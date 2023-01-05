Первичная недостаточность яичников

Уровни фолликулстимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола

Исследование функции щитовидной железы, определение глюкозы крови натощак, электролитов крови и креатинина

Иногда генетические тесты

Преждевременную недостаточность яичников следует подозревать у женщин < 40 лет с необъяснимым бесплодием, нарушением менструальной функции или симптомами гипоэстрогении (1).

Проводится тест на беременность, еженедельно в течение 2–4 недель исследуются сывороточные уровни ФСГ и эстрадиола; если уровень ФСГ повышен (> 20 м единиц/мл, а обычно > 30 м единиц/мл), а уровень эстрадиола понижен (обычно < 20 пг/мл), недостаточность яичников считают установленной. Затем, в зависимости от предполагаемой причины, проводят дальнейшее обследование.

Поскольку антимюллеров гормон вырабатывается только в небольших фолликулах яичника, показатель уровня этого гормона в крови используется для того, чтобы попытаться диагностировать уменьшился ли овариальный резерв. Нормальные уровни находятся в промежутке между 1,5 и 4,0 нг/мл. Очень низкий уровень предполагает, что овариальный резерв снизился. Эндокринологи в обасти репродуктивной медицины используют уровни антимуллеровых гормонов, чтобы помочь предсказать, какие женщины могут плохо реагировать на лекарственные средства от бесплодия и у каких пар лечение бесплодия с меньшей вероятностью будет успешным. Гормон Антимюллера может вырабатываться в любое время в течение менструального цикла. Более новые, более чувствительные тесты на антимюллеров гормон могут помочь врачам диагностировать раннюю менопаузу.

Генетическое консультирование и исследование премутации FMR1 показано женщинам с семейным анамнезом первичной недостаточности яичников либо страдающим слабоумием, тремором или атаксией. Кариотип исследуют, если возраст женщины с подтвержденной недостаточностью или истощением яичников < 35 лет или подозревается премутация гена FMR1

Если кариотип является нормальным или если подозревается аутоиммунная причина, проводят тесты на определение сывороточных антител надпочечников и анти-21-гидроксилазы (аутоантитела надпочечников).

Анти-овариальные тесты на антитела не рекомендуется, потому что точность в диагностике недостаточна (2).

При подозрении на причину аутоиммунного характера, также проводятся тесты для проверки на аутоиммунный гипотиреоз; они включают в себя измерение тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4) и антител к антитиреоид-пероксидазе и тиреоглобулину.

Если есть подозрение на недостаточность надпочечников, измерение уровня кортизола утром или тест стимуляцией адренокортикотропным гормоном (АКТГ) могут подтвердить диагноз.

Необходимо провести другие тесты на определение аутоиммунной дисфункции; они включают общий анализ крови с дифференциалом, СОЭ и измерение антинуклеарных антител и ревматоидного фактора.

У женщин с симптомами и признаками дефицита эстрогена измеряют плотность костной ткани.

Биопсия яичников не показана.

Классификация Первичная недостаточность яичников может быть классифицирована на основании клинических данных и уровней ФСГ в крови следующим образом: Скрытая недостаточность яичников (уменьшение овариального резерва): Необъяснимое бесплодие и нормальный базальный уровень ФСГ в сыворотке крови

Биохимическая первичная недостаточность яичников: Необъяснимое бесплодие и повышенный базальный уровень ФСГ в сыворотке крови

Явная первичная недостаточность яичников: Нерегулярные менструации и повышенный базальный уровень ФСГ в сыворотке крови

Преждевременное истощение яичников: нерегулярные или эпизодические периоды в течение многих лет, возможность беременности и повышенный базальный уровень ФСГ в крови

Преждевременная менопауза: аменорея, необратимое бесплодие и полное истощение примордиальных фолликулов