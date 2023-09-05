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Рак вульвы

Авторы:Pedro T. Ramirez, MD, Houston Methodist Hospital;
Gloria Salvo, MD, MD Anderson Cancer Center
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Рак вульвы обычно представляет собой плоскоклеточный рак, наиболее распространенный среди женщин пожилого возраста. Она обычно манифестирует в виде видимого или пальпируемого образования. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение обычно включает эксцизию и иссечение лимфоузлов или картирование сигнальных лимфоузлов.

Рак вульвы находится на 4-м месте среди наиболее распространенных видов рака у женщин в США; он вызывает 6% случаев рака женского полового тракта. В США рак вульвы стал причиной приблизительно 6470 новых случаев заболевания и 1670 смертей в 2023 году (1).

Средний возраст диагностирования около 70 лет, частота заболеваемости с возрастом увеличивается.

Рак вульвы часто возникает на больших половых губах. Реже рак вульвы поражает малые половые губы, клитор или влагалищные железы. Рак вульвы обычно развивается медленно в течение нескольких лет. Предраковые изменения на клеточном уровне могут развиваться на поверхности эпителия вульвы (без инвазии) в течение длительного периода времени. Это состояние (так называемое вульварная интраэпителиальная неоплазия [ВИН]) может стать инвазивным (злокачественным), поэтому его следует диагностировать и лечить.

Факторы риска развития рака вульвы включают:

Большинство случаев рака вульвы вызываются персистирующей инфекцией,вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). Предвестником рака вульвы является интраэпителиальная неоплазия вульвы (ВИН).

Общие справочные материалы

  1. 1. American Cancer Society: Key Statistics for Vulvar Cancer. По состоянию на 14 июля 2023 года.

Патоморфология рака вульвы

Приблизительно 90% случаев рака вульвы представляют собой сквамозные карциномы; около 5% – меланомы. Остальные включают аденокарциномы и переходно-клеточные, аденоидные кистозные и адено-сквамозные карциномы; все они могут развиваться в бартолиниевых железах. Также встречаются саркомы и базально-клеточные карциномы на фоне аденокарциномы.

Рак влагалища может распространяться следующим образом:

  • Путем прямого разрастания (например, в мочеиспускательный канал, мочевой пузырь, влагалище, промежность, анус или прямую кишку)

  • Гематогенно

  • В паховые лимфоузлы

  • От паховых лимфатических узлов до тазовых и парааортальных лимфатических узлов

Диагностика рака вульвы

  • Биопсия

Рак вульвы может имитировать генитальные язвы (например, шанкроиды), передающиеся половым путем, базально-клеточный рак, болезнь Педжета (бледный экзематоидный очаг), кисту бартолиниевой железы или абсцесс, остроконечную кондилому (генитальную бородавку). Врачи должны заподозрить рак вульвы, если поражение вульвы развивается у женщин с низким риском инфекций, передающихся половым путем (ИППП), или при отсутствии ответа на лечение ИППП.

Выполняется диагностическая дермальная трепанобиопсия под местной анестезией. Иногда, проводят широкое местное иссечение ткани с целью дифференцировать VIN от рака. Окрашивание тканей вульвы толуидиновым синим или кольпоскопия позволяют обнаружить малозаметные очаги.

Здравый смысл и предостережения

  • Если поражение вульвы развивается у женщины с низким риском инфекций, передающихся половым путем (ИППП), или не отвечает на лечение ИППП, необходимо провести исследование на предмет наличия рака вульвы.

Стадирование

Стадирование рака вульвы основано на размере и месте развития опухоли, а также вовлеченности регионарных лимфоузлов, определяемой при их диссекции или биопсии сигнального лимфатического узла в рамках начального хирургического лечения (см. таблицу Стадии рака вульвы).

Таблица
Таблица

Стадии рака вульвы

Стадия

Описание

Пятилетняя выживаемость

I

Ограничен вульвой

> 90%

IA

≤ 2 см во всех измерениях и ≤ 1 мм стромальной инвазии

IB

> 2см в любом измерении или стромальная инвазия > 1мм

II

Опухоль любого размера с распространением в прилегающих областях (нижней трети мочеиспускательного канала, нижней трети влагалища или ануса) и отсутствие метастазов в лимфоузлах

80%

III

Опухоль любого размера, распространяющаяся на верхнюю часть прилежащих структур или с любым количеством подвижных, неизъязвленных лимфатических узлов

50–60%

IIIA

Распространение на верхние две трети уретры или верхние две трети влагалища или на слизистую оболочку мочевого пузыря или слизистую прямой кишки или с метастазами в регионарные лимфатические узлы ≤ 5 мм

IIIB

Метастазы в регионарных (паховые и бедренные) лимфатических узлах > 5 мм

IIIC

Региональные (паховые и бедренные) метастазы в лимфатические узлы с экстракапсулярным распространением

Внутривенно

Опухоль любого размера, прикрепленная к кости или неподвижные, изъязвленные лимфатические узлы, пораженные метастазами или наличие отдаленных метастазы

15%

IVA

Опухоль, прикрепленная к тазовой кости, или фиксированные или изъязвленные метастазы в лимфатических узлах

IVB

Отдаленные метастазы

* Эта система стадирования является системой стадирования Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO) 2021 для большинства случаев рака вульвы, за исключением меланомы вульвы. Стадирование меланомы вульвы должно быть организовано с использованием системы стадирования рака вульвы AJCC 2017, основанной на данных FIGO и American Joint Committee on Cancer (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, изд. 8. New York, Springer, 2017.

