Риски связанные с применением системной эстрогеновой терапии или комбинированной эстрогеновой/прогестогеновой терапии включают:

Терапия эстрогеном может быть противопоказана женщинам, которые болели или которые подвержены высокому риску развития рака молочной железы, инсульта, ишемической болезни сердца или тромбоза.

Риск рака эндометрия повышен у женщин с интактной маткой и принимает свободные эстрогены. Тем не менее женщина, находящаяся на гормональной терапии любого типа, с любым вагинальным кровотечением должна быть немедленно обследована для исключения рака эндометрия.

Риск развития рака молочной железы начинает увеличиваться после 3–5 лет комбинированной терапии стандартными дозами (например, конъюгированный эстроген 0,625 мг и медроксипрогестерона ацетат 2,5 мг 1 раз в день) (7). В рандомизированном исследовании Инициативы по охране здоровья женщин, в котором сравнивались пероральные конъюгированные эстрогены с медроксипрогестерона ацетатом или без него, когда применялся один только эстроген, риск рака молочной железы был немного ниже на 7-й год применения, но этот благоприятный эффект исчезал после 10–15 лет использования (8).

Риск венозной тромбоэмболии и инсульта может быть ниже при трансдермальном введении низких доз эстрогена, чем при приёме эстрогенов перорально. Пожилые женщины в постменопаузе (> 10 лет после менопаузы или > 60 лет на момент начала гормональной терапии) имеют более высокий риск ишемической болезни сердца, когда они получают перорально стандартные дозы комбинированной терапии (9, 10).

Данные по деменции неоднозначны. Среди участников ≥ 65 лет, участвующих в исследовании Инициативы по охране здоровья женщин, гормональная терапия в период менопаузы увеличивала риск развития деменции, при этом результаты применения комбинации конъюгированных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата были более неблагоприятными с точки зрения возникновения побочных эффектов, чем одних только эстрогенов (9). Однако у лиц в возрасте от 50 до 55 лет на момент рандомизации нейтральные результаты наблюдались в среднем через 7,2 года после вмешательства.

На фоне системной комбинированной или эстрогеновой терапии может увеличиваться частота заболеваний желчного пузыря и недержания мочи . Тем не менее, терапия низкими дозами вагинального эстрогена снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей и улучшает стрессовое и императивное недержание мочи (11). Риск всех этих расстройств очень низок у здоровых женщин, которые принимают гормональную терапию в течении короткого периода после менопаузы.

У прогестогенов могут быть побочные эффекты (например, вздутие живота, чувствительность или уплотнение молочных желез, головная боль, увеличение уровней липопротеинов низкой плотности); микронизированный прогестерон имеет меньше побочных эффектов но может вызвать сонливость (которая может быть сведена к минимуму, если принимать перед сном). Прогестогены могут увеличить риск тромбоза. Нет данных о безопасности длительного приема прогестогенов.

Перед тем, как назначить гормональное лечение, и периодически во время проведения самого лечения врачи должны обсуждать с пациентками его риски и преимущества.