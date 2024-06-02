Тазовое новообразование у женщин

Всем женщинам репродуктивного возраста с опухолями малого таза необходимо провести тест на беременность по моче или крови, независимо от менструального цикла или анамнеза половой жизни. Если тест на беременность положительный, то наиболее вероятной причиной образования опухоли является увеличение размеров беременной матки. Для оценки гестационного возраста и исключения любой другой патологии органов малого таза следует провести УЗИ.

Визуализация, как правило, является первой частью оценки, если нет подозрений на инфекцию органов малого таза. Если у пациентки имеются признаки, соответствующие воспалительным заболеваниям органов малого таза, выполняется общий анализ крови и проводится тестирование на гонорею и хламидиоз. Визуализация органов малого таза проводится при подозрении на тубо-овариальный абсцесс.

При гинекологических новообразованиях трансвагинальное УЗИ обычно является методом визуализации первой линии. Если ультразвуковое исследование не позволяет четко определить размер, местоположение и характеристики образования, для дальнейшей оценки обычно используют МРТ. КТ полезна для оценки наличия метастазов известных или предполагаемых гинекологических злокачественных новообразований.

Патологию матки (например, аденомиоз и лейомиому) или лейомиому шейки матки или других локализаций обычно диагностируют с помощью УЗИ. Тем не менее при наличии атипичных признаков и подозрении на саркому матки выполняется МРТ. Саркому матки можно заподозрить на визуализационных исследованиях органов малого таза, но окончательный диагноз обычно ставится только во время хирургического вмешательства или на основании послеоперационного патогистологического нализа после миомэктомии или гистерэктомии.

При наличии опухоли матки, если диагноз неясен, дальнейшее обследование может быть проведено с помощью биопсии эндометрия, гистероскопии и/или диагностической лапароскопии или лапаротомии.

При опухолях шейки матки оценка может быть проведена с помощью теста Папаниколау (ПАП-теста) и биопсии.

Объемные образования в области придатков матки трудно оценить полностью с помощью только визуализации. Простые кисты яичников (тонкие, гладкие стенки, отсутствие плотных компонентов, перегородок или внутреннего кровотока на допплеровском изображении) почти всегда являются доброкачественными, независимо от размера или менопаузального статуса пациентки (1, 2). Рентгенологические признаки, указывающие на рак, включают кисту с любой из следующих характеристик: > 10 см; сосочковые или плотные компоненты (особенно с кровоснабжением); неровность; толстые перегородки; поверхностные разрастания; асцит; признаки метастазов.

УЗИ обычно позволяет диагностировать зрелые тератомы и эндометриомы с высокой степенью достоверности; другие опухоли придатков матки могут быть неопределяемыми.

Международная группа анализа опухолей яичников (The International Ovarian Tumor Analysis – IOTA) разработала Простые правила предоперационной оценки риска малигнизации у женщин с опухолями яичников или других придаточных органов, которые рассматриваются как требующие хирургического вмешательства. Классификация основана на наличии или отсутствии 10 ультразвуковых признаков и имеет более высокую чувствительность и специфичность, чем другие классификационные шкалы. Простые правила оценки риска Международного анализа опухолей яичников (IOTA) также включают инструмент расчета риска (SRrisk), который можно использовать на мобильных устройствах (3).

Для оценки рака яичников могут быть использованы анализы на сывороточные маркеры, но чувствительность и специфичность этих тестов ограниченны и их обычно не назначают. Наиболее часто измеряемым сывороточным маркером является СА-125, особенно у женщин в постменопаузе. Белок эпидидимиса человека как маркер используется для различения доброкачественных и злокачественных образований яичников. Если подозревается неэпителиальная гистопатология, можно измерить уровни бета- хорионического гонадотропина человека, L-лактатдегидрогеназы, альфа-фетопротеина или ингибина.

УЗИ доброкачественных опухолевидных образований яичников Изображение By permission of the publisher. From Hricak H, Coakley F, Bergman A. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman, RR Barakat, and WJ Hoskins. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Придаточные образования с признаками или анализами крови, которые позволяют предположить злокачественность, не оцениваются с помощью биопсии, потому что выполнение биопсии может распространить злокачественные клетки. При низком риске развития злокачественных новообразований проводят серийное ультразвуковое исследование. Если риск злокачественности высок, требуется проведение диагностической лапароскопии или лапаротомии и оофорэктомии.