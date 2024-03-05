Осложнения при трансфузии

Острая гемолитическая трансфузионная реакция является нечастым осложнением и наиболее частой причиной смерти, связанной с переливанием крови. Острая гемолитическая трансфузионная реакция обычно возникает от взаимодействия плазменных антител реципиента с донорскими эритроцитарными антигенами. АВО-несовместимость является наиболее распространенной причиной острой гемолитической трансфузионной реакции. Антитела к другим групповым антигенам (кроме АВО) также могут вызвать острую гемолитическую трансфузионную реакцию. Наиболее частыми причинами острой гемолитической трансфузионной реакции является неправильная маркировка образца у реципиента и неправильный выбор продукта крови на предтрансфузионном этапе.

Гемолиз является внутрисосудистым, вызывающим гемоглобинурию с острой повреждением почек различной степени и возможным ДВС-синдромом. Тяжесть острой гемотрансфузионной реакции зависит от

Степени несовместимости

Количества перелитой крови

Скорости переливания крови

Состоянием почек, печени и сердца

Острая фаза обычно развивается в течение 1 часа после начала трансфузии, но может проявиться и позже в ходе трансфузии или сразу после ее завершения. Начало обычно внезапное. Больной может жаловаться на дискомфорт или беспокойство. Может возникнуть одышка, лихорадка, озноб, гиперемия лица и сильная боль, особенно в поясничной области. Возможны развитие шока, вызывающего слабый частый пульс; холодная липкая кожа; снижение артериального давления; тошнота и рвота. После гемолиза может возникнуть желтуха.

Если острая гемолитическая трансфузионная реакция возникает у пациента под общей анестезией, то единственными симптомами могут быть гипотензия, неконтролируемое кровотечение из области разреза и слизистых, вызванное развитием ДВС, или темный цвет мочи, обусловленный гемоглобинурией.

При подозрении на ОГТР одним из первых шагов является повторная проверка идентификационных этикеток на образце крови и пациенте. Диагноз подтверждается положительным прямым антиглобулиновым тестом, определением гемоглобина в моче, лактатдегидрогеназы, билирубина и гаптоглобина в сыворотке крови. При внутрисосудистом гемолизе в плазме крови и моче повышается уровень свободного гемоглобина; уровень гаптоглобина очень низкий. Гипербилирубинемия может развиться позднее.

После завершения острой фазы прогноз зависит от степени острого повреждения почек. Диурез и снижение уровня АМК (азот мочевины крови) обычно указывают на выздоровление. Постоянная почечная недостаточность встречается редко. Длительная олигурия и шок являются плохими прогностическими признаками.

При подозрении на острую гемолитическую трансфузионную реакцию переливание должно быть остановлено и начата поддерживающая терапия. Целью первоначальной терапии является поддержка артериального давления и почечного кровотока, путем введения внутривенной инфузии 0,9% раствора хлорида натрия с фуросемидом. Раствор применяется для того чтобы добиться объема диуреза 100 мл/час в течение 24 часов. Начальная доза для в/в введения фуросемида составляет от 40 до 80 мг (от 1 до 2 мг/кг у детей), а последующие дозы корректируются для поддержания мочеотделения в объеме > 100 мл/час в течение первых суток.

Медикаментозное лечение гипотонии следует проводить осторожно. Применение прессорных препаратов, снижающих почечный кровоток (например, адреналин, норадреналин, высокие дозы допамина), противопоказано. Если необходимы прессорные препараты, обычно используется дофамин в дозе 2–5 мкг/кг/мин внутривенно.

Необходимо как можно скорее организовать осмотр больного нефрологом, особенно при отсутствии диуретической реакции в течение 2–3 часов после начала терапии, что может указывать на развитие острого тубулярного некроза. В таком случае последующая терапия раствором и диуретиками может быть противопоказана, необходим ранний диализ.