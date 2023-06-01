Наружные раздражающие вещества (например, салициловая кислота, кантаридин, подофиллотоксин - последние два не зарегистрированы в РФ)

Деструктивные методы (например, криодеструкция, электрокоагуляция, кюретаж, иссечение, лазерная коагуляция)

Другие виды местного лечения, внутриочаговые инъекции или их комбинации

Не существует надежных показаний к проведению лечения бородавок.

Назначение терапии может быть показано при косметически неприемлемых бородавках, при локализации, влияющей на функции органов, или болезненных бородавках. Больных следует мотивировать на соблюдение режима лечения, который может потребовать длительного времени и оказаться неэффективным. Лечение менее эффективно у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Механизм действия многих раздражающих веществ заключается в инициации иммунной реакции на ВПЧ. К таким раздражающим веществам относятся салициловая кислота (СК), трихлоруксусная кислота (не зарегистрирована в РФ), 5-фторурацил, подофиллотоксин (не зарегистрирован в РФ), (например, подофилокс), третиноин и кантаридин (не зарегистрирован в РФ). Синекатехины могут быть использованы для лечения генитальных бородавок.

Крем имиквимода 5% (не зарегистрирован в РФ) для наружного применения вызывает локальную продукцию противовирусных цитокинов клетками кожи. Для лечения бородавок использовались наружное нанесение цидофовира и контактную иммунотерапию (например, дибутиловый эфир скваровой кислоты и антиген Candida). Бородавки можно сначала вымачивать в горячей воде при температуре 45° С в течение 30 минут ≥ 3 раза/неделю. После вымачивания кожа становится более проницаемой для местнодействующих агентов. Также непосредственно в очаги поражения может быть введен антиген Candida.

Препараты для перорального приема включают циметидин (который имеет сомнительную эффективность), изотретиноин и препараты цинка. Можно также использовать в/в цидофовир. В большинстве случаев следует комбинировать методы терапии для увеличения вероятности успеха. Прямое противовирусное действие может быть достигнуто при внутриочаговом введении блеомицина и интерферона альфа-2b, но эти методы лечения используются только при наиболее резистентных бородавках.

Эти препараты можно использовать в комбинации с деструктивными методами лечения (например, криодеструкцией, электрокоагуляцией, кюретажем, иссечением, лазерной коагуляцией), поскольку даже если бородавку физически удалить деструктивным методом, вирус может сохраняться в тканях и вызывать рецидив.

Внутриочаговые инъекции можно использовать для лечения бородавок, которые являются рефрактерными, множественными или находятся в чувствительных зонах (1).

Для лечения аногенитальных бородавок см. также лечение папилломавирусной инфекции у человека (treatment of human papillomavirus infection).

Обыкновенные бородавки У больных с иммуносупрессией обыкновенные бородавки обычно регрессируют в течение 2–4 лет, но некоторые сохраняются в течение многих лет. Можно использовать ряд вариантов терапии. К деструктивным методам относятся электрокоагуляция, криодеструкция жидким азотом и лазерная коагуляция. Также часто используются препараты салициловой кислоты. Выбор метода лечения зависит от локализации и степени тяжести высыпаний. Наиболее распространенным препаратом местного применения является салициловая кислота (СК). СК доступна в жидкой форме, в форме пластыря или импрегнированной пленки. Например, на пальцах можно использовать 17%-ный раствор СК, а на подошвах - 40% -ный пластырь СК. Больные наносят СК на бородавки на ночь и оставляют на 8–48 часов в зависимости от локализации. Для усиления проникающей способности СК может быть покрыта пленкой. СК может быть смешана с 5-фторурацилом в различных формах для лечения общих бородавок на ладонях и подошвах. Кантаридин (0,7% на участках с тонкой кожей и 1% на участках с более толстой кожей) можно использовать отдельно или в комбинации с 30% SCA и 5% подофиллом на коллодийной основе. Кантаридин при нанесении в чистом виде смывается водой с мылом через 6 часов; кантаридин с СК или подофиллотоксином смывается через 2 часа (не зарегистрированы в РФ). Чем дольше эти вещества находятся в контакте с кожей, тем интенсивнее ответная реакция с образованием пузырей. Криодеструкция – болезненная, но очень эффективная процедура. Электродиссекция с кюретажем, лазерной коагуляцией и комбинация этих методов эффективна и показана при изолированных высыпаниях, но может приводить к образованию рубца. Примерно у 35% больных в течение 1 года развиваются рецидивы или появляются новые бородавки, поэтому методы лечения, вызывающие образование рубцов, следует применять как можно реже, чтобы избежать образования множественных рубцов. По возможности эти методы следует использовать в косметически незначимых областях и при резистентных бородавках.

