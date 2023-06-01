Наиболее частыми причинами флегмоны являються:

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus

Флегмона чаще всего вызывается бета-гемолитическими стрептококками группы А (например, S. pyogenes) или S. aureus. Кожный барьер обычно нарушен.

Стрептококки вызывают диффузный, быстро распространяющийся инфекционный процесс, поскольку ферменты, продуцируемые возбудителем (стрептокиназа, ДНКаза, гиалуронидаза), разрушают клетки, в обычных условиях ограничивающие и локализующие воспаление.

Стафилококковая флегмона обычно имеет более ограниченный характер и обычно развивается в области кожных ран или абсцессов.

Манифестация стрептококковой флегмоны Стрептококковая флегмона, сопровождающаяся некрозом ткани © Springer Science+Business Media Стрептококковая флегмона, сопровождающаяся лимфангитом На фотографии изображено очаговое покраснение и отек голени, который обычно сопровождается признаками очаговой флегмоны - местным повышением температуры и болезненностью при надавливании. Врач пометил границу флегмоны ручкой, чтобы было легче выявить распространение или регресс процесса. Обратите внимание на линию покраснения, распространяющуюся вверх по бедру вследствие лимфангита. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стрептококковая флегмона На фотографии продемонстрированы очаговая эритема и отек, которые обычно сопровождаются местным повышением температуры и болезненностью при надавливании, характеризующие очаговую флегмону. Обратите внимание на то, что врач пометил границу флегмоны ручкой, чтобы было легче выявить распространение или регресс процесса. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стрептококковая флегмона, сопровождающаяся некрозом ткани © Springer Science+Business Media Стрептококковая флегмона, сопровождающаяся лимфангитом На фотографии изображено очаговое покраснение и отек голени, который обычно сопровождается признаками очаговой флегмоны - местным повышением температуры и болезненностью при надавливании. Врач пометил границу флегмоны ручкой, чтобы было легче выявить распространение или регресс процесса. Обратите внимание на линию покраснения, распространяющуюся вверх по бедру вследствие лимфангита. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стрептококковая флегмона На фотографии продемонстрированы очаговая эритема и отек, которые обычно сопровождаются местным повышением температуры и болезненностью при надавливании, характеризующие очаговую флегмону. Обратите внимание на то, что врач пометил границу флегмоны ручкой, чтобы было легче выявить распространение или регресс процесса. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Метициллин-резистентный S. aureus (МРЗС-USA300) является преобладающим циркулирующим в популяции штаммом группы МРЗС в Соединенных Штатах (негоспитальный штамм МРЗС [НГ-МРЗС]) (1). Если подозревается S. aureus, наиболее вероятным этиологическим фактором считается МРЗС-инфекция. Пациенты, инфицированные МРЗС в больнице или учреждении сестринского ухода, могут иметь штамм МРЗС с резистентностью, отличной от резистентности МРЗС-USA300.

Менее распространенными причинами флегмоны являются

Стрептококки группы В (например, S. agalactiae ) у пожилых пациентов, страдающих сахарным диабетом

Грамотрицательные бациллы (например, гемофильная палочка ) у детей

Pseudomonas aeruginosa у пациентов с диабетом или нейтропенией, пользователей гидромассажных ванн или спа, а также госпитализированных пациентов

Флегмона может возникнуть в результате укусов животных и часто имеет полимикробную этиологию; при укусах кошек возбудителем часто является Pasteurella multocida, а Pasteurella или представители рода Capnocytophaga обычно вызывают флегмону при укусах собак.

Травмы при плавании в пресной воде могут привести к развитию целлюлита, вызванного Aeromonas hydrophila. Привести к целлюлиту, вызванному Vibrio vulnificus могут иммерсионные травмы в теплой соленой воде.

Пациенты с иммунодефицитом могут быть инфицированы патогенными организмами, в том числе грамотрицательными бактериями (например, Proteus, Serratia, Enterobacter или Citrobacter), анаэробными бактериями и видами родов Helicobacter и Fusarium. Микобактерии в редких случаях могут вызывать флегмону.

К факторам риска относятся патологические изменения кожных покровов (например, травма, изъязвление, грибковая инфекция, нарушение кожного барьера другой этиологии вследствие ранее перенесенного заболевания кожи), которые часто наблюдаются у больных хронической венозной недостаточностью или лимфатическим отеком. Рубцы после удаления подкожных вен на ноге во время операций на сердце или на сосудах являются частой локализацей рецидивирующей флегмоны, особенно при наличии микоза стоп. Часто не удается выявить предрасполагающих факторов или входных ворот инфекции.