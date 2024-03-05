Продукты крови

Упакованные эритроциты хранятся при температуре 1–6° C до 42 дней. Упакованные эритроциты являются компонентом выбора для увеличения уровня гемоглобина (Hb) у пациентов с анемией. Показания для трансфузии зависят от состояния больного. Кислородная емкость крови может быть адекватной и при содержании гемоглобина на уровне 7 г/дл (70 г/л) у здоровых людей, но трансфузии могут быть необходимы и при более высоком уровне гемоглобина у больных с легочно-сердечной недостаточностью или продолжающимся кровотечением. Одна доза эритроцитов повышает уровень гемоглобина у взрослого больного в среднем на 1 г/дл (10 г/л) и уровень гематокрита (Hct) в среднем на 3% от предтрансфузионного уровня. Другие растворы могут использоваться одновременно или по отдельности в случае, если требуется только увеличение объема крови. У пациентов с множественными антителами группы крови или антителами к высокочастотным эритроцитарным антигенам используют эритроциты с редкими фенотипами антигенов; они, как правило, замораживаются для хранения.

Отмытые эритроциты свободны почти от всех следов плазмы, большинства лейкоцитов и тромбоцитов. Их обычно назначают больным при тяжелых реакциях на трансфузию плазмы (например, тяжелая аллергия, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, иммунизация IgA). У IgA-иммунизированных больных наиболее предпочтительным вариантом для трансфузии может быть забор крови у доноров с дефицитом IgA.

Эритроцитная взвесь, обеднённая на лейкоциты (лейкоредуцированная взвесь эритроцитов) готовится с помощью специальных фильтров, удаляющих ≥ 99,99% лейкоцитов. Ее назначают больным с перенесенными негемолитическими фебрильными трансфузионными реакциями, при обменных трансфузиях, больным, нуждающимся в цитомегаловирус-отрицательной крови при ее отсутствии, и, возможно, для предотвращения аллоиммунизации по человеческому лейкоцитарному антигену (HLA) для профилактики рефрактерности к переливанию тромбоцитарной массы (невозможность достичь целевого уровня тромбоцитов в крови после переливания тромбоцитарной массы).