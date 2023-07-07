Менопауза – это постоянное прекращение менструаций (аменорея) вследствие потери фолликулярной функции яичников. Клинические проявления могут включать приливы, ночную потливость, нарушение сна и мочеполовой синдром менопаузы (симптомы и признаки, связанные с дефицитом эстрогена, такие как вульвовагинальная атрофия). Диагноз ставится на основании клинических данных, основанных на отсутствии менструаций в течение 12 месяцев. Проявления могут быть вылечены (например, изменением образа жизни, нетрадиционной и альтернативной медициной, негормональной терапией и/или гормональной терапией).
В Соединенных Штатах средний возраст женщин с физиологической менопаузой составляет 51 г. Такие факторы, как курение, проживание на большой высоте и недоедание, могут вызвать менопаузу в более молодом возрасте.
Старение женской репродуктивной системы до и после менопаузы описывается поэтапно (см. таблицу Стадии менопаузы).
Репродуктивный период: включает в себя время от менархе до менопаузального перехода
Термин «пременопауза» относится к периоду нескольких лет (продолжительность сильно варьирует) до, и 1 год после последней менструации; это, как правило, наиболее симптоматическая фаза, потому что уровни гормонов неустойчивы.
Менопаузальный переход: происходит на стадии перименопаузы, длится, как правило, 4–8 лет и приводит к последнему менструальному циклу; характеризуется изменениями менструального цикла; делится на раннюю и позднюю стадии
Постменопауза: относится ко времени после последней менструации; делится на раннюю и позднюю стадии
Менопаузальный переход длится дольше у курящих женщин и у женщин, которые были моложе в начале менопаузального перехода (1). У чернокожих женщин менопаузальный переход длится дольше, чем у белых (2).
Преждевременное истощение яичников (первичная недостаточность яичников) – прекращение менструаций вследствие неятрогенного истощения яичников в возрасте до 40 лет. Считается, что способствующие факторы являются, в первую очередь, генетическими или аутоиммунными.
Этапы менопаузы
Характеристика
Ранний менопаузальный переход
Поздний менопаузальный переход
Ранняя постменопауза
Поздняя постменопауза
Продолжительность лечения
Различный
1–3 года
2 лет
3-6 лет
Остаточный ресурс
Менструальный цикл
Переменная длительность (постоянная разница в ≥ 7 дней в длительности последовательных циклов)
Период аменореи, который длится ≥ 60 дней
—
Постменопауза начинается после окончания последней менструации
—
—
Уровень ФСГ на 2-5 дни цикла
Высокий, но переменный
Высокий (> 25 МЕ/л)†
Высокий, но переменный
Стабилизируется на высоком уровне*
—
Симптомы
—
Вазомоторные симптомы, которые могут возникнуть
Вазомоторные симптомы, которые возникают чаще всего
—
Нарастающие симптомы мочеполового синдрома менопаузы
* Уровни ФСГ колеблются и увеличиваются в целом примерно до 2 лет после последней менструации, затем стабилизируются.
† Варьируется в зависимости от лаборатории; в некоторых лабораториях указывается как высокий (> 30 МЕ/л).
ФСГ = фолликулостимулирующий гормон
Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. Menopause 19 (4):387–395, 2012. doi:10.1210/jc.2011-3362
Общие справочные материалы
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Физиология менопаузы
С возрастом ответ яичников на воздействие гипофизарных гонадотропинов ФСГ и ЛГ снижается, инициирующими причинами являются следующие:
Более короткая фолликулярная фаза (с более короткими и менее регулярными менструальными циклами)
Уменьшение числа овуляций
Сниженная продукция прогестерона (см. рисунок Идеализированные циклические изменения гипофизарных гонадотропинов, эстрадиола (E2), прогестерона (Р) и маточного эндометрия во время нормального менструального цикла)
Во время менопаузального перехода и постменопаузы уровни эстрогена колеблются и, в конечном счете, значительно уменьшаются, но изменение уровней других гормонов варьирует.
Уровни эстрадиола могут подняться выше нормы, если происходят двойная овуляция и лютеиновое внефазное явление (LOOP) (т.е. преждевременное формирование фолликула из-за большого подъема ФСГ во время лютеиновой фазы). В общем, число жизнеспособных фолликулов уменьшается; в результате оставшиеся фолликулы не реагируют, и яичники производят очень мало эстрадиола. Эстрогены продолжают вырабатываться в периферических тканях (например, жировой, кожной) из андрогенов (например, андростендиона, тестостерона). Однако общий уровень эстрогена постепенно снижается на протяжении 5 лет после менопаузы, а эстрон как наиболее распространенный эстроген заменяет эстрадиол.
