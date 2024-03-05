Гипергидроз

Часто расстройство обусловлено эмоциональным состоянием, при этом в период тревоги, возбуждения, злости или страха повышается потоотделение в области ладоней, подошв, подмышечных ямок или лба. Эта реакция может быть обусловлена генерализованной стрессогенной активацией симпатической нервной системы. Потоотделение также возникает во время физической нагрузки и в жаркую погоду. Хотя такое потоотделение является нормальным, у больных с гипергидрозом избыточное потоотделение наблюдается и в условиях, не вызывающих избыточного потоотделения у большинства людей.

Синдром вкусового потоотделения (потливость в ответ на прием пищи или перед едой) может быть вызвана рядом причин; однако чаще всего причина неизвестна. Например, потливость вокруг губ и рта может возникать при употреблении острых или горячих продуктов и напитков.

Патологические причины включают: диабетическую нейропатию, опоясывающий герпес в области лица, инвазию шейных симпатических ганглиев, травму или заболевание центральной нервной системы или травму околоушной железы.

Синдром Фрея является неврологическим состоянием вследствие травмы околоушной железы или вокруг нее в результате операции, инфекции или травмы. Синдром Фрея разрушает аурикулотемпоральный нерв с последующей неадекватной регенерацией околоушных парасимпатических волокон в симпатические волокна, иннервирующие потовые железы кожи на участке, где произошло повреждение (1). В результате этого теперь неправильно расположенные парасимпатические волокна (которые обычно вызывают слюноотделение в качестве вкусовой реакции) вместо него активируют симпатические волокна, вызывающие (неуместное) покраснение и потливость периарикулярной части щек.

К другим причинам очагового гипергидроза относят претибиальную микседему (голени), гипертрофическую остеоартропатию (ладони), синдром красно-голубого пузырчатого невуса и гломусную опухоль (над высыпаниями).

Компенсаторным потоотделением является интенсивное потоотделение после симпатэктомии.