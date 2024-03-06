Гинекологическое обследование детей и подростков

Гинекологическое обследование детей препубертатного возраста проводится только при наличии медицинских показаний и включает в себя целенаправленное обследование, основанное на конкретных симптомах или причинах для беспокойства. Знание препубертатной анатомии и различных стадий полового созревания имеет важное значение для точной регистрации результатов.

Медицинский анамнез собирается у родителя (или опекуна) и ребенка, если это соответствует его возрасту. Родитель и ребенок должны быть проинформированы об этом обследовании, чтобы они знали, чего ожидать, и чтобы укрепить доверие между ребенком и врачом. Целью обследования должно быть получение необходимой информации, не вызывая у ребенка страха или лишнего дискомфорта.

Для диагностики большинства заболеваний вульвы или влагалища у детей достаточно внешнего осмотра. Маленьких детей можно обследовать на коленях у родителей. Дети старшего возраста осматриваются в коленно-грудном положении или с ногами в позиции "лягушачьих лапок", или на боку с приведением одного колена к груди.

При наличии выделений из влагалища и подозрении на инфекцию можно получить материал для посева, используя один из следующих методов:

Аккуратно вставьте вдоль кольца девственной плевы стерильный ватный тампон, смоченный стерильным физиологическим раствором

Впрысните стерильный физраствор во влагалище; используйте 3 тампона, удерживая их возле отверстия влагалища, чтобы собрать физраствор, выделяющийся во время кашля ребенка

Прикрепите шприц, заполненный стерильным физиологическим раствором, к катетеру; введите катетер во влагалище и инстиллируйте небольшое количество физиологического раствора; извлеките образец, оттянув поршень шприца назад

Без подтверждения наличия грибковой инфекции при посеве на микрофлору девочек до наступления полового созревания не следует лечить от инфекции, вызванной Candida. При подозрении на сексуальную травму можно выполнить анализ на инфекции, передающиеся половым путем.

Внутреннее гинекологическое обследование является оправданным в некоторых случаях, когда имеются постоянные симптомы со стороны мочеполовой системы или подозрение на аномалию влагалища или внутренних половых органов. Примеры проблем, которые требуют внутреннего обследования органов малого таза, включают физическую травму, сексуальное насилие, влагалищное кровотечение неясной этиологии, подозрение на инородное тело, объемное образование в половых органах или в области таза. Нормальные анатомические варианты или распространенные состояния вульвы (например, отсутствие сращения по средней линии, пролапс уретры, лабиальные спайки, пемфигоид или аномалии девственной плевы) не следует путать с физической травмой.

У детей гинекологический осмотр внутренних органов, как правило, проводится под наркозом. Влагалище и шейку матки можно исследовать с помощью носового зеркала Киллиана, волоконно-оптического вагиноскопа, цистоскопа или гибкого гистероскопа с промыванием физиологическим раствором.

У детей тазовые опухоли могут быть пальпируемыми в брюшной полости.