Снижение уровня ингибина яичников и эстрогенов, которые ингибируют выделение гипофизом ЛГ и ФСГ, приводит к значительному увеличению уровня этих гормонов в сыворотке крови.
Изменения андрогенов во время менопаузы включают снижение уровня андростендиона вдвое. Уменьшение количества тестостерона, которое начинается в молодом возрасте, не ускоряется в период менопаузы, поскольку строма надпочечников и яичников при менопаузе продолжает выделять значительное его количество.
Клетки эпителия влагалища отшелушиваются, что приводит к более щелочному рН. В результате число лактобацилл уменьшается и патогенные бактерии разрастаются, увеличивая риск вагинальных инфекций и воспаления.
Симптомы и признаки менопаузы
Изменения менструального цикла, с варьированием длины цикла, как правило, начинаются у женщины после 40 лет. Постоянная разница в длительности последовательного менструального цикла ≥ 7 дней определяет ранний менопаузальный переход. Пропуск ≥ 2 циклов определяет поздний менопаузальный переход.
Выраженные колебания уровня эстрогена могут способствовать другим симптомам и признакам перименопаузы, таким как
Болезненность молочных желез
Изменения менструального цикла
удрученность
Обострение менструальной мигрени
Симптомы могут длиться от 6 месяцев до > 10 лет и варьировать от незначительных до выраженных.
Вазомоторные симптомы
Приливы жара (приливы) и/или ночное чрезмерное потоотделение вследствие вазомоторной нестабильности наблюдаются у 75–85% женщин и обычно начинаются еще до прекращения менструаций. Вазомоторные симптомы длятся в среднем 7,4 года, а у некоторых женщин могут проявляться в течение более 10 лет (1).
Ощущения тепла или жара могут сопровождаться потоотделением, иногда обильным; внутренняя температура повышается. Кожа, в особенности, лица, головы и шеи, может нагреться и краснеть. За эпизодическим приливом, который может длиться от 30 секунд до 5 с интервалом в 20 минутах, может последовать озноб. Приливы могут проявляться во время сна как ночные поты.
Следует также учитывать другие причины приливов или ночной потливости (например, лимфома, туберкулез, mycobacteria avium), особенно, если эти симптомы не возникают во время менопаузы или не отвечают на гормональную терапию.
Механизм приливов неизвестен, но считается, что они являются результатом изменений в центре терморегуляции, расположенном в гипоталамусе. Диапазон основной температуры тела, которая является комфортной для женщины, снижается; в результате, очень небольшое увеличение основной температуры тела может вызывать выделение тепла, в виде прилива.
В исследовании, проведенном в период с 1996 по 2017 годы в Соединенных Штатах, женщины, которые идентифицировали себя с чернокожими, имели самую высокую распространенность и самую длительную продолжительность приливов, а также были наиболее обеспокоены ими, в то время как распространенность среди тех, кто идентифицировал себя как японки или китаянки, была самая низкая, а распространенность у женщин, идентифицировавшихся себя латиноамериканками и белыми, находилась в промежуточном диапазоне (2). Более низкий социально-экономический статус был связан с повышенным выявлением частоты приливов, независимо от расы/этнической принадлежности.
Вагинальный
Вагинальные симптомы включают сухость, диспареунию, а иногда раздражение и зуд. Когда производство эстрогена уменьшается, слизистая вульвы и вагины становится тоньше, суше, более рыхлой, и менее эластичной, и вагинальные складки исчезают.
Мочеполовой синдром менопаузы включает симптомы и признаки, вызванные дефицитом эстрогена и андрогена, такие как
Вульвовагинальная атрофия
Позыв к мочеиспусканию
Дизурия
Частые инфекции мочевыводящих путей и/или вагинит
Нейропсихиатрические симптомы
Нейропсихические изменения (например, плохая концентрация внимания, потеря памяти, депрессивные симптомы, тревога) могут скоротечно сопровождать менопаузу. Многие женщины испытывают эти симптомы во время перименопаузы и считают, что причиной является менопауза. Однако доказательства, подтверждающие связь между менопаузой и этими симптомами, неоднозначны (3). Кроме того, эти симптомы не имеют прямого отношения к снижению уровней эстрогена при менопаузе.
