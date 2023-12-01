Плоскоклеточный рак – это злокачественная опухоль эпидермальных кератиноцитов, распространяющихся в дерму; этот вид рака кожи обычно возникает на открытых участках кожного покрова. Локальная деструкция может быть весьма выраженной, и на поздних стадиях могут возникать метастазы. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение зависит от характеристик опухоли и может проводиться с применением кюретажа и электрокоагуляции, хирургического иссечения, криодеструкции или иногда лучевой терапии.
(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).
Плоскоклеточная карцинома является 2-й наиболее распространенный формой рака кожи после базальноклеточной карциномы, в Соединенных Штатах регистрируется > 1,8 миллиона случаев заболевания (1). Плоскоклеточный рак может развиваться на фоне неизменённой кожи, ранее существовавшего актинического кератоза, в области бляшки при лейкоплакии полости рта или в послеожоговом рубце.
Лица со светлой кожей гораздо больше подвержены развитию плоскоклеточной карциномы, чем лица с темной кожей.
Справочные материалы
1. The Skin Cancer Foundation: Skin Cancer Facts & Statistics: Nonmelanoma skin cancer. По состоянию на 25 сентября 2023 года.
Симптомы и признаки плоскоклеточной карциномы
Клиническая картина крайне вариабельна, но подозрение должно возникать при любом незаживающем образовании на открытом участке кожного покрова. Опухоль может манифестировать в виде красной папулы или бляшки с чешуйками или струпьями на поверхности и может трансформироваться в узловую или гиперкератозную, иногда с веррукозной поверхностью. В некоторых случаях ткани опухоли могут находиться ниже уровня окружающей кожи. Со временем опухоль изъязвляется и проникает в подлежащие ткани.
На этой фотографии показан гиперкератозный узелок телесного цвета на открытом участке кожи, соответствующий плоскоклеточной карциноме кожи.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
При биопсии этой эритематозной, неправильной формы бляшки на конечности был подтвержден плоскоклеточный рак.
© Springer Science+Business Media
Проявления плоскоклеточной карциномы разнообразны. Данные гиперпигментированные чешуйчатые повреждения на мочке уха были при биопсии диагностированы как плоскоклеточная карцинома.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Данная плоскоклеточная карцинома губы сильно кератинизирована; не все плоскоклеточные карциномы губ кератинизированы так же сильно.
Photo courtesy of Gregory L. Wells, MD.
На этой фотографии показана плоскоклеточная карцинома, проявляющаяся в виде большой язвенной области, которая на более поздних стадиях распространяется на другие участки тела.
DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показана плоскоклеточная карцинома, проявляющаяся в виде большой язвенной области, которая на более поздних стадиях распространяется на другие участки тела.
DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показан гиперкератозный узелок телесного цвета на открытом участке кожи, соответствующий плоскоклеточной карциноме кожи.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
При биопсии этой эритематозной, неправильной формы бляшки на конечности был подтвержден плоскоклеточный рак.
© Springer Science+Business Media
Проявления плоскоклеточной карциномы разнообразны. Данные гиперпигментированные чешуйчатые повреждения на мочке уха были при биопсии диагностированы как плоскоклеточная карцинома.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Данная плоскоклеточная карцинома губы сильно кератинизирована; не все плоскоклеточные карциномы губ кератинизированы так же сильно.
Photo courtesy of Gregory L. Wells, MD.
На этой фотографии показана плоскоклеточная карцинома, проявляющаяся в виде большой язвенной области, которая на более поздних стадиях распространяется на другие участки тела.
DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показана плоскоклеточная карцинома, проявляющаяся в виде большой язвенной области, которая на более поздних стадиях распространяется на другие участки тела.
DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагностика плоскоклеточной карциномы
Биопсия
Необходимо гистологическое исследование.
Дифференциальная диагностика
Дифференциальный диагноз изменяется в зависимости от внешнего вида поражения.
Незаживающие язвы следует дифференцировать с гангренозной пиодермией и трофическими язвами.
