Сбор анамнеза и физикальное обследование

Обычно выполняют тесты, исключающие другие причины (например, общий анализ мочи или ее посев)

Диагностика в первые 24 часа основывается на клинических данных – болевые ощущения, чувствительность и температура > 38° C после родов.

Спустя 24 часа у пациентов с повышенной температурой ≥ 38° C в течение 2 дней подряд следует заподозрить послеродовой эндометрит, если нет других очевидных причин. Другими причинами лихорадки и болей внизу живота могут быть инфекция мочевыводяших путей (ИМП), раневая инфекция, тазовый септический тромбофлебит и инфекция в области промежности. Болезненность матки часто бывает трудно отличить от болезненности рубца у пациенток, которые перенесли кесарево сечение.

У пациенток с невысокой температурой и отсутствием болей в животе ищут другие причины, такие как ателектаз, нагрубание молочных желез, мастит, инфекции мочевыводящих путей, тромбофлебит ног. Лихорадка из-за нагрубания молочных желез, как правило ≤ 39° C. Если температура резко повышается на 2–3 день после субфертильной температуры, то скорее всего причиной является инфекция, нежели нагрубание молочных желез.

Общий анализ мочи и посев мочи обычно проводятся для исключения других причин.

Посев эндометрия показан редко, потому что материал, полученный через цервикальный канал, почти всегда загрязнен влагалищной и цервикальной микрофлорой. Посев эндометрия необходимо выполнять только в тех случаях, когда эндометрит является нечувствительным к стандартным схемам антибактериальной терапии и нет других источников инфекции; для взятия посева используют стерильные зеркала и инструменты, чтобы избежать загрязнения; образцы посылают для посевов на аэробную и анаэробную культуру.

Посев крови является рутинной практикой в таких случаях, но его следует назначать пациенткам с ослабленным иммунитетоми или в случае рефрактерности эндометрита к обычным схемам антибактериальной терапии, а также если результаты исследований указывают на наличие септицемии.

Если, несмотря на адекватное лечение эндометрита, лихорадка сохраняется > 48 часов (некоторые врачи допускают предельный временной промежуток в 72 часа), без тенденции к снижению пиковой температуры, необходимо заподозрить другие причины высокой температуры, такие как, абсцесс таза или септический тромбофлебит вен таза (особенно, если на снимках нет признаков абсцесса). Визуализация органов брюшной полости и таза, как правило, КТ, может выявить абсцесс, но выявление тромбофлебита возможно только при наличии тромбов больших размеров. Если визуализация не выявляет патологии, применяется гепарин для лечения предполагаемого тазового тромбофлебита, который, как правило, является диагнозом исключения. Ответ на лечение подтверждает диагноз.