Повторяющееся ночное потоотделение может сопровождаться усталостью, раздражительностью из-за нарушения сна. Однако во время менопаузы нарушения сна распространены даже у женщин, не имеющих приливов.
Сердечно-сосудистая система
После менопаузы у женщин увеличиваются уровни липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) холестерина в крови Уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) остается таким же, как и перед менопаузой. Изменение уровней ЛПНП может частично объяснить причину того, почему атеросклероз и, следовательно, ишемическая болезнь сердца становятся более распространенными среди женщин после менопаузы. Однако неясно, являются ли эти изменения результатом старения или снижения уровня эстрогена после менопаузы. До наступления менопаузы высокие уровни эстрогенов могут защитить от ишемической болезни сердца.
Скелетно-мышечные проявления
До 20% потери плотности костной ткани происходит в течение первых 5 лет после менопаузы. По истечении этого периода быстрой потери костной ткани, скорость потери костной ткани, связанная с возрастом, у женщин близка аналогичным показателям у мужчин.
Другие симптомы
Менопауза – это нормальная, здоровая фаза в жизни женщины, но каждая женщина имеет свои уникальные ощущения.
Качество жизни может уменьшаться, если развиваются тяжелые или менее распространенные симптомы менопаузы, такие как ноющие ощущения и боли в суставах. У некоторых женщин (например, с историей эндометриоза, дисменореи, меноррагии, предменструального синдрома или менструальной мигрени) после менопаузы качество жизни улучшается.
У некоторых женщин в постменопаузе наблюдается синдром жжения рта.
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Диагностика менопаузы
Анамнез менструаций
Редко уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
Перименопауза вероятна у пациенток в возрасте 40-49 лет, у которых есть симптомы и признаки перименопаузы. Тем не менее, следует рассмотреть беременность, аменорею другой этиологии, или аномальное маточное кровотечение из-за рака матки. Первичную недостаточность яичников следует заподозрить у женщин с длительной аменореей в возрасте < 40 лет.
Сроки прекращения функции яичников классифицируются в зависимости от возраста следующим образом:
Преждевременная менопауза: возраст < 40 лет
Ранняя менопауза: возраст от 40 до 45 лет
Менопауза (типичный возрастной диапазон): > 45 лет
Диагноз менопаузы ставится на основании клинических данных; оно подтверждается задним числом, когда у женщины не было менструаций в течение 12 месяцев, и нет другой предполагаемой причины.
Вульвовагинальная атрофия при гинекологическом исследовании подтверждает диагноз
Уровень ФСГ может быть измерен, но этот анализ требуется редко, за исключением, однако, женщин, перенесших гистерэктомию, и женщин, которые моложе обычного возраста менопаузы. Однократное обследование может оказаться неинформативным, так как в период менопаузы уровни колеблются. Постоянно повышенные уровни подтверждают менопаузу.
Лечение менопаузы
Нефармакологические меры (например, когнитивно-поведенческая терапия, клинический гипноз)
Гормональная терапия (эстрогены, прогестогены и селективные модуляторы рецепторов эстрогена)
Негормональные препараты (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антагонисты нейрокининовых рецепторов)
(См. также the American College of Gynecologists and Obstetricians' Practice Bulletin No. 141.)
Лечение менопаузы симптоматическое (например, чтобы облегчить приливы и симптомы, вызванные вульвовагинальной атрофией).
Информирование пациентов о физиологических причинах менопаузы и возможных симптомах и признаках помогает пациентам справиться с происходящими изменениями.
В дополнение к лечению симптомов менопаузы, женщины в постменопаузе должны проходить скрининг на остеопороз если они соответствуют следующим критериям:
Люди с высоким риском возникновения переломов, (например, пациенты с отягощённой семейной наследственностью по остеопорозу)
Те, кто имеет в анамнезе расстройства пищевого поведения, низкий индекс массы тела (ИМТ), хроническое применение кортикостероидов, желудочное шунтирование, Болезнь Крона, синдром мальабсорбции, или предшествующий хрупкий перелом или другие факторы риска дефицита эстрогена после менопаузы
Все женщины ≥ 65 лет
Нефармакологические меры
Нефармакологические варианты, доказавшие свою эффективность в рандомизированных исследованиях при лечении вазомоторных симптомов (1), включают когнитивно-поведенческую терапию (2, 3) и клинический гипноз (4, 5). Эти методы лечения также улучшают сон и сексуальную функцию.
Для женщин с ожирением эффективно снижение веса, особенно в период ранней перименопаузы (6, 7).
