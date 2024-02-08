Нарушения сперматогенеза

Перед выполнением спермограммы мужчину, как правило, просят воздержаться от эякуляции в течение 2–3 дней. Однако, данные исследований показывают, что ежедневная эякуляция не ведет к уменьшению численности сперматозоидов у мужчины в отсутствие патологии. Поскольку количество сперматозоидов варьируется, для тестирования в идеале требуется ≥ 2 образца, взятых ≥ с интервалом в 1 неделю; каждый образец получен путем мастурбации в чистую емкость, предпочтительно в лаборатории. Емкость для хранения сперматозоидов должна быть стерильной. Если проведение данного метода затруднено, мужчина может собрать сперму в домашних условиях в презерватив, на котором не должно быть смазки или химических веществ. Если первый анализ спермы в норме, то нарушение функции сперматозоидов крайне маловероятно.

Эякулят подвергают исследованию после пребывания в течении 20–30 минут при комнатной температуре (см. таблицу Спермограмма [Semen Analysis]).

Можно провести дополнительную компьютерную диагностику подвижности сперматозоидов (например, линейная скорость сперматозоидов), однако не выяснено, как она коррелирует с фертильностью.

Таблица Спермограмма Таблица

Если у мужчины без гипогонадизма или врожденного двустороннего отсутствия семявыносящего протока эякулятный объем составляет < 1 мл, проводят анализ мочи после эякуляции на наличие спермы. Непропорционально большое количество сперматозоидов в моче по сравнению со спермой предполагает ретроградную эякуляцию.