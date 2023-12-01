Обычно применение локальных деструктивных методов

Лечение плоскоклеточного рака сходно с таковым при базалиоме и включает кюретаж и электрокоагуляцию, хирургическое иссечение, криодеструкцию, наружную химиотерапию (имиквимод, 5-фторурацил) и фотодинамическую терапию, либо иногда лучевую терапию. Пациент нуждается в тщательном контроле в процессе лечения и при последующем наблюдении из-за более высокого риска метастазирования, чем при базально-клеточной карциноме.

Плоскоклеточный рак в области губы или другого участка границы слизистой оболочки и кожи следует иссекать; иногда излечения добиться трудно.

Рецидивирующие и крупные опухоли следует лечить методом контролируемого хирургического иссечения по Моосу, при котором края раны постепенно иссекают до тех пор, пока образцы ткани не станут свободными от опухоли (определяется при микроскопическом исследовании во время иссечения), либо комплексно с применением хирургического иссечения и лучевой терапии. Опухоли с периневральным распространением агрессивны, поэтому после оперативного лечения должна рассматриваться лучевая терапия.

Метастатическая болезнь поддается лечению с применением лучевой терапии, если метастазы удается выявить и изолировать. Распространенные метастазы не поддаются лечению химиотерапевтическими препаратами. При неоперабельном прогрессирующем или метастатическом заболевании в настоящее время возможно применение ингибиторов рецептора программируемой смерти 1 (PD-1) (например, цемлиплимаб, пембролизумаб).