Блокада звездчатого ганглия также эффективна при вазомоторных симптомах менопаузы (8). Эта процедура также применяется для лечения мигрени и комплексного регионарного болевого синдрома и предполагает введение анестетика в нижний шейный или верхний грудной отдел передней поверхности шейного отдела позвоночника.
Для лечения симптомов менопаузы было предложено много различных типов нефармакологических вмешательств. Следующие меры не рекомендуются Североамериканским обществом по изучению менопаузы из-за недостаточных или отрицательных данных об их эффективности в снижении вазомоторных симптомов (1):
Методы охлаждения (например, опускание термостата, использование вентиляторов, термобелья или легкой одежды, охлаждающих простыней или других постельных принадлежностей)
Избегать триггеров (например, острой пищи, алкоголя, кофеина)
Изменения характера питания
Физические нагрузки
Йога
Использование приемов релаксации
Размеренное дыхание (несколько медленных глубоких вдохов с вдохом через нос и выдохом через рот)
Вмешательства на основе осознанности
Хиропрактика
Иглоукалывание
Калибровка нейронных осцилляций
Многие из этих вмешательств имеют другие преимущества для здоровья и низкий потенциал вреда. Например, здоровое питание важно для укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, а физические упражнения, йога и методы релаксации могут улучшить сон и уменьшить стресс. Отдельные женщины могут найти некоторые из этих мер полезными при наличии вазомоторных симптомов. Тем не менее, врачи должны консультировать женщин насчет использования недоказанных методов, которые являются инвазивными или имеют другой потенциальный вред (например, экстремальные диеты). Кроме того, преимущества недоказанных методов лечения не перевешивают нагрузку на пациентов, если они являются дорогостоящими, трудоемкими или физически сложными.
Продаваемые без рецепта вагинальные лубриканты и увлажняющие средства помогают уменьшить сухость влагалища. Половой акт или другая вагинальная стимуляция помогает сохранить эластичность влагалища у пациентов в период менопаузы.
Гормональная терапия
Гормональная терапия (напр. эстроген, прогестин или их комбинация) является наиболее эффективным средством для лечения симптомов менопаузы. Для предотвращения неоплазии эндометрия у женщин с маткой (т.е. у которых не было гистерэктомии) эстроген должен быть назначен в комбинации с прогестогеном (чтобы противостоять эффекту эстрогена на эндометрий). Исключением является вагинальная терапия очень низкими дозами эстрогена (используется при мочеполовом синдроме менопаузы), которая может быть назначена без прогестогена. Сочетание конъюгированных эстрогенов с базедоксифеном является другим вариантом терапии для женщин с маткой.
Селективные модуляторы рецепторов эстрогена (СМРЭ)
Оспемифен, СМЭР, может использоваться для лечения диспареунии, вызванной атрофией влагалища, если женщины не могут самостоятельно принимать вагинальную терапию эстрогенами или вагинальный дегидроэпиандростерон (например, если у них тяжелый артрит). Оспемифен может увеличить риск венозного тромбоза.
Базедоксифен дается в сочетании с конъюгированнымм эстрогенами и не требует одновременного использования прогестогена; он может облегчить приливы, улучшить сон, предотвратить потерю костной массы и уменьшить симптомы вагинальной атрофии.
У женщин с высоким риском развития рака молочной железы и нуждающихся в профилактике потери костной массы или переломов ралоксифен может назначаться с риском небольшого увеличения приливов, судорог в ногах или венозного тромбоза. Никакого повышенного риска инсульта не наблюдалось, но у женщин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось небольшое увеличение смертельных исходов инсульта (9).
СМРЭ тамоксифен и ралоксифен ранее использовались, преимущественно, в связи с их антиэстрогенными свойствами, но не для облегчения симптомов менопаузы.
Негормональные препараты
В хорошо спланированных, рандомизированных контролируемых исследованиях негормональные препараты, доказавшие свою эффективность в лечении вазомоторных симптомов, представлены следующим образом (однако все эти препараты менее эффективны, чем гормональная терапия) (1):
Антагонисты нейрокининовых рецепторов
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (ИОЗСН)
Габапентин
Оксибутинин
Два негормональных препарата одобрены Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) специально для приливов: низкодозированная (7,5 мг 1 раз в день) соль пароксетина (СИОЗС) и фезолинетант (селективный антагонист рецепторов нейрокинина-3) (10, 11, 12).
