Влагалищное кровотечение на ранних сроках

Самостоятельно установленная беременность должна быть подтверждена анализом мочи на ХГЧ. Пациенткам с подтвержденной беременностью выполняют следующие исследования:

количественное исследование уровня бета-ХГЧ;

определение группы крови и резус-фактора;

Обычно ультрасонография

Определение резус-фактора крови выполняется для того, чтобы выяснить, нужно ли ввести пациентке иммуноглобулин Rho(D) для предотвращения сенсибилизации. При значительном кровотечении тестирование также должно включать общий анализ крови и либо определение типа крови и проверки на совместимость, либо перекрестную пробу. При массивном кровотечении или шоке определяют протромбиновое время/частичное тромбопластиновое время (ПВ/ЧТВ), уровень фибриногена и продукты деградации фибрина.

Для подтверждения внутриматочной беременности проводят трансвагинальное УЗИ органов малого таза. Если продукты зачатия были получены неповрежденными, то для подтверждения завершения аборта и отсутствия сохранившихся продуктов зачатия в полости матки предлагается также провести трансвагинальную ультрасонографию малого таза. Если у пациентки шок или значительное кровотечение, ультрасонография выполняется в лежачем положении.

Количественный уровень бета-ХГЧ помогает интерпретировать результаты УЗИ, однако абсолютной корреляции между определенным уровнем ХГЧ и сроком беременности не существует, что связано с вариабельностью и иногда многоплодием.

Кроме того, внутриматочная беременность все еще возможна, даже если она не видна при трансвагинальном ультразвуковом исследовании. Никакой установленный уровень бета-ХГЧ не может исключить внутриматочную беременность. Дискриминационная зона является уровнем бета-ХГЧ, выше которого трансвагинальное УЗИ должно визуализировать гестационный мешок с желточным мешком, что подтверждает наличие внутриматочной беременности. В качестве дискриминационной зоны обычно используются уровни ≥ 1000–2000 мМЕ/мл, однако некоторые исследования показывают, что плодное яйцо может не визуализироваться до тех пор, пока уровень ХГЧ не достигнет величины ≥ 3510 МЕ/л (1). Для помощи в выборе клинической тактики должен использоваться тот пограничный уровень ХГЧ, который является реферальным для медицинского учреждения в котором проводиться его измерение (2). У стабильных пациенток серия УЗИ в динамике может помочь скоординировать лечение, если уровень бета-ХГЧ находится вблизи этой дискриминационной зоны.

С помощью ультрасонографии можно также выявить разрыв кисты желтого тела и гестационную трофобластическую болезнь. Ультрасонография также может определить наличие продуктов зачатия в матке у пациенток с неполным или септическим абортом или неразвивающейся беременностью.

Если состояние пациентки стабильно, а клиническое подозрение на эктопическую беременность небольшое, можно выполнить серию исследований уровня бета-ХГЧ амбулаторно. Как правило, уровень возрастает в 2 раза каждые 1,4–2,1 дня до 41 дня гестации; при эктопической беременности (и абортах) уровень может быть ниже, чем ожидается в данный период, и не удваивается настолько быстро. Если клиническое подозрение на эктопическую беременность умеренное или сильное (в связи со значительной кровопотерей, болезненностью придатков или их сочетанием), следует выполнить диагностическую эвакуацию содержимого полости матки или дилатацию и кюретаж (ДиК), также возможна диагностическая лапароскопия.