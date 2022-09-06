Наследственный гемохроматоз

Сывороточный уровень ферритина, концентрация ионов железа натощак и насыщение трансферрина

Генетические тесты

Иногда биопсия печени

Симптомы и признаки могут быть неспецифическими, трудно уловимыми и проявляться постепенно, так что нужно насторожиться. Первичный гемохроматоз следует заподозрить, когда типичные проявления заболеваний, в частности комбинации таких проявлений, остаются необъяснимыми после рутинного обследования. Информация о случаях гемохроматоза, цирроза печени или гепатоцеллюлярной карциномы в семье является более специфичным признаком. Все пациенты, имеющие хронические заболевания печени, независимо от расы или этнической принадлежности, должны быть обследованы на предмет перегрузки железом,

Измерение уровня ферритина в сыворотке является самым простым и самым точным первичным исследованием. Повышенные уровни ферритина (> 200 нг/мл [> 200 мкг/л] у женщин или > 250 нг/мл [> 250 мкг/л] у мужчин), как правило, наблюдаются при наследственном гемохроматозе, но могут также быть следствием других нарушений, таких как воспалительные заболевания печени (например, хронический вирусный гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени), рак, некоторые системные воспалительные заболевания (например, ревматоидный артрит, гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз) или ожирение. Последующие анализы проводятся, если уровень ферритина выходит за границы нормы; исследования включают оценку уровня сывороточного железа натощак (обычно > 300 мг/дл [> 53,7 мкмоль/л]) и железосвязывающей способности (уровень насыщения трансферрина; обычно > 50%). Насыщение трансферрина < 45% имеет отрицательную прогностическую ценность в 97% случаев перегрузки железом.

При заболевании 2-го типа уровень ферритина > 1000 нг/мл (> 1000 мкг/л), а насыщение трансферрина железом составляет > 90%.

При дефиците трансферрина или церулоплазмина, уровни сывороточного трансферрина (т.е., железосвязывающая способность) и церулоплазмина являются очень низкими или не определяются.

Генетический анализ проводится для выявления наследственного гемохроматоза, вызванного мутациями гена HFE. Около 70% пациентов с C282Y гомозиготной мутацией HFE гена, имеют повышенный уровень ферритина, но только у около 10% этих пациентов присутствуют признаки дисфункции органов. У пациентов с гетерозиготными мутациями HFE гена (т.е., C282Y/H63D), перегрузка железом еще реже имеет клинические проявления. В менее распространенных случаях, когда результаты анализов крови на уровни ферритина и железа указывают на перегрузку организма железом, а генетическое тестирование на мутации гена HFE является отрицательным, предполагают наличие гемохроматоза 2-4 типа, особенно у молодых пациентов. Подтверждение этих диагнозов генетическим тестированием обычно недоступно.

Когда диагноз подтвержден, необходимо обследовать печень на наличие фиброза и цирроза. До 80% пациентов с циррозом и гомозиготной мутацией C282Y будут иметь ферритин > 1000 нг/мл, повышенное значение АСТ (аспартатаминотрансферазы) и АЛТ (аланинаминотрансферазы), и количество тромбоцитов < 200 × 103/мкл (< 200 × 109/л). Поскольку наличие цирроза влияет на прогноз, то при уровне ферритина > 1000 нг/мл обычно делается биопсия печени и измеряется содержание железа в ткани (если это возможно). Биопсию печени также рекомендуется проводить пациентам с серологически подтвержденной перегрузкой железом, но отрицательными результатами генетического исследования. МРТ с бесконтрастной МР эластографией (МРЭ) являются очень точнымы, альтернативными, неинвазивными методами для оценки содержания железа в печени и степени фиброза печени.

Для ближайших родственников людей с наследственным гемохроматозом необходимо проведение скрининг-теста на уровень ферритина в сыворотке крови, а также анализа на мутации C282Y и H63D в гене HFE.