Для фезолинетанта потенциальные побочные эффекты включают боль в животе, диарею, проблемы со сном, боль в спине, приливы и редкие сообщения о повреждениях печени. Функциональные печеночные тесты необходимо провести до начала приема фезолинетанта, а затем проводить каждые 3 месяца в течение первых 9 месяцев лечения. Фезолинетант противопоказан пациентам, использующим ингибиторы CYP1A2 (например, ципрофлоксацин, циметидин и другие препараты).
Оксибутинин, антихолинергический препарат, который используется для лечения гиперактивного мочевого пузыря, также эффективно лечит вазомоторные симптомы (в исследованиях дозы включали 2,5 или 5 мг 2 раза в день; или до 15 мг пролонгированного действия 1 раз в день) (13). Габапентин (300 мг до 3 раз в день) показал свою эффективность и хорошую переносимость (14). Тем не менее, прегабалин не рекомендуется по причине ограниченных данных об эффективности и риска побочных эффектов, включая потенциальное злоупотребление психоактивными веществами. Среди негормональных препаратов не рекомендуется использовать суворексант (двойной антагонист орексиновых рецепторов) из-за ограниченной эффективности, а также клонидин, поскольку он менее эффективен, чем другие негормональные препараты (1).
Травяные или диетические добавки
Для купирования климактерических симптомов предложено множество биологически активных добавок. Не существует добавок с доказанной эффективностью для лечения вазомоторных симптомов, и их использование не рекомендовано Североамериканским обществом по изучению менопаузы (1).
К добавкам с ограниченными или противоречивыми доказательствами их пользы относятся соевые продукты и соевые экстракты, соевый метаболит эквол, экстракт пыльцы, сукцинат аммония, лактобактерии и ревень. К числу добавок, польза которых не доказана, относятся цимицифуга, масло примулы вечерней, дикий ямс, омега-3 жирные кислоты и каннабиноиды.
Некоторые растительные препараты или другие добавки взаимодействуют с другими лекарственными средствами. Поскольку не все методы комплементарной и альтернативной медицины являются эффективными и безопасными, клиницисты должны обсудить риски и преимущества этих методов лечения, чтобы убедиться, что пациентки хорошо информированы (15).
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Гормональная терапия при менопаузе
Гормональная терапия (эстроген и/или прогестоген) является наиболее эффективным средством для лечения симптомов менопаузы(1). Он используется для облегчения вазомоторных и других системных симптомов менопаузы, лечения симптомов, вызванных вульвовагинальной атрофией, и, у некоторых пациентов для профилактики или лечения остеопороза.
Менопаузальная гормональная терапия улучшает качество жизни многих женщин за счет облегчения их симптомов, но не улучшает качество жизни бессимптомных женщин в постменопаузе и не должна им рутинно назначаться.
Если для контроля симптомов менопаузы необходима гормональная терапия, клиницисты должны определить наиболее подходящий тип, дозу, путь введения и продолжительность применения, исходя из целей лечения и индивидуальных рисков для здоровья. Следует проводить периодическую переоценку потенциальных преимуществ и вреда, вызванных гормональной терапией.
Для здоровых женщин с назойливыми симптомами менопаузы, которые младше 60 лет или находятся менее 10 лет в состоянии после начала менопаузы, потенциальные преимущества гормональной терапии, скорее всего, превысят потенциальный вред. Для женщин, которые подвержены риску потери костной массы или перелома, гормональная терапия уменьшает потерю костной массы и возникновение переломов и может использоваться у женщин, которые не являются кандидатами на препараты первой линии для лечения остеопороза.
Начинать гормональную терапию женщинам старше 60 лет или от 10 до 20 лет после начала менопаузы обычно не рекомендуется (1). У таких женщин потенциальный вред гормональной терапии (например, ишемическая болезнь сердца, инсульт, венозная тромбоэмболия, деменция), вероятно, превысит потенциальные преимущества.
Если клинические рекомендации не ясны, возможно совместное принятие решения в связи со следующим:
Потенциальные преимущества и вред гормональной терапии могут быть сложными.
Чистая польза и вред могут быть незначительными.
Риски для здоровья могут меняться с возрастом.
Выбор системной гормональной терапии
Женщинам, имеющим матку (т.е. не подвергшихся гистерэктомии) обычно назначают эстроген, его нужно давать в комбинации с прогестогеном (прогестерон или синтетический прогестин), поскольку некомпенсированный эстроген увеличивает риск гиперплазии эндометрия и рака.
