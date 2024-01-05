Неинвазивные пренатальные скрининговые исследования плода

Тестирование бесклеточной ДНК (cfDNA) является одним из видов неинвазивного скрининга плода, который может идентифицировать хромосомные аномалии плода при одноплодной беременности путем анализа циркулирующих бесклеточных нуклеиновых кислот плода в образце крови матери. Этот тест может быть проведен уже на 10-й неделе беременности и во многих центрах заменяет традиционный неинвазивный скрининг 1-го и 2-го триместра. Скрининг на основе бесклеточных ДНК является более точным, чем скрининг на сывороточные маркеры, и не зависит от гестационного возраста. Анализ на CfDNA включает сбор фетальных клеток, но это считается скрининговым тестом, а не окончательным диагностическим тестом на состояние плода.

Внеклеточные нуклеиновые кислоты плода, чаще всего, фрагменты ДНК, проникают в материнский кровоток во время нормального распада плацентарных трофобластных клеток. Изменение количества фрагментов из конкретных хромосом предсказывает риск развития хромосомных аномалий плода с большей точностью, чем традиционный комбинированный скрининг 1-го и 2-го триместров с использованием сывороточных аналитов и ультразвука. Кроме того, при одноплодной беременности могут быть выявлены аномалии половых хромосом (X, XXX, XYY и XXY), хотя и с несколько меньшей точностью. Ранние валидационные испытания установили > 99% чувствительности и специфичности для выявления синдрома Дауна (трисомия 21) и трисомии 18 при беременности с высоким уровнем риска. Трисомия 13 также может быть обнаружена, хотя чувствительность и специфичность при этом несколько ниже (1).

Скрининг бесклеточной ДНК (cfDNA) исторически рекомендовался только женщинам с уже существующими факторами риска развития трисомии плода. Тем не менее в настоящее время он широко используется как у пациенток со средним, так и с высоким риском. Американская коллегия акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists) рекомендует предлагать анализ внеклеточной ДНК всем беременным женщинам (2). Американская коллегия медицинской генетики и геномики (American College of Medical Genetics and Genomics) выпустила научно обоснованное руководство, пропагандирующее скрининг на бесклеточную ДНК как предпочтительный метод для всех одиночных и близнецовых беременностей (3).

Мета-анализ 117 исследований показал, что эффективность теста на основе cfDNA для распространенных анеуплоидий была следующая (4):

Трисомия 21: чувствительность 99%; специфичность 100%

Трисомия 18: чувствительность 98%; специфичность 100%

Трисомия 13: чувствительность 91%; специфичность 100%

Отличающиеся от нормы результаты анализа скДНК должны быть подтверждены диагностическим кариотипированием с использованием фетальных образцов, полученных с помощью инвазивных методов. Отрицательные результаты скрининга бесклеточной ДНК снизили использование стандартных инвазивных анализов.

Обычно, комбинированный скрининг в 1 триместре включает определение:

содержания бета-ХГЧ (свободного или общего) в материнской сыворотке

Ассоциированного с беременностью протеина-А плазмы (ПАПП-A)

Иногда - толщина шейной складки плода (при УЗИ)

Синдром Дауна у плода, как правило, ассоциирован с высоким уровнем бета-ХГЧ, низким уровнем ПАПП-А и увеличением толщины шейной складки плода. Хотя увеличение толщины воротникового пространства связано с повышенным риском развития у плода синдрома Дауна, диагностического порогового значения толщины воротникового пространства не установлено.

В большом проспективном исследовании, в котором участвовали женщины разного возраста, общая чувствительность теста на выявление синдрома Дауна составила примерно 85%, при этом частота ложноположительных результатов составила 5% (5). Для достижения данного уровня точности необходим специализированный тренинг по ультрасонографии и строгий мониторинг контроля качества измерения прозрачности шейной складки.