Профилактические осмотры здоровых женщины

Периодические диспансерные осмотры могут проводиться гинекологом, другим специалистом в области женского здоровья или врачом первичной медицинской помощи.

Рекомендации различаются в зависимости от частоты оказания первичной медицинской помощи или гинекологических профилактических визитов. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) рекомендует всем сексуально активным женщинам или женщинам старше 18 лет проходить диспансерные осмотры каждый год. ACOG рекомендует, чтобы эти посещения включали скрининг, оценку, консультирование и иммунизацию, основанную на возрасте и факторах риска.

Диспансерные осмотры должны включать сбор подробного анамнеза, включая текущие симптомы или проблемы, медицинский, хирургический, гинекологический, акушерский, семейный и социальный анамнез, а также информацию о принимаемых лекарственных препаратах и наличии аллергий. Хотя эти осмотры в англоязычной литературе, как правило, называются визитами "здоровой женщины", сбор гинекологического анамнеза также может быть уместным для пациентов с разнообразной гендерной идентичностью (1).

Во время диспансерного осмотра пациентки могут пройти скрининг или проконсультироваться по поводу

В зависимости от анамнеза вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) и возраста пациентке должна быть предложена вакцинация против ВПЧ. Пациенток, которые не инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), но находятся в группе высокого риска (например, наличие партнера, живущего с ВИЧ, сексуальное поведение высокого риска или употребление запрещенных инъекционных наркотиков) необходимо проконсультировать и им при необходимости должна быть предложена доконтактная профилактика антиретровирусными препаратами (ДКП) (2).

Как часть диспансерного осмотра врачами первичной помощи и некоторыми гинекологами рассматриваются скрининг на общее состояние здоровья и консультирование по таким вопросам, как диабет, гипертония или дислипидемия и другие вопросы, а также поощрение здорового питания и физической активности.

Гинекологическое обследование Решение о проведении гинекологического осмотра должно быть совместным решением между пациенткой и врачом (3). Обследование органов малого таза может проводиться по показаниям на основании симптомов, как часть рутинного профилактического скрининга, или если женщина после анализа рисков и преимуществ отдает предпочтение осмотру. Данных в поддержку рекомендаций за или против проведения рутинного скринингового гинекологического осмотра среди бессимптомных небеременных пациенток, которые не подвержены повышенному риску какого-либо конкретного гинекологического заболевания (например, рака яичников, рака матки), недостаточно (4). Кроме того, гинекологический осмотр не показан при начале или возобновлении контрацепции, за исключением постановки внутриматочной спирали. Женщинам с факторами риска гинекологического рака (например, дисплазия шейки матки в анамнезе, внутриматочное воздействие диэтилстилбэстрола [ДЭС] в анамнезе или предшествующее гинекологическое злокачественное новообразование) может потребоваться более частый скрининг, ведение таких пациенток должно проводиться в соответствии с действующими рекомендациями.

Обследование груди Как и при гинекологическом осмотре, решение об обследовании молочных желез должно быть совместным решением пациентки и врача и выполняться, если на это указывает история болезни или симптомы, или если пациентка выражает предпочтение осмотру (5).