Нитевидные бородавки Лечение нитевидных бородавок проводят удалением скальпелем, ножницами, кюреткой или жидким азотом. Жидкий азот следует наносить таким образом, чтобы побелел ободок здоровой кожи вокруг бородавки шириной до 2 мм. Повреждение кожи формируется при оттаивании, которое обычно занимает 10–20 секунд. Через 24–48 часов после проведения процедуры с применением жидкого азота могут возникнуть пузыри. Следует соблюдать осторожность при лечении бородавок в косметически значимых областях, например на коже лица и шеи, поскольку после терапии жидким азотом часто развиваются гипопигментация или гиперпигментация. У больных с темной кожей может развиться перманентная депигментация.

Плоские бородавки Лечение плоских бородавок затруднено, и, в отличие от обыкновенных, они более стойкие, резистентны к терапии, а локализация в косметически значимых зонах делает использование наиболее эффективных (деструктивных) методов наименее желательным. Обычно терапией первой линии является ежедневное применение третиноина (крем с ретиноевой кислотой 0,05% - в РФ не зарегистрирован). Если отшелушивание недостаточно для удаления бородавки, можно после нанесения препарата третиноина последовательно применять другое раздражающее вещество (например, 5% бензоила пероксид) или 5% крем с салициловой кислотой. Имиквимод 5% крем (не зарегистрирован в РФ) может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с местными средствами или деструктивными мероприятиями. Также можно наружно использовать 5-фторурацил (1% или 5%-ный крем).

Подошвенные бородавки Лечение подошвенных бородавок заключается в применении 40% пластыря СК, накладываемого на несколько дней для активного размягчения. Комбинация 17% SCA и 2,5% 5-фторурацила под давящей повязкой в течение 8-12 часов также эффективна. Затем омертвевшие размягчившиеся ткани бородавки удаляют с последующей деструкцией путем заморозки или с применением едких веществ (например, 30–70% трихлоруксусной кислоты - в РФ не зарегистрирована). Часто эффективны деструктивные методы лечения (например, CO2-лазер, импульсный лазер на красителе, различные кислоты).

Околоногтевые бородавки Комбинированная терапия с применением жидкого азота и крема имиквимода 5% (в РФ не зарегистрирован), третиноина или СК эффективна и обычно более безопасна по сравнению с применением только жидкого азота или коагуляции. Жидкий азот и прижигание для лечения околоногтевых и боковых бородавок на пальцах следует использовать осторожно, так как чрезмерно агрессивная обработка может привести к постоянной деформации ногтей и, в редких случаях, к повреждению нервов. Здравый смысл и предостережения

Резистентные бородавки Несколько методов доступны для лечения резистентных бородавок, но долгосрочная перспектива и риски не полностью известны. Внутриочаговое введение небольших количеств 0,1% раствора блеомицина в физиологическом растворе часто позволяет излечить упорные подошвенные и околоногтевые бородавки. Однако в месте введения препарата в палец может развиться синдром Рейно или повреждение сосудов, особенно при введении раствора в основание пальца, поэтому метод лечения следует применять с осторожностью. Также имеются сообщения, что в лечении резистентных бородавок умеренной эффективностью обладала внутриочаговая инъекция антигена Candida. Инъекции интерферона, в особенности интерферона альфа, внутрь очагов поражения (3 раза/неделю в течение 3–5 недель) или внутримышечно приводили к регрессу резистентных бородавок на коже и гениталиях. Распространенные бородавки иногда могут исчезнуть при приеме изотретиноина или ацитретина внутрь. Сообщалось, что использование 9-валентной вакцины против ВПЧ было успешным для лечения устойчивых бородавок у детей, но эффективность данного метода не доказана (1).