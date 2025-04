Нарушения сперматогенеза

Спермограмма

Иногда генетические тесты

(См. также Diagnostic evaluation of the infertile male: A committee opinion, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)

Если пара бесплодна, всегда необходимо обследование для выявления нарушений спермы у мужчины. Проводится изучение анамнеза и объективное исследование для выявления потенциальных причин (например, заболевания мочеполовых органов). Следует определить объем каждого яичка; что в норме составляет 20-25 мл. Необходимо выполнить спермограмму.