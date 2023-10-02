Фоточувствительность

У некоторых пациентов в месте воздействия солнечного света в течение нескольких минут развивается крапивница. Поражения обычно проходят в течение 24 часов. Редко при поражении больших площадей возможно развитие обморока, головокружения, осиплости и других общих симптомов. Этиология неясна, но могут участвовать эндогенные компоненты кожи, функционирующие как фотоаллергены, вызывая дегрануляцию тучных клеток, как и при других типах крапивницы. Солнечную крапивницу можно отличить от других типов крапивницы, поскольку волдыри развиваются только на открытых участках тела после воздействия ультрафиолета (УФ).

Солнечная крапивница Скрыть подробности На этой фотографии изображена солнечная крапивница у женщины, которая носила майку. Данная сыпь появляется в течение минуты солнечного воздействия. © Springer Science+Business Media

Солнечную крапивницу можно клиссифицировать на основании компонента УФ-спектра (УФ-А, УФ-В и видимый свет), вызывающего высыпания. При необходимости больным можно провести тестирование на участке кожи путем экспозиции естественного или искусственного света с определенной длиной волны (фотопробы).

Лечение солнечной крапивницы может быть довольно трудным и может включать H1-блокаторы, топические кортикостероиды и солнцезащитные средства. Если стандартная терапия не дает результата, можно попробовать снизить светочувствительность с помощью облучения узкополосным ультрафиолетом В или ПУВА-терапией (псорален + ультрафиолет A). Применение омализумаба (анти-IgE-терапия) дало успешные результаты у небольшого числа пациентов. Заболевание протекает хронически и может годами периодически обостряться, а затем ослабевать.