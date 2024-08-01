Гиперпигментация

Мелазма представляет собой темно-коричневые, примерно симметричные пятна гиперпигментации с неровными границами, расположенные на лице (обычно в области лба, висков, щек, кожи верхней губы или носа). Появляется преимущественно у беременных (melasma gravidarum, которую также называют маской беременности), а также у женщин, принимающих оральные контрацептивы. Мелазма чаще встречается и протекает более длительно у темнокожих пациентов.

Мелазма может поражать эпидермис и дерму.

Мелазма Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Поскольку риск развития мелазмы повышается при увеличении инсоляции, механизм развития, возможно, включает гиперпродукцию меланина гиперактивными меланоцитами. Помимо воздействия солнечных лучей, к отягчающим факторам относятся

Аутоиммунные заболевания щитовидной железы

Фотосенсибилизирующие препараты

Противоэпилептические препараты

Половые гормоны, включая оральные контрацептивы

У женщин мелазма постепенно обесцвечивается и полностью регрессирует после родов или кесарева сечения, либо после прекращения приема гормональных препаратов. У мужчин мелазма редко бледнеет.

Основу лечения мелазмы составляют сильные фотозащитные средства. Пациентам следует использовать солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) широкого спектра действия (УФ-А и УФ-В) 50 или выше, носить солнцезащитную одежду и головные уборы (фактор защиты от УФ-излучения 50 или выше) и избегать прямого воздействия солнечных лучей. Во время терапии и после ее завершения необходимо строго соблюдать защиту от солнца. Поскольку волны видимого света не блокируются большинством солнцезащитных средств, пациенты должны использовать тонированные солнцезащитные средства (например, содержащие оксид цинка или диоксид титана). Добавление антиоксидантов к солнцезащитным средствам и вспомогательным пероральным фотозащитным агентам, таких как Polypodium leucotomos (папоротник из Центральной и Южной Америки), может усилить фотозащиту (1, 2). Из-за потенциальной токсичности для здоровья и окружающей среды использование оксибензона/бензофенона-3 часто не рекомендуется (3); однако его влияние на здоровье неизвестно, потому что данные о клинически значимых результатах ограниченны (4, 5).

Другие способы лечения зависят от того, является ли пигментация эпидермальной или дермальной; эпидермальная пигментация становится ярче в лучах лампы Вуда (365 нм) или может быть диагностирована при биопсии. Только эпидермальная пигментация поддается терапии. Большинство актуальных методов лечения мелазмы используются в комбинации, а не по отдельности.

Тройная местная терапия – это терапия первой линии, которая часто является эффективной и состоит из комбинации

Гидрохинон от 2 до 4%

Третиноин от 0,05 до 1%

Местный кортикостероид класса V-VII (см. таблицу Сравнительная эффективность отдельных топических кортикостероидов)

Гидрохинон депигментирует кожу, блокируя ферментативное окисление тирозин-3,4-дигидроксифенилаланина (ДОФА) и ингибируя метаболические процессы меланоцитов. Перед использованием на лице для проверки гидрохинон следует нанести на небольшой участок кожи за ухом или на предплечье на одну неделю, поскольку он может вызывать раздражение или аллергическую реакцию.

Третиноин способствует обновлению кератиноцитов и может отшелушивать кожу, содержащую эпидермальный пигмент.

Кортикостероиды помогают блокировать синтез и секрецию меланина.

Две перспективные технологии, которые сейчас испытываются в сочетании с тройной местной терапией, — это лазерные методы с модуляцией добротности Nd:YAG (1064 нм) (6).

Если тройная местная терапия недоступна, можно использовать только гидрохинон 2%–4%. Однако постоянное применение теоретически может увеличить риск экзогенного охроноза, который является постоянной формой гиперпигментации. Гидрохинон 2% эффективен в качестве поддерживающей терапии.

Вместо гидрохинона и/или третиноина можно использовать крем с 15-20% содержанием азелаиновой кислоты. Азелаиновая кислота является ингибитором тирозиназы и снижает выработку меланина. Кроме того, все чаще для местного применения используется койевая кислота: это хелатирующий агент, который блокирует превращение тирозина в меланин.

Во время беременности использование 15-20% крема с азелаиновой кислотой и химических пилингов с гликолевой кислотой безопасно. ПРИМЕЧАНИЕ: Гидрохинон, транексамовая кислота, пилинги с трихлоруксусной кислотой, и третиноин не безопасны для использования во время беременности.

Варианты терапии второй линии для пациентов с тяжелой меланодермией, не реагирующей на местные отбеливающие средства, включают химический пилинг с гликолевой кислотой или 30-50% трихлоруксусной кислотой. Также использовалась лазерная коагуляция, но в не качестве стандартной терапии.

Рандомизированное исследование показало улучшение при использовании пероральной транексамовой кислоты у пациентов с умеренной или тяжелой мелазмой (7). Однако при прекращении лечения может произойти рецидив.