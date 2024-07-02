У пациентов с раком часто снижается количество гранулоцитов. Нейтропения определяется как снижение количества нейтрофилов в крови до < 1500/мкл (< 1,5 × 109/л); однако исходное количество нейтрофилов у чернокожих пациентов, как правило, ниже, чем у белых (3). Уменьшение количества гранулоцитов может быть результатом прямого воздействия рака (особенно рака крови и костного мозга, такого как лейкемия, лимфома и множественная миелома), а также воздействия противораковой терапии, особенно традиционных химиотерапевтических препаратов.

Риск инфицирования обратно пропорционален количеству гранулоцитов. Концентрация гранулоцитов < 500/мкл (0,5 × 109/л) заметно увеличивает риск инфекции. Меры по защите от инфекции, включая ношение маски, мытье рук и защитную изоляцию, очень важны. Иногда используются кабинеты с ламинарным потоком воздуха (LAF), однако их эффективность не доказана. Пероральные неабсорбируемые антибиотики иногда назначаются с профилактической целью. Если прогнозируется длительный интервал при котором уровень гранулоцитов будет низким, иногда для профилактики назначаются противогрибковые и противовирусные препараты, в том числе средства для профилактики Pneumocystis jirovecii. У пациентов с онкологическими заболеваниями, получающих химиотерапию, у которых ожидаемая частота фебрильной нейтропении составляет > 20% профилактические миелоидные факторы роста, такие как филграстрим, сарграмостим или пегфилгастрим, вводятся вместе с химиотерапией (4, 5).

У афебрильных пациентов при нейтропении необходимо тщательное амбулаторное наблюдение для выявления лихорадки. Эти пациенты должны быть проинструктированы о том, что следует избегать контакта с больными людьми и мест, часто посещаемых большим количеством людей (например, в торговых центрах, аэропортах). Хотя большинство пациентов не нуждаются в антибиотикотерапии, больным с выраженной иммуносупрессией иногда для профилактики инфицирования Pneumocystis jirovecii назначается триметоприм/сульфаметоксазол (одна таблетка-форте/день). Для пациентов, перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, или других пациентов, получающих высокодозную химиотерапию, следует рассмотреть возможность проведения противовирусной профилактики (ацикловир 800 мг перорально два раза в день или 400 мг внутривенно каждые 12 часов), если серологические тесты на вирус простого герпеса положительны.

Повышение температуры > 38,5° C ≥ 2 раз у пациента с нейтропенией является неотложным медицинским состоянием. Необходимо провести обширную оценку потенциальных источников инфекции и сделать посевы крови. Как правило, системные антибиотики широкого спектра действия назначаются до получения результатов посева и, при необходимости, терапия модифицируется. Пациентам с персистирующей лихорадкой, не реагирующей на антибиотики, часто назначают системные противогрибковые, а иногда и противовирусные препараты. Обследование должно включать немедленную рентгенографию органов грудной клетки, микробиологическое исследование крови, мокроты, мочи, стула и любых подозрительных кожных поражений. Обследование также включает осмотр мест возможного абсцедирования (например, кожа, уши, пазухи, периректальная область), исследование кожи и слизистых оболочек на наличие герпетического поражения, сетчатой оболочки глаз на наличие ифицированных эмболов и мест стояния катетеров. Следует избегать ректального обследования и использования ректального термометра. При других обследованиях следует руководствоваться клиническими данными.

Больные с фебрильной нейтропенией должны получать антибиотики широкого спектра действия, исходя из наиболее вероятного возбудителя инфекции. Типичные схемы лечения включают цефепим или цефтазидим, лечение начинается сразу после получения образцов для посева. При наличии диффузных легочных инфильтратов следует выполнить анализ мокроты на наличие на P. jirovecii. Положительный результат требует начала соответствующей терапии. Если лихорадка проходит в течение 72 часов после начала эмпирической антибиотикотерапии, лечение должно быть продолжено до подъема абсолютного числа нейтрофилов > 500/мкл (0,5 × 109/л). Если лихорадка сохраняется, необходимо добавление противогрибковых средств. Также проводится повторное обследование на наличие инфекции, часто включающее КТ грудной клетки и брюшной полости.

Концентрация гранулоцитов может быть увеличена путем введения молекулярно клонированных миелоидных факторов роста, таких как гранулоцитарные (Г) или гранулоцитарно-макрофагальные (ГМ) колониестимулирующие факторы (КСФ), такие как филграстим, сарграмостим и пег-филграстим. Доступны руководства по правильному применению этих препаратов (4) Больным, у которых нейтропения обусловлена химиотерапией, особенно после высокодозной химиотерапии, чтобы сократить продолжительность нейтропении могут быть назначены гранулоцитарные колониестимулирующие факторы (Г-КСФ) или гранулоцитарно-макрофагальные колониестимулирующие факторы (ГМ-КСФ). Г-КСФ в дозе 5 мкг/кг подкожно 1 раз/день, до 14 дней, и их пролонгированные формы (например, пегфилграстим 6 мг подкожно 1 раз за цикл химиотерапии) могут применяться для ускорения восстановления лейкоцитов. Эти препараты не должны вводиться в первые 24 часа после химиотерапии, а при применении пегфилграстима химиотерапия не должна возобновляться ранее чем через 14 дней после его применения. Применение этих препаратов начинается с момента появления лихорадки или сепсиса, а у пациентов без лихорадки, но с высоким риском — когда количество нейтрофилов падает до < 500/мкл (0,5 × 109/л).

Во многих онкологических центрах применяется амбулаторное лечение с применением Г-КСФ у отдельных пациентов с лихорадкой и нейтропенией, которые имеют низкий риск инфицирования. Такие больные не должны иметь гипотензии, нарушения ментального статуса, респираторного дистресс-синдрома, неконтролируемого болевого синдрома или тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания или гиперкальциемия. В таких случаях необходимы ежедневный контроль врача, визиты медицинской сестры и введение антибиотиков в домашних условиях. Некоторые схемы лечения включают пероральные антибиотики, такие как ципрофлоксацин плюс амоксициллин/клавуланат. Если отсутствуют принятые в лечебном учреждении программы по ведению и лечению фебрильной нейтропении в амбулаторных условиях, то необходима госпитализация.