Узловые и гиперкератозные опухоли следует отделять от кератоакантом (вероятно, также одна из форм плоскоклеточного рака) и бородавок (verruca vilgaris).
Шелушащиеся бляшки следует дифференцировать от базальноклеточной карциномы, актинического кератоза, обыкновенных бородавок, себорейного кератоза, псориаза и нумулярного дерматита (дискоидного дерматита).
Лечение плоскоклеточной карциномы
Обычно применение локальных деструктивных методов
Лечение плоскоклеточного рака сходно с таковым при базалиоме и включает кюретаж и электрокоагуляцию, хирургическое иссечение, криодеструкцию, наружную химиотерапию (имиквимод, 5-фторурацил) и фотодинамическую терапию, либо иногда лучевую терапию. Пациент нуждается в тщательном контроле в процессе лечения и при последующем наблюдении из-за более высокого риска метастазирования, чем при базально-клеточной карциноме.
Плоскоклеточный рак в области губы или другого участка границы слизистой оболочки и кожи следует иссекать; иногда излечения добиться трудно.
Рецидивирующие и крупные опухоли следует лечить методом контролируемого хирургического иссечения по Моосу, при котором края раны постепенно иссекают до тех пор, пока образцы ткани не станут свободными от опухоли (определяется при микроскопическом исследовании во время иссечения), либо комплексно с применением хирургического иссечения и лучевой терапии. Опухоли с периневральным распространением агрессивны, поэтому после оперативного лечения должна рассматриваться лучевая терапия.
Метастатическая болезнь поддается лечению с применением лучевой терапии, если метастазы удается выявить и изолировать. Распространенные метастазы не поддаются лечению химиотерапевтическими препаратами. При неоперабельном прогрессирующем или метастатическом заболевании в настоящее время возможно применение ингибиторов рецептора программируемой смерти 1 (PD-1) (например, цемлиплимаб, пембролизумаб).
Прогноз при плоскоклеточной карциноме
В целом прогноз при небольших опухолях и раннем и адекватном удалении очень благоприятный. Региональные и отдаленные метастазы плоскоклеточных карцином, расположенных на открытых участках кожного покрова, хоть и нечасто, но все же возникают, особенно при низкодифференцированных опухолях. Характеристики более агрессивных опухолей включают:
Размер > 2 см в диаметре
Глубина поражения > 2 мм
Периневральное поражение
Расположение в околоушной области или в области красной каймы губ
Примерно в трети случаев рак языка или слизистой полости рта метастазирует до установления диагноза (см. Сквамозно-клеточная карцинома полости рта).
При поздних стадиях заболевания, когда может потребоваться массивное хирургическое лечение, риск метастазирования значительно выше. Метастазы распространяются вначале регионарно в окружающие ткани и лимфатические узлы и, наконец, в близлежащие органы. Карциномы, которые развивается вблизи ушей, красной каймы губ, на месте рубцовой ткани, или локализуются периневрально, чаще метастазируют. Общая пятилетняя выживаемость при развитии метастазов составляет 34%, несмотря на проведение лечения.
Профилактика плоскоклеточной карциномы
Покольку плоскоклеточная карцинома связана с воздействием ультрафиолета (УФ), рекомендуется ряд мер по ограничению его воздействия.
Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев
Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы
Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться
Основные положения
Плоскоклеточный рак, из-за его высокой частоты возникновения и высокой вариабельности внешнего вида, следует подозревать при любых случаях незаживающих поражений кожи на открытых участках, подвергающихся инсоляции.
Метастазы являются редкостью, но плоскоклеточный рак языка, слизистых оболочек, развивающийся вблизи ушей, красной каймы губ, в рубцах или распространяющийся периневрально, метастазирует чаще.
Лечение, как правило, проводится с применением локальных деструктивных методов, иногда также лучевой терапии (например, при опухолях большого размера, рецидивирующих или имеющих периневральное распространение).
Для пациентов с прогрессирующей или метастатической формой заболевания могут быть эффективны ингибиторы PD-1, такие как цемиплимаб и пембролизумаб.