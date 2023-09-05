Рак вульвы

Широкое иссечение и лимфодиссекция, кроме тех случаев, когда возникает инвазия в строму ≤ 1 мм

Хирургическое вмешательство, лучевая терапия и/или химиотерапия для III или IV стадии рака

(См. также National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Vulvar Cancer [Squamous Cell Carcinoma].)

Широкое (≥ 2 см) радикальное иссечение локальной опухоли показано, если опухоль ограничена вульвой без распространения на прилежащие структуры промежности. Лимфодиссекция лимфатических узлов может быть выполнена при инвазии в строму > 1 мм, но не является необходимой при инвазии в строму ≤ 1 мм. Радикальная вульвэктомия обычно показана при аденокарциноме бартолиновой железы.

Для лечения латеральных опухолей ≤2 см рекомендуется односторонняя обширная местная эксцизия и односторонняя диссекция сторожевых лимфоузлов. Поражения вблизи срединной линии и большинство поражений > 2 см требуют двустороннего иссечения сигнального лимфатического узла.

Для опухолей с распространением на смежные структуры промежности, такие как уретра, влагалище или анус, модифицированная радикальная вульвэктомия показана независимо от размера опухоли.

Биопсия сигнального лимфатического узла является разумной альтернативой процедуры лимфодиссекции у некоторых женщин с плоскоклеточной карциномой вульвы. Не следует учитывать результаты картирования сигнальных лимфатических узлов, если клинические данные указывают, что рак распространился на лимфатические узлы в паху. Для картирования сигнальных лимфатических узлов индикатор (синий краситель, технеций-99 [99Tc], индоцианиновый зеленый [ICG]) вводится внутрикожно вокруг и перед передним краем карциномы вульвы.

Дальнейшее обследование лимфатических узлов и лечение основано на результатах биопсии сигнального лимфатического узла (СЛУ) или лимфаденэктомии. Если исследование пахово-бедренных узлов показало отрицательные результат, целесообразно наблюдение. Если один или несколько сигнальных лимфатических узлов положительные, лечение зависит от размера метастазов. При микрометастазах (≤ 2 мм), пахово-бедренная лучевая терапия (50 Гр) является безопасной альтернативой паховой лимфаденэктомии. При макрометастазах в СЛУ (> 2 мм) рекомендуется паховая лимфаденэктомия для предотвращения рецидивирования в паховой изолированной области, хотя она связана со значительным риском травматичности, раневых осложнений, лимфедемы и лимфоцеле (1). В продолжающемся неконтролируемом проспективном исследовании фазы II изучается безопасность замены пахово-бедренной лимфаденэктомии химиолучевой терапией (56 Гр) у пациентов с ранней стадией рака вульвы с макрометастазами (> 2 мм) и/или экстракапсулярным распространением в сигнальный лимфоузел (2).

Для 3 стадии - диссекция лимфатических узлов с последующей послеоперационной внешней лучевой терапией и химиотерапией (химиолучевая терапия) - предпочтительно цисплатином; возможно, фторурацил - обычно проводится до широкого радикального иссечения. Альтернативой является более радикальное хирургическое вмешательство или экзентерация.

Для стадии IV лечение представляет собой комбинацию экзентерации таза, лучевой терапии и системной химиотерапии (цисплатин, карбоплатин, цисплатин или карбоплатин/паклитаксел или цисплатин/паклитаксел плюс бевацизумаб).