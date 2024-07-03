Физиология беременности

Сердечный выброс (СВ), определяемый как произведение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на ударный объем, увеличивается на 30–50% начиная с 6-й недели гестации и достигает пика между 16-й и 28-й неделями (как правило, около 24-й недели). Ожидается умеренная тахикардия у матери. Сердечный выброс остается на пиковых уровнях до 30-й недели. Затем сердечный выброс (СВ) начинает изменяться в зависимости от положения тела. Положение, в котором увеличенная матка в наибольшей степени сдавливает нижнюю полую вену (например, положение лежа), вызывает и наибольшее снижение сердечного выброса. В среднем СВ несколько снижается после 30 недель и до родов. Во время родов, СВ снова возрастает на 30%. После родов матка сокращается и СВ быстро снижается до уровня, превышающего нормальный на 15–25%, а затем постепенно снижается (в основном в течение последующих 3–4 недель), пока не достигнет исходного уровня примерно к 6 неделям после родов.

Увеличение СО во время беременности, главным образом, обусловлено потребностью маточно-плацентарного кровотока, объем которого значительно возрастает, и циркуляция в межворсинчатом пространстве действует отчасти как артериовенозный шунт. По мере развития плаценты и плода приток крови к матке должен возрастать примерно до 1 л/мин (20% нормального СВ) к сроку доношенной беременности. Возросшие потребности кожи (для терморегуляции) и почек (для экскреции продуктов жизнедеятельности плода) также вносят некоторый вклад в повышение СВ.

Чтобы увеличить СВ, ЧСС возрастает с нормальных 70 до 90 ударов в минуту, и ударный объем также увеличивается. Во время 2-ого триместра, артериальное давление снижается (и пульсовое давление колеблется в более широком диапазоне), несмотря на то, что СВ и уровни ренина и ангиотензина растут из-за расширения маточно-плацентарной циркуляции (по мере развития плацентарного межворсинчатого пространства) и снижения системного сосудистого сопротивления. Сопротивление снижается, т.к. повышаются вязкость и чувствительность крови к понижению уровня ангиотензина. Во время 3-ого триместра, артериальное давление может вернуться к нормальным значениям. При двойне СВ возрастает значительнее, и в 20 неделах диастолическое артериальное давление ниже, чем при одноплодной беременности.

Физические нагрузки увеличивают СВ, ЧСС, потребление кислорода и дыхательный объем в минуту в большей степени во время беременности.

Гипердинамическая гемоциркуляция при беременности повышает частоту функциональных шумов и усиливает тоны сердца. Рентгенологическое исследование или ЭКГ могут выявить смещение сердца в горизонтальное положение, ротацию влево с увеличением поперечного размера. Преждевременные предсердные и желудочковые удары нередки во время беременности. Все эти изменения физиологичны и не должны приниматься за сердечные нарушения; они, как правило, могут контролироваться только успокоением. Однако, пароксизмальная предсердная тахикардия возникает более часто при беременности и может потребовать профилактической дигитализации или другой антиаритмической терапии. Беременность не влияет на показания к кардиоверсии или на ее безопасность.