Для системной терапии эстрогенами могут использоваться пероральные, трансдермальные (пластырь, лосьон, спрей или гель) или вагинальные формы. Лечение следует начинать с низкой дозы; в случае необходимости, дозу увеличивают каждые 2 - 4 недели. Дозы варьируются в зависимости от препарата. Примерами препаратов и низких доз для системной терапии являются
0,3 мг конъюгированные эстрогены перорально 1 раз в день
0,5 мг эстрадиола перорально 1 раз в день
От 0,014 до 0,375 мг в день эстрадиола в виде пластыря, наносимого на кожу один или два раза в неделю
0,05 мг в день вагинального кольца с эстрадиолом, вводимого каждые 3 месяца
Существуют также ежедневные гели и спреи для кожи с эстрадиолом в различных дозировках.
Прогестоген принимается непрерывно (т.е. ежедневно) или последовательно (циклически; 12–14 последовательных дней каждые 4 недели). Примерами препаратов и дозировок являются:
Медроксипрогестерона ацетат: 2,5 мг для продолжительного использования и 5 мг для последовательного применения
Микронизированный прогестерон (натуральный, а не синтетический прогестерон): 100 мг для продолжительного использования и 200 мг для последовательного применения
Левоноргестреловая внутриматочная спираль 52 мг (высвобождает 20 мкг в день в течение 5 лет, 10 мкг в день с 5 по 8 годы применения)
Кровотечение, возникающее из-за отмены прогестогена, менее вероятно при непрерывной терапии, хотя в течение первых 6-9 месяцев терапии могут возникать нерегулярные кровотечения.
Комбинированные препараты эстрогена и прогестогена доступны в виде таблетки и трансдермальных пластырей.
Таблетки (например, 0,3 мг конъюгированных эстрогенов плюс медроксипрогестерона ацетат 1,5 мг 1 раз в день; норэтиндрона ацетат 0,1 мг плюс эстрадиол 0,5 мг 1 раз в день)
Пластыри (например, эстрадиол 0,045 мг плюс левоноргестрел 0,015 мг в день, высвобождаемый пластырем, наносимым на кожу 1 раз в неделю)
Женщинам, перенесшим гистерэктомию, системная терапия эстрогенами назначается отдельно.
Альтернативой системной терапии эстрогенами является комбинация конъюгированного эстрогена/базедоксифена (селективный модулятор рецепторов эстрогена [SERM]). Это хороший вариант для женщин с болезненностью молочных желез в анамнезе или кровотечением на фоне терапии эстрогенами, а также для женщин с семейным анамнезом рака молочной железы. Базедоксифен действует как антагонист рецепторов эстрогена в эндометрии и защищает от рака эндометрия; таким образом, прогестоген не требуется. Конъюгированный эстроген/базадоксифен может облегчить приливы, улучшить сон, предотвратить потерю костной массы и уменьшить симптомы атрофии влагалища. Преимущества конъюгированного эстрогена/базадоксифена включают более низкую частоту заболеваемости молочной железы и аномальных маточных кровотечений, чем при других формах гормональной терапии; заболеваемость аналогична таковой с плацебо. Плотность груди и заболеваемость раком молочной железы не участились у женщин, которые принимали лечение в течение 2 лет (2). Риск венозных тромбозов аналогичен риску от эстрогена, но конъюгированный эстроген/базадоксифен, похоже, защищает эндометрий и, потенциально, грудь. Базедоксифен в виде отдельного лекарственного средства не доступен в Соединенных Штатах.
Когда эстроген противопоказан, прогестогены иногда используются отдельно (например, медроксипрогестерона ацетат 10 мг перорально 1 раз в день или депо 150 мг внутримышечно 1 раз в месяц, мегестрола ацетат 10–20 мг перорально 1 раз в день, микронизированный прогестерон 300 мг на ночь), но они не так эффективны, как эстроген при приливах и не уменьшают сухость влагалища. Микронизированный прогестерон в арахисовом масле противопоказан женщинам, страдающим аллергией на арахис. Более новые комбинированные продукты не содержат арахисовое масло. Влияние на плотность костной ткани менопаузальной гормональной монотерапии прогестагенами не определено. Плотность костей снижается при использовании некоторых контрацептивов прогестагенового происхождения (депо-медроксипрогестерона ацетат), в тоже время другие на нее влияние не оказывают (внутриматочные левоноргестреловые устройства).
