало успешные результаты у небольшого числа пациентов. Заболевание протекает хронически и может годами периодически обостряться, а затем ослабевать.
Химическая фоточувствительность
Известно более 100 веществ, которые при приеме внутрь или наружном нанесении усиливают склонность к развитию кожных реакций после экспозиции солнечного света. Большинство реакций вызывается ограниченным числом агентов (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты или вещества, вызывающие кожную светочувствительность). Реакции подразделяются на фототоксические и фотоаллергические. Фотопробы могут помочь в установлении диагноза. Лечение химической фоточувствительности включает применение наружных глюкокортикостероидных препаратов и исключение контакта с провоцирующим реакцию веществом.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
При фототоксических реакциях абсорбирующие свет компоненты непосредственно образуют свободные радикалы и медиаторы воспаления, вызывая повреждение ткани, проявляющееся болью и эритемой (как при солнечном ожоге). Для развития этой реакции не требуется предварительное воздействие солнечного света, она может возникнуть у любого человека, хотя степени проявления ее очень вариабельны. К типичным причинам фототоксических реакций относят средства местного применения (например, отдушки, каменноугольный деготь, содержащие фурокумарин растения [такие как лайм, сельдерей и петрушка], 5-фторурацил, препараты, использующиеся для фотодинамической терапии) или препараты для приема внутрь (например, тетрациклины, тиазиды). Фототоксические реакции не затрагивают кожу, не подверженную воздействию солнца.
Фотоаллергические реакции – это иммунные реакции IV типа. Абсорбция света вызывает структурные изменения в препарате или веществе, обеспечивающие его связывание с белками ткани, в результате чего вещество выступает в качестве гаптена, делая комплекс аллергенным. Необходима предварительная экспозиция аллергена. Реакция обычно экзематозная с эритемой, шелушением, зудом и иногда образованием везикул. Обычно фотоаллергические реакции вызывают лосьоны после бритья, солнцезащитные средства и сульфаниламиды. Фотоаллергия встречаеться реже, чем фототоксичность и реакция может распространяться на закрытые участки кожного покрова.
Некоторые препараты или вещества, вызывающие фоточувствительность кожи
Категория
Специфические препараты или вещества
Медикмаентозные средства для лечения акне
Изотретиноин
Анальгетики
Нестероидные противовоспалительные препараты (особенно пироксикам и кетопрофен)
Антибиотики
Хинолоны
Сульфаниламиды
Доксициклин
Триметоприм
Антидепрессанты
Трициклические
Противогрибковые препараты
Гризеофульвин
Антигипергликемические средства
Сульфонилмочевина
Противомалярийные препараты
Хлорохин
Хинин
Нейролептики
Фенотиазины
Анксиолитики
Алпразолам
Хлордиазепоксид
Химиотерапевтические препараты
Дакарбазин
Фторурацил (системного или наружного применения)
Метотрексат
Винбластин
Диуретики
Фуросемид
Тиазиды
Кардиологические препараты
Амиодарон
Хинидин
Местные препараты*
Антибактериальные препараты (например, хлоргексидин, гексахлорофен)
Каменноугольный деготь
Ароматизаторы
Растения, содержащие фурокумарины (например, лайм, сельдерей, петрушка)
Солнцезащитные препараты
* Есть много препаратов для местного применения. Конкретные вещества приведены в качестве примеров.
Полиморфный фотодерматоз
Полиморфный фотодерматоз является обычной фоточувствительной реакцией на УФ и, иногда, видимый свет. Вероятно, это не связано с системным заболеванием или приемом лекарственных препаратов. Данные о заболевании в семье некоторых пациентов предполагают генетический фактор риска.
Высыпания возникают на открытых участках кожного покрова, обычно через 30 минут (до нескольких часов) после экспозиции; однако иногда высыпания не возникают в течение нескольких дней. Высыпания сопровождаются зудом, покраснением и часто представлены папулами, но возможны высыпания в виде папуловезикул или бляшек. Они чаще наблюдаются у женщин и проживающих в северном климате при первом воздействии солнечного света весной или летом по сравнению с людьми, подверженными действию солнечного света в течение всего г. Высыпания часто регрессируют в течение нескольких дней или нескольких недель.
Диагноз полиморфного фотодерматоза устанавливается на основании данных анамнеза, осмотра кожи и исключения других фоточувствительных дерматозов. Для диагностики иногда требуется провокация высыпаний в ходе фото больным может помочь десенсибилизация пробы без приема пациентом препаратов с фотосенсибилизирующим эффектом.
Часто высыпания самостоятельно спонтанно регрессируют летом. Профилактические меры включают использование солнцезащитного крема широкого спектра, и уменьшение воздействия солнечного излучения. Более тяжелым пациентам в начале весны может помочь десенсибилизация дозированной экспозицией УФ-света на фоне приема низкой дозы псоралена и фототерапии спектром УФ-А (ПУВА ― см. Фототерапия) или узкополосной фототерапии УФ-В (312 нм). Слабо выраженную сыпь лечат местными кортикостероидами. Больным с тяжелым течением заболевания, нарушающим трудоспособность, может потребоваться лечение пероральными иммуносупрессантами, включая преднизолон, азатиоприн, циклоспорин или гидроксихлорохин.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что антиоксиданты, такие как диетическая добавка Polypodium leucotomos, представляющая собой натуральный экстракт тропического папоротника, могут помочь предотвратить полиморфный фотодерматоз, однако необходимы дальнейшие исследования (1).
Общие справочные материалы
1. Nestor MS, Berman B, Swenson N: Safety and efficacy of oral Polypodium leucotomos extract in healthy adult subjects. J Clin Aesthet Dermatol 8(2):19–23, 2015. PMID: 25741399