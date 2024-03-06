Профилактические осмотры здоровых женщины

Периодические диспансерные осмотры могут проводиться гинекологом, другим специалистом в области женского здоровья или врачом первичной медицинской помощи.
Рекомендации различаются в зависимости от частоты оказания первичной медицинской помощи или гинекологических профилактических визитов. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) рекомендует всем сексуально активным женщинам или женщинам старше 18 лет проходить диспансерные осмотры каждый год. ACOG рекомендует, чтобы эти посещения включали скрининг, оценку, консультирование и иммунизацию, основанную на возрасте и факторах риска.
Диспансерные осмотры должны включать сбор подробного анамнеза, включая текущие симптомы или проблемы, медицинский, хирургический, гинекологический, акушерский, семейный и социальный анамнез, а также информацию о принимаемых лекарственных препаратах и наличии аллергий. Хотя эти осмотры в англоязычной литературе, как правило, называются визитами "здоровой женщины", сбор гинекологического анамнеза также может быть уместным для пациентов с разнообразной гендерной идентичностью (1).
Во время диспансерного осмотра пациентки могут пройти скрининг или проконсультироваться по поводу
Безопасного секса
Подготовки к зачатию
Перименопаузы и менопаузы
В зависимости от анамнеза вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) и возраста пациентке должна быть предложена вакцинация против ВПЧ. Пациенток, которые не инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), но находятся в группе высокого риска (например, наличие партнера, живущего с ВИЧ, сексуальное поведение высокого риска или употребление запрещенных инъекционных наркотиков) необходимо проконсультировать и им при необходимости должна быть предложена доконтактная профилактика антиретровирусными препаратами (ДКП) (2).
Как часть диспансерного осмотра врачами первичной помощи и некоторыми гинекологами рассматриваются скрининг на общее состояние здоровья и консультирование по таким вопросам, как диабет, гипертония или дислипидемия и другие вопросы, а также поощрение здорового питания и физической активности.
Гинекологическое обследование
Решение о проведении гинекологического осмотра должно быть совместным решением между пациенткой и врачом (3). Обследование органов малого таза может проводиться по показаниям на основании симптомов, как часть рутинного профилактического скрининга, или если женщина после анализа рисков и преимуществ отдает предпочтение осмотру. Данных в поддержку рекомендаций за или против проведения рутинного скринингового гинекологического осмотра среди бессимптомных небеременных пациенток, которые не подвержены повышенному риску какого-либо конкретного гинекологического заболевания (например, рака яичников, рака матки), недостаточно (4). Кроме того, гинекологический осмотр не показан при начале или возобновлении контрацепции, за исключением постановки внутриматочной спирали.
Женщинам с факторами риска гинекологического рака (например, дисплазия шейки матки в анамнезе, внутриматочное воздействие диэтилстилбэстрола [ДЭС] в анамнезе или предшествующее гинекологическое злокачественное новообразование) может потребоваться более частый скрининг, ведение таких пациенток должно проводиться в соответствии с действующими рекомендациями.
Обследование груди
Как и при гинекологическом осмотре, решение об обследовании молочных желез должно быть совместным решением пациентки и врача и выполняться, если на это указывает история болезни или симптомы, или если пациентка выражает предпочтение осмотру (5).
Социально-психологический скрининг и консультирование
Оценка и консультирование должны быть проведены в отношении
Психического здоровья
Употребления психоактивных веществ, в том числе злоупотребления алкоголем и отказа от курения
При первичном посещении врача, гинеколога или акушера (а также через регулярные промежутки времени) всех пациентов следует спрашивать о домашнем насилии, включая насилие со стороны полового партнера (6). Методы включают самостоятельное заполнение анкет и направленное интервью с врачом. У пациентов, которые не сообщают о том, что они подвергаются жестокому обращению, данные, указывающие на настоящее или прошлое насилие, включают следующее:
Частые визиты в отделения неотложной помощи
Отсрочка обращения за помощью
Несостоятельные объяснения имеющихся травм
Повреждения головы и шеи
Хроническая необъяснимая боль в животе или головные боли
Психиатрические симптомы
Частые инфекции, передающиеся половым путем
Преждевременные роды младенца с низким весом (7)
Пожилые люди с признаками отсутствия ухода или телесными повреждениями
Справочные материалы
1. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice: Opinion No. 823: Health care for transgender and gender diverse individuals. Obstet Gynecol 137 (3):e75–e88, 2021. doi: 10.1097/AOG.0000000000004294
2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Advisory: Preexposure Prophylaxis for the Prevention of Human Immunodeficiency Virus, June 2022
3. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice: Opinion No. 754: The utility of and indications for routine pelvic examination. Obstet Gynecol 132 (4):e174–e180, 2018 (reaffirmed 2020). doi: 10.1097/AOG.0000000000002895
4. US Preventive Services Task Force, Bibbins-Domingo K, Grossman DC, et al: Gynecological Conditions: Periodic Screening With the Pelvic Examination. Март 2017 года
5. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice: Practice Bulletin Number 179: Breast Cancer Risk Assessment and Screening in Average-Risk Women. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2021);130(1):e1-e16. doi:10.1097/AOG.0000000000002158
6. Feltner C, Wallace I, Berkman N, et al. Screening for Intimate Partner Violence, Elder Abuse, and Abuse of Vulnerable Adults: An Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2018 Oct. (Evidence Synthesis, No. 169.) Appendix F Table 1, IPV Screening Instruments. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK533715/table/appf.tab1/
7. Laelago T, Belachew T, Tamrat M. Effect of intimate partner violence on birth outcomes. Afr Health Sci. 2017;17(3):681-689. doi:10.4314/ahs.v17i3.10