Мочеполовой синдром менопаузы
Когда единственными симптомами являются урогенитальные, предпочтительна вагинальная гормональная терапия. Местные формы (например, кремы; вагинальные таблетки, суппозитории или кольца) могут быть более эффективными при урогенитальных симптомах, чем пероральные формы, и иногда используются в дополнение к системной терапии, если эти симптомы не поддаются адекватному лечению.
Вагинальные таблетки эстрадиола, суппозитории, кольца или кремы в низких дозах (например, 4 или 10 мкг для таблеток, 7,5 мкг кольца, 0,5 мг крема эстрадиола) доставляют меньше эстрогена в системный кровоток. Когда эстроген в вагинальной форме используется в наименьших рекомендуемых дозах, прогестаген не нужен. Тем не менее более высокие дозы вагинального эстрогена могут доставлять столько же эстрогена, как и при пероральной или трансдермальной терапии и, для женщин с сохраненной маткой, требуют дополнительного приема прогестогена. Любое влагалищное кровотечение у женщин, принимающих гормональную терапию, будь то системное или вагинальное, должно быть немедленно оценено для исключения рака эндометрия.
Интравагинальный дегидроэпиандростерон (ДГЭА) может облегчить сухость влагалища и другие симптомы вагинальной атрофии; он доступен и эффективен для облегчения диспареунии вследствие менопаузы (3).
При использовании низких доз вагинального эстрогена или ДГЭА или оспемифена прогестоген не требуется; тем не менее, данные о безопасности долгосрочного использования этих препаратов для эндометрия отсутствуют (1).
Оспемифен, СМРЭ, может быть использован для лечения диспареунии, обусловленной атрофией влагалища, если женщины не в состоянии самостоятельно вводить вагинальную терапию эстрогенами или дегидроэпиандростерон (например, при тяжелом артрите) или если они предпочитают использовать пероральные препараты, отличные от эстрогена (4). У женщин, которые недавно начали принимать гормональную терапию, приливы могут временно увеличиваться, но у большинства женщин они проходят примерно через 6 недель. Оспемифен может увеличить риск венозного тромбоза.
Если симптомы легкие или эстроген противопоказан, может быть достаточным применение негормональных безрецептурных препаратов (например, вагинальные лубриканты, увлажняющие средства) (1).
При умеренных и тяжелых симптомах со стороны мочеполовой системы лечение включает:
Интравагинальный эстроген
Интравагинальный ДГЭА
Системную гормональную терапию
Ospemifene
Женщинам с высоким риском развития рака молочной железы после консультации с онкологом может быть назначено небольшое количество эстрадиола местно (5).
Лечение остеопороз
Терапия эстрогеном благотворно влияет на плотность костной ткани и уменьшает частоту переломов у женщин в постменопаузе (не характерно для женщин с остеопорозом). В одном крупном исследовании гормональная терапия снизила частоту переломов на 24% (6). Тем не менее, терапия, эстрогеном (с прогестогеном или без него) не рекомендуется в качестве первичной терапии или в качестве профилактики остеопороза. Когда остеопороз или профилактика остеопороза является единственной проблемой, клиницисты должны рассмотреть вопрос об использовании гормональной терапии в следующих случаях:
Женщины подвергаются значительному риску развития остеопороза.
Они предпочитают не принимать препараты первой линии для лечения остеопороза.
Им меньше 60 лет или прошло < 10 лет после наступления менопаузы.
Риски и побочные эффекты
Риски связанные с применением системной эстрогеновой терапии или комбинированной эстрогеновой/прогестогеновой терапии включают:
Венозная тромбоэмболия
Рак эндометрия, возникающий, в основном, у женщин с сохраненной маткой, принимающих эстроген без прогестогена
Терапия эстрогеном может быть противопоказана женщинам, которые болели или которые подвержены высокому риску развития рака молочной железы, инсульта, ишемической болезни сердца или тромбоза.
Риск рака эндометрия повышен у женщин с интактной маткой и принимает свободные эстрогены. Тем не менее женщина, находящаяся на гормональной терапии любого типа, с любым вагинальным кровотечением должна быть немедленно обследована для исключения рака эндометрия.
Риск развития рака молочной железы начинает увеличиваться после 3–5 лет комбинированной терапии стандартными дозами (например, конъюгированный эстроген 0,625 мг и медроксипрогестерона ацетат 2,5 мг 1 раз в день) (7). В рандомизированном исследовании Инициативы по охране здоровья женщин, в котором сравнивались пероральные конъюгированные эстрогены с медроксипрогестерона ацетатом или без него, когда применялся один только эстроген, риск рака молочной железы был немного ниже на 7-й год применения, но этот благоприятный эффект исчезал после 10–15 лет использования (8).
