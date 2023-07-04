Подкожные противозачаточные имплантаты

В США доступен только один прогестиновый имплантат. Имплант выделяет этоногестрел (прогестин) со средней дозой 50 мкг/день в течении 12 месяцев. Имплант обеспечивает эффективную контрацепцию на срок до 3 лет (хотя в некоторых исследованиях эффективность сохранялась до 5 лет).

Вероятность беременности в первый год при идеальном использовании составляет 0,05%; при типичном использовании показатели идентичные.

Имплантат длиной 4 см, размером со спичку, одностержневой имплант, который можно устанавливать с помощью троакара подкожно; место установки находится над трицепсом на расстоянии около 8–10 см от медиального надмыщелка плечевой кости и на расстоянии 3–5 см кзади от (ниже) борозды между мышцами бицепса и трицепса. Следует избегать бороздки между бицепсом и трицепсом. Не требуется никаких кожных разрезов. Перед установкой или извлечением импланта врачи должны пройти 3-х часовое спонсируемое производителем обучение.

Доступные в настоящее время в Соединённых Штатах Америки имплантаты биоэквивалентны ранее использовавшимся имплантатам, но являются рентгеноконтрастными для более легкого нахождения в момент удаления. Кроме того, введение посредством аппликатора проще в использовании, так что существует меньшая вероятность того, что имплантат будет установлен слишком глубоко. Другие противозачаточные имплантаты доступны во всех странах мира.

Подкожный имплантат может быть вставлен в любое время в течение менструального цикла. Тем не менее, если незащищенный половой акт произошел в прошлом месяце, одновременно должен использоваться другой метод контрацепции, до тех пор, пока беременность не будет исключена с полной достоверностью посредством отрицательного теста на беременность или последующего возникновения менструации. Если имплантат вставляется в течение первых 5 дней менструального цикла, необходимо использовать резервный метод контрацепции. Если имплантат не внедряется в течение этого времени, одновременно должен использоваться резервный метод контрацепции, по крайней мере в течении последующих 7 дней.

Имплантат может быть внедрен сразу после спонтанного или индуцированного аборта или сразу после родов, независимо от статуса грудного вскармливания.

Существует несколько противопоказаний для имплантации прогестина, и они похожи на таковые у прогестиновых оральных контрацептивов.

Наиболее частые побочные эффекты те же, что у других прогестинов (нерегулярное вагинальное кровотечение, аменорея, головная боль).

Удаление импланта, которое обычно уже выполняется при неэффективности импланта, требует разреза на коже. Функция яичников нормализуется немедленно после удаления имплантата.