Основано на стадировании заболевания, принятом Международной федерацией гинекологов и акушеров (International Federation of Gynecology and Obstetrics [FIGO]) Олавайе А.Б., Куелло М.А., Роджерс Л.Ж. (Olawaiye AB, Cuello MA, Rogers LJ): "Рак вульвы", обновление 2021 года (Cancer of the vulva: 2021 update). Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:7–182021. doi: 10.1002/ijgo.13881.

Лечение рака вульвы

  • Широкое иссечение и лимфодиссекция, кроме тех случаев, когда возникает инвазия в строму ≤ 1 мм

  • Хирургическое вмешательство, лучевая терапия и/или химиотерапия для III или IV стадии рака

(См. также National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Vulvar Cancer [Squamous Cell Carcinoma].)

Широкое ( 2 см) радикальное иссечение локальной опухоли показано, если опухоль ограничена вульвой без распространения на прилежащие структуры промежности. Лимфодиссекция лимфатических узлов может быть выполнена при инвазии в строму > 1 мм, но не является необходимой при инвазии в строму ≤ 1 мм. Радикальная вульвэктомия обычно показана при аденокарциноме бартолиновой железы.

Для лечения латеральных опухолей 2 см рекомендуется односторонняя обширная местная эксцизия и односторонняя диссекция сторожевых лимфоузлов. Поражения вблизи срединной линии и большинство поражений > 2 см требуют двустороннего иссечения сигнального лимфатического узла.

Для опухолей с распространением на смежные структуры промежности, такие как уретра, влагалище или анус, модифицированная радикальная вульвэктомия показана независимо от размера опухоли.

Биопсия сигнального лимфатического узла является разумной альтернативой процедуры лимфодиссекции у некоторых женщин с плоскоклеточной карциномой вульвы. Не следует учитывать результаты картирования сигнальных лимфатических узлов, если клинические данные указывают, что рак распространился на лимфатические узлы в паху. Для картирования сигнальных лимфатических узлов индикатор (синий краситель, технеций-99 [99Tc], индоцианиновый зеленый [ICG]) вводится внутрикожно вокруг и перед передним краем карциномы вульвы.

Дальнейшее обследование лимфатических узлов и лечение основано на результатах биопсии сигнального лимфатического узла (СЛУ) или лимфаденэктомии. Если исследование пахово-бедренных узлов показало отрицательные результат, целесообразно наблюдение. Если один или несколько сигнальных лимфатических узлов положительные, лечение зависит от размера метастазов. При микрометастазах (≤ 2 мм), пахово-бедренная лучевая терапия (50 Гр) является безопасной альтернативой паховой лимфаденэктомии. При макрометастазах в СЛУ (> 2 мм) рекомендуется паховая лимфаденэктомия для предотвращения рецидивирования в паховой изолированной области, хотя она связана со значительным риском травматичности, раневых осложнений, лимфедемы и лимфоцеле (1). В продолжающемся неконтролируемом проспективном исследовании фазы II изучается безопасность замены пахово-бедренной лимфаденэктомии химиолучевой терапией (56 Гр) у пациентов с ранней стадией рака вульвы с макрометастазами (> 2 мм) и/или экстракапсулярным распространением в сигнальный лимфоузел (2).

Для 3 стадии - диссекция лимфатических узлов с последующей послеоперационной внешней лучевой терапией и химиотерапией (химиолучевая терапия) - предпочтительно цисплатином; возможно, фторурацил - обычно проводится до широкого радикального иссечения. Альтернативой является более радикальное хирургическое вмешательство или экзентерация.

Для стадии IV лечение представляет собой комбинацию экзентерации таза, лучевой терапии и системной химиотерапии (цисплатин, карбоплатин, цисплатин или карбоплатин/паклитаксел или цисплатин/паклитаксел плюс бевацизумаб).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Oonk MHM, Slomovitz B, Baldwin PJW, et al: Radiotherapy versus inguinofemoral lymphadenectomy as treatment for vulvar cancer patients with micrometastases in the sentinel node: Results of GROINSS-V II. J Clin Oncol 39 (32):3623–3632, 2021. doi: 10.1200/JCO.21.00006

  2. 2. Gien LT, Slomovitz B, Van der Zee A, Oonk M: Phase II activity trial of high-dose radiation and chemosensitization in patients with macrometastatic lymph node spread after sentinel node biopsy in vulvar cancer: GROningen INternational Study on Sentinel nodes in Vulvar cancer III (GROINSS-V III/NRG-GY024). Int J Gynecol Cancer 33(4):619-622, 2023. doi: 10.1136/ijgc-2022-004122. PMID: 36653060

Прогноз при раке вульвы

Общая 5-летняя выживаемость при раке вульвы составляет приблизительно 70%. Риск распространения в лимфоузлы зависит от размера опухоли и глубины инвазии. Меланомы часто метастазируют в основном в зависимости от глубины инвазии, но также и в зависимости от размера опухоли.

Основные положения

  • Большинство случаев рака вульвы представляют собой плоскоклеточные карциномы; около 5% – меланомы.

  • Следует заподозрить рак вульвы, если очаги поражения влагалища, включая зудящие очаги и язвы, не отвечают на лечение ИППП или такие патологические изменения встречаются у женщин с низким риском ИППП.

  • Вульварный рак диагностируют с помощью биопсии, а его стадию определяют посредством оперативного вмешательства.

  • При раке с отсутствием отдаленных метастаз используют широкую эксцизию, а в случае, если инвазия в строму не превышает < 1 мм, проводят процедуру лимфодиссекции или биопсию сторожевого лимфатического узла.

  • При раке с вовлечением лимфатических узлов или отдаленными метастазами лечение производится комбинацией хирургического лечения, лучевой и/или химиотерапии.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. National Cancer Institute: Vulvar Cancer: This web site provides links to information about causes, prevention, and treatment of vulvar cancer, as well as links to information about screening, statistics, and supportive and palliative care.

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