Риск венозной тромбоэмболии и инсульта может быть ниже при трансдермальном введении низких доз эстрогена, чем при приёме эстрогенов перорально. Пожилые женщины в постменопаузе (> 10 лет после менопаузы или > 60 лет на момент начала гормональной терапии) имеют более высокий риск ишемической болезни сердца, когда они получают перорально стандартные дозы комбинированной терапии (9, 10).
Данные по деменции неоднозначны. Среди участников ≥ 65 лет, участвующих в исследовании Инициативы по охране здоровья женщин, гормональная терапия в период менопаузы увеличивала риск развития деменции, при этом результаты применения комбинации конъюгированных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата были более неблагоприятными с точки зрения возникновения побочных эффектов, чем одних только эстрогенов (9). Однако у лиц в возрасте от 50 до 55 лет на момент рандомизации нейтральные результаты наблюдались в среднем через 7,2 года после вмешательства.
На фоне системной комбинированной или эстрогеновой терапии может увеличиваться частота заболеваний желчного пузыря и недержания мочи . Тем не менее, терапия низкими дозами вагинального эстрогена снижает частоту рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей и улучшает стрессовое и императивное недержание мочи (11). Риск всех этих расстройств очень низок у здоровых женщин, которые принимают гормональную терапию в течении короткого периода после менопаузы.
У прогестогенов могут быть побочные эффекты (например, вздутие живота, чувствительность или уплотнение молочных желез, головная боль, увеличение уровней липопротеинов низкой плотности); микронизированный прогестерон имеет меньше побочных эффектов но может вызвать сонливость (которая может быть сведена к минимуму, если принимать перед сном). Прогестогены могут увеличить риск тромбоза. Нет данных о безопасности длительного приема прогестогенов.
Перед тем, как назначить гормональное лечение, и периодически во время проведения самого лечения врачи должны обсуждать с пациентками его риски и преимущества.
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Основные положения
В Соединенных Штатах менопауза у женщин наступает в среднем в возрасте 51 лет.
Существует тенденция максимального проявления симптомов менопаузы в течение нескольких лет до и через год после менопаузы (в период перименопаузы), за исключением симптоматической вульвовагинальной атрофии, которая со временем может только прогрессировать.
До 20% потери плотности костной ткани происходит в течение первых 5 лет после наступления менопаузы, за которой следует возрастная потеря костной массы, аналогичная той, что встречается у мужчин.
Считается, что менопауза подтверждается, если женщина соответствующего возраста и которая не беременна, не имеет менструаций в течение 12 месяцев.
При вагинальной сухости или диспареунии, обусловленной менопаузой, рекомендуется вагинальная стимуляция, а также безрецептурные вагинальные смазки и увлажнители, а если они неэффективны, нужно рассмотреть использование вагинальных кремов, таблеток, суппозиторий или колец, содержащих низкие дозы эстрогена; другие варианты включают оспемифен перорально или интравагинальные суппозитории ДГЭА.
Перед назначением гормональной терапии и периодически в ходе самой терапии говорите с женщиной о потенциальных преимуществах и вреде (например, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, рак молочной железы, незначительный риск заболевания желчного пузыря, недержание мочи при стрессе); имеется потенциально больший вред для тех женщин, которые начинают гормональную терапию после 60 лет или находящихся в постменопаузальном периоде > 10-20 лет.
Если женщины выбирают гормональную терапию, чтобы облегчить приливы, назначают эстроген, а женщинам с наличием матки – совместно с ним прогестоген или конъюгорованный эстроген/базедоксифен.
Индивидуализируйте лечение гормонотерапией для получения максимальной пользы и минимизации вреда, а также периодически повторно анализируйте преимущество и вред такого лечения; низкодозовая чрескожная гормонотерапия может иметь меньший риск осложнений в виде глубокого тромбоза вен и инсульта.
Рассмотрите СИОЗС (например, соль пароксетина), СИОЗСН (например, венлафаксин), антагонисты рецепторов нейрокинина (например, фезолинетант) и габапентин в качестве альтернативы гормональной терапии для облегчения приливов.
Эффективные нефармакологические варианты включают когнитивно-поведенческую терапию, гипноз и, возможно, снижение веса.
Дополнительная информация
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Pinkerton JV: Hormone Therapy for Postmenopausal Women. N Engl J Med 382(5):446-455, 2020. doi:10.1056/NEJMcp1714787